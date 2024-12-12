Что подарить мужчине на Новый год — 2025: варианты оригинальных подарков Как выбрать идеальный подарок мужчине к Новому году: идеи под разный вкус и кошелек

Декабрь — месяц, когда люди ищут подарки к Новому году. Каждый раз женщины задаются вопросом: чем порадовать своих любимых мужчин, как не повториться, не оказаться банальной и презентовать именно то, что порадует. Что подарить на Новый год мужчине, как сориентироваться в многообразии вариантов и выбрать идеальный презент, «Газета.Ru» разбиралась вместе с экспертами.

Почему новогодний подарок для мужчины важно выбирать с душой

Новогодний подарок — это не просто вещь, но символ внимания, заботы и любви. Эмоции, вложенные в презент, значительно ценнее его материальной стоимости. Подарок, выбранный с душой, показывает, как важен нам человек, а также презент может укрепить отношения.

Клинический психолог, эксперт по отношениям Елена Шеменко обращает внимание, что популярные новогодние подарки порой кажутся тривиальными и лишенными индивидуального подхода. Чтобы сделать правильный выбор, она советует делать ставку на индивидуальность.

Если говорить об индивидуальности против стереотипов, то стоит задуматься о личности того, для кого выбирается подарок. На мой взгляд, лучший подарок тот, который учитывает индивидуальные предпочтения и увлечения человека. В то время как стандартный набор подарков может оказаться просто бесполезным, если он не соответствует личным интересам. Подойдите к процессу выбора с точки зрения личности получателя, его хобби и даже образа жизни. Елена Шеменко клинический психолог, эксперт по отношениям

Спортивные увлечения

Если мужчина увлекается спортом, попробуйте подарить ему на Новый год полезный тематический спортинвентарь:

новую форму,



фитнес-браслет,



качественную, стильную бутылку для воды с индивидуальной печатью или гравировкой,



спортивную сумку,



кроссовки (тут, разумеется, важно точно знать размер и предпочтения),



абонемент в спортивный зал,



стильное спортивное полотенце.

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Для любителей экстремальных видов спорта можно подобрать специальное снаряжение или сертификат на прохождение курса подготовки.

Техника и гаджеты

Всевозможные гаджеты — одни из самых желанных новогодних подарков для мужчин. Однако эти варианты недешевы. Мужчина наверняка оценит на Новый год:

современный смартфон,



беспроводные наушники,



умные часы,



портативные колонки,



беспроводную клавиатуру и мышь,



игровую приставку или игры для нее,



настольный фонтан с подсветкой,



умную колонку или другие гаджеты для Умного дома,



электронную книгу,



дверной глазок с видеокамерой,



электрическую зубную щетку.

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Подарки для хобби и саморазвития

Если ваш мужчина увлекается каким-либо хобби — например, фотографией, рисованием, моделированием, коллекционированием — выберите новогодний подарок с учетом его пристрастий.

Увлеченного мужчину порадует:

качественный набор инструментов, чтобы возиться с машиной,



книги для саморазвития,



набор бармена — для тех, кто любит конструировать собственные коктейли,



качественную сковородку — оценят любители готовить,



кофемашину или просто пару пачек дорогого кофе — такой новогодний подарок однозначно порадует кофемана,



стильные шахматы, нарды или другие настольные игры.

Можно подарить подарки, стимулирующие к саморазвитию, и это немаловажно при выборе новогодних сюрпризов. Это могут быть книги, сертификаты на курсы или тренинги, которые предоставляют возможность открыть новые горизонты и начать год с новых свершений. Они показывают, что вы верите в потенциал человека и вдохновляете его развиваться. Елена Шеменко клинический психолог, эксперт по отношениям

Полезные и практичные подарки

Менеджер по продукту бренда домашнего текстиля и товаров для дома Madame Coco Рада Нерадова рассказала «Газете.Ru», что подарок для мужчины должен быть практичным, но в то же время приятным. Вместо привычных носков или пены для бритья можно подойти к этому вопросу с более креативной стороны.

Например, если молодой человек — любитель водных процедур или хотя бы иногда посещает сауну, банные аксессуары станут для него отличным подарком. Полотенца и халат — это те предметы, которые всегда необходимы. Такой презент никогда не будет лишним, считает эксперт.

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«Мужчины, как правило, не склонны выбирать себе красивый и качественный текстиль для ванной комнаты. Эту «зону ответственности» можно взять на себя девушке. Обратите внимание на халат — символ уюта и расслабления. Согласитесь, что после парилки или душа нет ничего приятнее, чем укутаться в мягкую теплую ткань. Выбирайте аксессуары из стопроцентного хлопка — такие изделия прослужит вам долго. Материал отлично впитывает влагу и позволяет коже дышать», — отметила Рада Нерадова.

На заметку:

халат белого цвета напомнит об отельном расслабленном отдыхе,



в полоску — придаст образу немного аристократичности,



дизайнерский яркий принт подчеркнет особый характер.

Дополнить подарок Нерадова советует полотенцами — можно выбрать сразу готовый набор или собрать свой комплект из разных вариантов. Главное, чтобы изделия были также из стопроцентного хлопка.

Хорошая идея практичного подарка на Новый год для мужчины:

качественный свитер,



рубашка,



ремень,



портмоне или перчатки.

