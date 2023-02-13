Рухлядь или реликвия: как распознать ценные экспонаты в бабушкином наследстве

Рано или поздно многие из нас сталкиваются с необходимостью разобрать наследство бабушек и дедушек, любовно собиравших предметы, ценность и назначение которых нам часто непонятны. Но не стоит принимать эти вещи за хлам, который можно лишь отнести на свалку: аккуратно перебирая их, можно обнаружить настоящие сокровища, а мебели и посуде — дать вторую жизнь. Эксперты рассказали «Газете.Ru», какие предметы могут обладать особенной ценностью.

Разбирая бабушкину квартиру, можно наткнуться на действительно ценные вещи. По мнению дизайнера, основателя бюро UfO Design Vision Евгения Гриневича, в первую очередь стоит заглянуть в шкатулку с украшениями, где могут оказаться фамильные драгоценности. Ценность, по его словам, могут представлять не только ювелирные изделия, но и столовое серебро, подстаканники или канделябры.

«Ведь даже если в вашем роду не было знати, в период раскулачивания дворянское добро могло оказаться в пользовании кого угодно», — полагает он.

Сокровища, по словам Гриневича, можно найти и в серванте — среди старых сервизов и наборов посуды, которые бабушка доставала по праздникам. Эксперт советует внимательно пересмотреть всю посуду: обратить внимание стоит на эмблему фабрики, дату изготовления или серию — по ним можно определить, какая мануфактура изготавливала предметы.

«Чаще всего это могут быть: Ломоносовский фарфоровый завод, Дулевский, Гжельский или Конаковский, а также «Фарфор Вербилок». Если сервиз полный, он будет цениться дороже, даже если на некоторых предметах есть трещины или сколы», — рассказал он.

Но самое интересное, по мнению Гриневича, может храниться в шкафу с одеждой.

«Представьте себе, старенький бабушкин твидовый костюм тоже может представлять собой ценность. Например, он может оказаться той самой легендой из первых коллекций Шанель. Да и безымянная расшитая бисером винтажная сумочка, если и не уйдет с молотка, то наверняка сделает ваш образ для похода в театр неповторимым», — рассуждает эксперт.

Очень многие находят среди вещей предположительно старинную икону. Самостоятельно понять, представляет ли она ценность, по словам Гриневича, практически невозможно.

«Обратите внимание на то, насколько реалистичен лик, изображенный на иконе. Ведь чем больше время тронуло дерево, тем больше шансов, что перед вами ценный экспонат. Но лучше все же доверить эту работу специалисту», — советует он.

Антиквар, ведущий эксперт аукционного дома «12-й стул» Иван Ефимов добавляет, что определить ценность картины порой еще сложнее, чем подлинность иконы. Он отмечает, что в случае с картинами принцип «чем старше, тем дороже» не работает.

«Обычно картины подписаны и нередко на обороте также имеются записи. Очень ценные картины, созданные в течение XX века, могли оказаться в чуланах и на чердаках – потому что их авторы попали в опалу, или в следствие борьбы с формализмом в искусстве, или по той причине, что искусство изначально было неофициальным», — рассказывает он.

Самое главное, по его словам, не пытаться «улучшать» картины – не мыть, не чистить и не пробовать самостоятельно «реставрировать».

«Помимо картин, вам могут попасться различные агитационные довоенные предметы. Аккуратно сохраните в первозданном виде и покажите специалисту по декоративно-прикладному искусству», — советует антиквар.

Иван Ефимов добавляет, что если кто-то из ваших предков был коллекционером, деятелем науки или искусства, то в семье могли сохраниться архивы – это, по его словам, могут быть самые разнообразные бумаги, фотографии, предметы или переписка с другими известными людьми.

«Мы регулярно работаем с такими архивами. Например, в архиве известного оружейника Токарева, с которым мы работали, нашлось небольшое колечко, которое оказалось кольцом декабриста Оболенского и ушло на нашем аукционе за 6 миллионов рублей», — рассказывает он.

Виктория Масловская-Фридман, дизайнер и консультант по организации пространства, рекомендует не торопиться избавляться от «бабушкиной» мебели. По ее словам, зачастую эти неприглядные на первый взгляд предметы интерьера могут стоит целое состояние.

«Не стоит нести на помойку бабушкин сервант, тумбу или кресло. Сегодня многие дизайнеры и декораторы охотятся за старинной мебелью, реставрируют ее и продают своим клиентам за бешеные деньги», — поясняет она.

Второго шанса, по мнению Масловской-Фридман, заслуживают хрустальные люстры и тканевые абажуры.

«Хрустальные люстры и тканевые абажуры советских времен пользуются большой популярностью у поклонников интерьера в стиле бохо. Просто посмотрите, за сколько их продают на ресейл-площадках, и вы передумаете относить их на помойку», — уверена эксперт.

Еще одной ценностью из бабушкиного серванта могут оказаться фарфоровые статуэтки. По словам эксперта, цена на них зависит от состояния, года выпуска и тиража — чем меньше экземпляров было выпущено, тем дороже статуэтка.

«Все эти балерины, собачки и слоники сегодня в цене, особенно, если статуэтки были выпущены в количестве нескольких десятков. На произведения послевоенных лет спрос меньше, чем на изделия 20-30-х годов. Но если статуэтки в идеальном состоянии, продать их можно довольно дорого», — заключает она.