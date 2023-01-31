«Мне уже давно неинтересно играть глупых героинь и молодиться». Интервью с Екатериной Климовой

30 января на телеканале ТНТ состоялась премьера сериала «Просто Михалыч» с участием Екатерины Климовой. «Газета.Ru» обсудила с актрисой новый проект, а также расспросила ее о красоте, «незакрытых гештальтах» и выводах, которые она сделала к 45 годам.

— Начнем с сериала «Просто Михалыч». Чем вас привлек этот сериал?

— На мой взгляд, в этом проекте отличный сценарий, а у меня хоть и маленькая, но яркая роль. Кроме того, такого персонажа я еще никогда не играла.

— Сюжет строится на конфликте между москвичами (семья Беляковых) и приезжими (Михалыч). Какую сторону занимает ваша героиня?

— В сериале я стою на стороне мужа и защищаю его интересы. Можно сказать, что я из той категории женщин, которые делают из мужей подкаблучников. В том смысле, что умею направить его в правильную сторону.

— Роль супруга вашей героини исполнил Гоша Куценко, с которым вы параллельно играете пару в спектакле «Любовные письма». Какой он партнер?

— Гоша — отличный партнер, прекрасный артист и добрейшей души человек. Это и человек-оркестр, и человек-праздник, который любит свою профессию, жизнь, людей. У нас с Гошей совпадает чувство юмора, поэтому работа с ним — это всегда удовольствие, и я ему только рада.

close 100% Актеры Екатерина Климова и Гоша Куценко в сериале «Просто Михалыч» (2022) Пресс-служба телеканала ТНТ

— Насколько для вас, как для актрисы, важно испытывать симпатию к коллеге по съемочной площадке или сцене, чтобы сыграть влюбленных?

— Мне кажется, что любому человеку приятно находиться в обществе тех, к кому он испытывает определенную симпатию. И уж тем более, когда речь идет о том, чтобы сыграть чувства. Я в этом смысле не исключение.

— Ваша фильмография насчитывает около 80 фильмов и сериалов. Кого вы только ни играли — начиная от фрейлин и Шахерезады, заканчивая майором полиции, следователем военной прокуратуры и шифровальщицей в КГБ. Остался ли у вас «незакрытый гештальт» в плане карьеры? Образы, которые вы еще не примеряли, но хотели бы?

— Да, конечно, их гораздо больше, чем сыгранных ролей! Мне бы не хотелось называть конкретных персонажей. Ну, знаете вот это: «Ах, я не сыграла Анну Каренину, и, судя по всему, уже никогда не сыграю». В работе я всегда стремилась к классному процессу, чтобы мне было приятно общаться с людьми на проекте, учиться у них чему-то. Сама по себе главная роль не принесет успеха, если ее делать в компании с бездарными людьми. Я считаю, что очень многое зависит от того, кто с тобой рядом. Поэтому, когда встречаешься с талантливыми людьми, всегда приятно поучаствовать, даже если роль не главная, а маленькая, как это было у меня в «Просто Михалыче». Мне очень понравилось работать и с режиссером, и с партнерами. Это как раз пример того, о чем я говорю.

— В одном из интервью вы признались, что ради роли готовы овладеть экстремальным видом спорта. А на что вы бы никогда не пошли?

— Даже не знаю. Когда мне поступило предложение попробоваться на роль героини, которая должна полететь в космос, было понятно, что я к этому не готова, но сразу отказаться было невозможно. В тебе же просыпается азарт, и ты тут же забываешь, сколько тебе лет и какая на тебе лежит ответственность. Поэтому сейчас, просто фантазируя на эту тему, мне сложно понять, от чего бы я отказалась. Наверное, такое решение принимаешь уже в моменте, исходя из ограничений по здоровью или контракта, который, например, запрещает тебе садиться на мотоцикл.

