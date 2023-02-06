От Арлекино до Сатаны: в чем пришли звезды на премию «Грэмми — 2023»

Дженнифер Лопес, Гарри Стайлс и Адель на 65-ой ежегодной церемонии вручения наград «Грэмми в Лос-Анджелесе, 5 февраля 2023 года

В ночь на понедельник, 6 февраля, в Лос-Анджелесе прошла 65-я церемония самой престижной музыкальной премии «Грэмми». О том, в чем пришли звезды на красную дорожку — в материале «Газеты.Ru».

Бейонсе

close 100% Певица Бейонсе с мужем Джей Зи (слева) Kevin Mazur/Getty Images for The Recording Academy/Mario Anzuoni/Reuters

В этом году Бейонсе стала главным триумфатором церемонии: певица получила четыре статуэтки и стала самой титулованной исполнительницей в истории премии. На мероприятие королева R-n-B опоздала из-за пробок, но это не помешало ей дважды переодеться. Первую статуэтку певица получала в корсетном платье Gucci с лифом цвета шампанского и серебристой металлической юбкой с высоким разрезом и рюшами по подолу, а за второй поднялась уже черном бархатном платье-макси от Schiparelli.

Карди Би

close 100% Певица Карди Би Mario Anzuoni/Reuters

Рэп-исполнительница Карди Би тоже сменила за вечер два наряда: на красной дорожке она позировала в ярко-синем платье со скульптурным капюшоном и длинным шлейфом от индийского дизайнера Gaurav Gupta, а вручала награду за лучший рэп-альбом Кендрику Ламару в футуристическом серебристом платье-кольчуге и капоре от Paco Rabanne.

Лиззо

close 100% Певица Лиззо David Swanson/Reuters

Американская певица Лиззо появилась на красной дорожке в оранжевом корсетном платье от Dolce & Gabbana, поверх которого она надела объемное пальто-халат, расшитое шелковыми цветами. Пользователи сети в восторге: под постом рэперши в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)* подписчики спорят, что пыталась изобразить Лиззо — мандариновое дерево или цветочную клумбу.

close 100% Певица Ким Петрас (слева) и певец Сэм Смит на 65-ой ежегодной церемонии вручения наград «Грэмми» в Лос-Анджелесе, 5 февраля 2023 года. Музыканты получили награду за «Лучшее поп-исполнение дуэтом или группой» (Unholy) Jordan Strauss/Invision/AP

Вместе с Лиззо ставку на объемный и яркий наряд сделал британский исполнитель Сэм Смит, который появился на красной дорожке в алом плаще в пол с объемным воротником и рукавами. Музыкант дополнил и без того странный образ шляпой-цилиндром, тростью и кружевной маской. Позже выяснилось, что артист выбрал для церемонии образ... Сатаны. После того, как видео его выступления попало в сеть, в Twitter начали «отменять» Смита за продвижение «сатанинской» тематики.

Шанайя Твейн

close 100% Певица Шанайя Твейн David Swanson/Reuters

Канадская певица Шанайя Твейн смело может претендовать на статуэтку за самый веселый костюм «Грэмми-2023». Исполнительница появилась на красной дорожке в монохромном бело-черном костюме от британского модельера Харриса Рида. 57-летняя звезда дополнила образ огромной шляпой в тон и ярко-рыжим париком. В сети спорят, на кого больше похожа Шанайя — на героя «101 далматинца» или на Джесси из «Истории игрушек 2».

close 100% Певица Адель Jae C. Hong/AP

Адель, победившую в номинации «Лучшее сольное поп-исполнение», модные критики уже успели провозгласить самой элегантной звездой вечера. Певица выбрала для церемонии приталенное бархатное платье в пол с глубоким декольте и «рукавами-бабочками» от Louis Vuitton, которое дополнила бриллиантовыми украшениями Tiffany&Co.

Дженнифер Лопес

close 100% Певица Дженнифер Лопес на 65-ой ежегодной церемонии вручения наград «Грэмми» в Лос-Анджелесе, 5 февраля 2023 года Mario Anzuoni/Reuters

Певица Дженнифер Лопес, как и главная звезда «Грэмми-2023» Бейонсе, сделала ставку на наряд от Gucci. Жена Бэна Аффлека позировала фотографам в платье-макси с глубоким декольте, вырезом от бедра и шлейфом с рюшами. И без того «сложный» наряд был обильно декорирован многочисленными нитями-бахромой со стразами. Лопес дополнила образ босоножками на каблуке и платформе и сразу тремя бриллиантовыми колье в виде змей от Bvlgari.

close 100% Модель Блэк Чайна Jordan Strauss/Invision/AP

Но настоящий фурор на красной дорожке «Грэмми-2023» произвела рэп-исполнительница Блэк Чайна. Певица выбрала для церемонии черный боди с капюшоном и крыльями, полностью покрытый перьями и стразами. Пользователи сети уже сравнили звезду с черным павлином, злой волшебницей Малефисентой и модной вариацией железного трона из «Игры престолов».

close 100% Певец Гарри Стайлс David Swanson/Reuters

Не менее ярким стало появление на красной дорожке музыканта Гарри Стайлса. На церемонию «Грэмми» певец пришел в расшитом пайетками комбинезоне Арлекино, который Стайлс надел на голое тело. Впрочем, необычный наряд музыканта был создан молодым французским брендом Egonlab, девиз которого — «Независимо от того, кто вы, вы можете носить все, что захотите».

Doja Cat

close 100% Певица Доджа Кэт Jordan Strauss/Invision/AP

Популярная американская певица Doja Cat появилась на красной ковровой дорожке в черном латексном платье со шлейфом и перчатками от итальянского модного дома Versace. От идеального вечернего образа отвлекали, разве что, полностью обесцвеченные брови певицы.

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