Это подарки, которые всегда пригодятся, поясняет Нерадова. Однако, будьте внимательны к размерам и стилю одежды, чтобы не промахнуться с выбором.

Подарки в стиле Китайского нового года

Основатель российско-китайской транспортной компании RusTransChina, фудблогер китайской кухни Александр Стрельников рассказал «Газете.Ru», что в Китае традиции дарения подарков на Новый год имеют свои особенности. Мужчинам часто дарят подарки, символизирующие удачу, процветание и здоровье. Он предлагает обратить внимание на такие варианты подарка на Новый год для мужчин:

Красные конверты с деньгами. Являются традиционным подарком на Китайский Новый год. Сумма обычно оканчивается на счастливое число, например, 8 (символизирует богатство) или 6 (символизирует удачу).



Являются традиционным подарком на Китайский Новый год. Сумма обычно оканчивается на счастливое число, например, 8 (символизирует богатство) или 6 (символизирует удачу). Аксессуары и украшения. Подарки, такие как часы, браслеты или кулоны, часто символизируют удачу и процветание. Особенно удачными считаются драгоценные материалы — золото и серебро.



Подарки, такие как часы, браслеты или кулоны, часто символизируют удачу и процветание. Особенно удачными считаются драгоценные материалы — золото и серебро. Книги и образовательные материалы. Книги по бизнесу, истории, философии или другие образовательные материалы могут быть полезными и желанными подарками.



Книги по бизнесу, истории, философии или другие образовательные материалы могут быть полезными и желанными подарками. Продукты и напитки. Высококачественные продукты, такие как чай, кофе, шоколад, а также сувенирные наборы продуктов — тоже отличный вариант подарка на Новый год для мужчины.



Высококачественные продукты, такие как чай, кофе, шоколад, а также сувенирные наборы продуктов — тоже отличный вариант подарка на Новый год для мужчины. Подарки для здоровья. В Китае любят дарить мужчинам на Новый год витамины, добавки, массажеры и другие товары для здоровья.



В Китае любят дарить мужчинам на Новый год витамины, добавки, массажеры и другие товары для здоровья. Автомобильные аксессуары. Для мужчин, которые любят автомобили, подойдут навигаторы, чехлы для сидений, или другие аксессуары.

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Эмоции как подарок

Еще один беспроигрышный вариант подарка на Новый год для мужчины — это эмоции. Психолог Елена Шеменко рассказала, что по данным различных исследований, наибольшее удовольствие люди получают от так называемых эмпирических подарков.

«Это могут быть билеты на концерт любимой группы, путешествия или мастер-классы. Такие подарки создают воспоминания и вызывают эмоции, которые человек будет ассоциировать с вами. Важно понять, что мужчины, как и женщины, ценят переживания и эмоции, которые они могут запомнить надолго», — подчеркнула психолог.

Основатель билетного сервиса Qtickets.ru Константин Комаров предлагает взять на заметку несколько эмоциональных решений.

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«В последнее время в Qtickets наблюдается тенденция дарить близким людям билеты в качестве презента на праздники. В целом, это отличный вариант для подарка, ведь посещение мероприятий приносят людям эмоции, которые зачастую остаются в памяти надолго, в то время как материальные вещи быстро забываются», — рассказал Комаров.

Эксперт предлагает:

фанату спорта можно подарить билет на важный матч или встречу любимой команды,



поклоннику рок-музыки — билет на концерт.



увлекающемуся человеку — билет на стенд-ап или мастер-класс по гончарному делу, приготовлению стейков, или даже пилотированию.



для любителей острых ощущений подойдет заезд на дрифт-такси. Это возможность выполнить один круг по специально подготовленной трассе на пассажирском сиденье мощного дрифт-кара, которым управляет профессиональный пилот. Такой вид развлечения набирает популярность в последнее годы.

О чем важно помнить, выбирая новогодний подарок мужчине

Эксперты советуют учитывать характер и стиль жизни мужчины. Так, экстремалу не подойдет спокойный домашний халат, а домоседу – набор для альпинизма.

Даже самый скромный подарок будет выглядеть более презентабельно в красивой упаковке. Добавьте к подарку открытку с теплыми словами.

Не обязательно тратить большие деньги, чтобы сделать приятный подарок. Печенье с новогодними предсказаниями, настенный постер с новогодним дизайном, сувенир или открытка, сделанные своими руками, принесут адресату много тепла.

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Если вы не уверены в выборе подарка, психолог Наталья Говорова рекомендует презентовать мужчине подарочный сертификат.

«Узнайте, какие магазины или услуги ему нравятся, и подарите сертификат. Это даст ему возможность выбрать то, что действительно нужно», — отметила она.

Директор по маркетингу и коммуникациям компании modi Максим Кирьянов в разговоре с «Газетой.Ru» порекомендовал при выборе подарка для мужчин подключать юмор.

«Новый год — отличное время, чтобы порадовать своих любимых мужчин запоминающимися подарками. Однако выбор подходящего варианта может быть достаточно непростой задачей. Главное — учесть интересы и предпочтения партнера, чтобы подарок был и приятным, и полезным. Например, если хотите подарить что-то необычное и с юмором, обратите внимание на креативные и нестандартные формы упаковки, например, мыло в виде бутербродов и гели для душа в бутылочке виски или пива. Такой подарок точно вызовет улыбку, но в то же время будет практичным в использовании», — пояснил он.