В принципе я бы сейчас ни от чего бы не отказалась, за исключением каких-то совсем компрометирующих моментов, вызывающих негатив у меня самой. Я имею в виду даже не как у актрисы, а как у личности — Екатерины Климовой.

close 100% Екатерина Климова в сериале «Бедная Настя» (2003-2004) А-медиа

— Как Дженнифер Энистон ассоциируют с «Друзьями», а Сару Джессику Паркер — с «Сексом в большом городе», так и вас многие до сих пор помнят по «Бедной Насте». Как вам кажется, почему любовь к этому проекту не угасает спустя столько лет?

— Такое часто бывает: происходит какое-то чудо или, наоборот, не происходит. Это же тоже случается и у артистов, и у режиссеров — ты делаешь что-то новое, а оно не выстреливает. Я не знаю ответа на этот вопрос, сама по-прежнему люблю «Бедную Настю» и очень благодарна этому проекту за героиню, за любовь зрителей. Тогда что-то сложилось, я попала в хорошую компанию, была интересная роль, которую было приятно развивать, дополнять своими качествами. Это удача. Иногда говорят: был ли ты готов к удаче или нет? Наверное, это тот самый случай, когда ко мне пришла удача, я была к ней готова, и все сложилось. Это из категории чудес, они в моей жизни случались. Поэтому я очень благодарна судьбе и людям, которые позволили этому чуду произойти.

— Вас называют одной из самых красивых российских актрис и секс-символом отечественного кино. Льстит ли вам это? И считаете ли вы себя красивой?

— Красота — это очень субъективное понятие. Очевидно, что есть те, кому я не нравлюсь. Я и сама, как зритель, могу сказать, что этот актер мне симпатичен, а этот — нет. Это совершенно нормально в нашей профессии. Конечно, мне приятно, что есть зрители, которые меня любят любую. Для них неважно, играю ли я красавицу или не красавицу. Приятно, когда человек не замечает моих недостатков. Но сейчас я больше думаю над тем, как перейти в категорию актрис, которые работают над возрастными ролями.

Мне уже давно самой неинтересно играть глупых героинь, молодиться, пытаться запрыгнуть в последний поезд. Но есть актрисы, которым это удается.

Сейчас я уже, скорее, в ожидании материала, который будет отображать женщину моего возраста, с проблемами, которые коснулись и меня. У меня есть определенный опыт, хочется им поделиться так, чтобы это было узнаваемо и находило отклик в душе зрителей. Я к этому готова и больше сосредоточена не на том, как выгляжу, а на том, что можно еще сделать, какую новую дверь для себя открыть и быть в этом интересной.

close 100% Екатерина Климова на премии «Золотой орел», 2022 год Пресс-служба Mercury

— Согласны ли вы с утверждением, что внешность — один из тех факторов, который определяет успех карьеры актрисы?

— Безусловно, внешность — это одна из тех составляющих, которая влияет на успех, но это не главное. Например, есть модельный бизнес, где свои критерии. Тебя никогда не возьмут, если ты, например, невысокого роста. У них есть нормы: рост, вес и так далее. А у актрисы обязательно должна быть индивидуальность, и у нее могут быть совершенно разные роли. Например, есть актрисы-травести — это такая женщина-девочка, и она может до старости играть детей, мальчиков. Или вспомним Раневскую, которая вообще не подходит ни под какие стандарты. Это так здорово! Меня это всегда успокаивало.

Хорошо, что в молодости мне не показалось, что нужно переделать себе нос, что это и есть главное. Хотя такие уговоры были, и мне объясняли, что у меня нестандартная внешность и надо над ней поработать.

Зато в Щепкинском театральном институте педагоги говорили, что характер — это наша профессия. Актер должен быть терпеливым и требовательным к себе. Мы должны выдерживать ночные смены на холоде, потому что никто не даст тебе возможность пойти поспать, просто потому что ты женщина. В этой профессии очень много физических мытарств. Помимо того, что нужны талант и трудолюбие, актер должен думать о том, насколько он гибок, готов к компромиссам. Также успешному актеру сложно быть хорошим семьянином, совмещать карьеру с личной жизнью. Я сейчас говорю даже не про измены, а про то, что дома ты проводишь очень мало времени, ничтожно мало. Если ты уже не просто мечтаешь стать актером, а познакомился с профессией, знаешь про все ее сложности, но готов с ними мириться и справляться, поверьте, внешность уходит на какой-то дальний план.

— Вы отлично выглядите, а какие процедуры вы делаете у косметолога?

— Я всегда говорю, что не могу давать советы другим на этот счет, пусть их дает косметолог. Мы все индивидуальны, нам нужны совершенно разные процедуры.

close 100% Пресс-служба Mercury

— Недавно историк моды Александр Васильев комплиментарно оценил ваш стиль, подчеркнув, что вы «умеете выглядеть как дива». Чем вы руководствуетесь при выборе гардероба?

— Когда я училась в театральном институте, нам не преподавали, как выглядеть на светских мероприятиях, одеться на красную дорожку или выйти на премьеру. Сейчас это стало частью нашей профессии, поэтому как только появились люди, которые могут посмотреть со стороны и помочь, я тут же к ним стала обращаться. Я общаюсь со стилистами, мы обсуждаем, чего бы мне хотелось для каждого мероприятия, они помогают подыскивать платья. Понятно, что я стараюсь сохранить индивидуальность, у меня есть собственное представление о том, как я должна выглядеть, но мне подсказывают, что надеть. Также это касается людей, которые делают макияж и прическу. Они могут рассказать, какие сейчас тенденции, что больше подойдет в связи с особенностями моего лица.

Думаю, что если у вас есть такая потребность, всегда стоит обращаться к профессионалам, а не изобретать велосипед. Лучше заплатить какую-то сумму человеку, который разбирается в своем деле, а ты уже будешь вооружен знаниями, да и просто будешь идти в ногу со временем, с модой. Я понимаю, что для публичного человека это часть профессии, это действительно важно. Если раньше я могла пойти по дорожке «Кинотавра» в шортах, то сейчас знаю, что подобная одежда не подходит для кинофестиваля, даже если он на юге. Должно быть вечернее платье, нужно соответствовать мероприятию.

close 100% Екатерина Климова с детьми klimova___ekaterina/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

— Как вам удается совмещать съемки, спектакли, гастроли с воспитанием четверых детей?

— Съемки с материнством совмещать очень сложно. Конечно, у меня есть помощники, но мой день начинается очень рано, а заканчивается поздно.

— Ваша старшая дочь Лиза учится на журфаке МГУ. А кем хотят стать Матвей и Корней? Чем увлекается Белла? Хотели бы вы, чтобы кто-нибудь из ваших детей пошел по вашим стопам?

— Дети учатся, сейчас пришло время Матвея выбирать, чем дальше заниматься. Он пишет музыку, играет на барабанах, еще он очень спортивный. Пока мы в поиске, взвешиваем все «за» и «против». Я думаю, что кто-то из детей, конечно, захочет продолжать актерскую династию, но я не отговариваю или не способствую этому специально. Стараюсь исходить из ребенка, поэтому мы все вместе занимаемся тем, что пытаемся нащупать, какие у него таланты. Кстати, в нашу Ломоносовскую школу постоянно приходят какие-то специалисты и даже сами родители, чтобы рассказать о своей профессии. Дети их слушают, думают, их также периодически тестируют, и уже исходя из результатов что-то советуют родителям. Например, говорят, что ребенок — гуманитарий, и надо на это делать акцент. Посмотрим, пока сложно забегать вперед. Я стараюсь решать проблемы по мере их поступления.

— 24 января вам исполнилось 45 лет, во что нам поверить сложно. В завершение интервью скажите, какие выводы вы сделали к этому возрасту и на сколько лет вы себя ощущаете?

— Спасибо за поздравления! У меня замечательный возраст, я ощущаю себя как раз на него — как женщина 45 лет. Стараюсь регулярно знакомиться со своим организмом, научилась во многом уважать себя, полюбила и приняла себя. В молодости нам кажется, что мы бессмертны и что еще вся жизнь впереди, но, помимо этого, у нас еще и очень много комплексов и глупостей в голове. Мы не ценим какие-то вещи. Сейчас я могу сказать: очень хорошо, что человек взрослеет, к нему приходит понимание жизни. Я счастлива в свои 45 лет, надеюсь, что также будет и в 75, и сколько мне еще Бог даст.