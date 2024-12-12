В чем встречать Новый год — 2025: идеи для праздничных образов и советы стилиста В каких цветах встречать год змеи и что надеть на праздник: стильные образы для женщин и мужчин

Новый год — это время, когда каждый хочет выглядеть ярко и чувствовать уверенность. Правильно подобранный наряд не только создаст атмосферу праздника, но и задаст тон вашему настроению на предстоящие месяцы. «Газета.Ru» выяснила, в каких цветах встречать год змеи и какие ткани и стили будут особенно актуальны в новогоднюю ночь.

Классические наряды на Новый год

Новый год — момент, когда хочется блистать, выглядеть безупречно и чувствовать себя звездой праздника. Классика всегда была и остается беспроигрышным неподвластным времени выбором, подчеркивающим изысканный вкус, отметила в беседе с «Газетой.Ru» стилист, создатель собственного бренда одежды Tronova, блогер Дарья Тронова. Однако даже в ней есть место переменам: силуэты, которые еще десять лет назад считались идеальными, сегодня обретают новые, более современные очертания.

Классика всегда хорошее и безопасное решение, если на мероприятии не заявлен определенный дресс-код или тематика. В торжественных образах она проявляется в более открытых формах для дам, то есть мы можем себе позволить декольте, обнаженные спины и смелые разрезы на платьях. Для джентельменов все стандартнее: это по-прежнему, брюки, рубашка и пиджак либо смокинг (от последнего, кстати, смело можно отказаться, если это не прописано в дресс-коде). Стоит обратить внимание на такие ткани: бархат, шелк, атлас, парча — все это придает образам торжественность. У мужчин, в частности, могут быть бархатные брюки. Дарья Тронова стилист, создатель собственного бренда одежды Tronova, блогер

Для женщин. Идеальным решением станет маленькое черное платье — бессмертная икона стиля, уместная как для камерных встреч, так и для званых ужинов. Прямой крой и элегантные детали — драпировка, разрез на юбке или тонкие кружевные вставки — придадут образу изысканности. Дополнить образ помогут длинные серьги с кристаллами, клатч с металлическим отблеском и лакированные лодочки.

close Модели Кендалл Дженнер и Алессандра Амбросио Global Look Press/Getty Images

Для более торжественных мероприятий отлично подойдет шелковое платье в пол. Обратите внимание на благородные глубокие цвета: изумрудный, сапфировый или насыщенно-бордовый. Эффектный вырез на спине, деликатный акцент в зоне декольте или отделка пайетками добавят утонченной роскоши. Завершить наряд можно босоножками на тонких ремешках и изящными украшениями.

Ценителям практичности стоит присмотреться к бархатному смокингу, женскому брючному костюму или эффектному комбинезону. Лаконичные брюки в паре с атласным топом или шелковой блузкой с бантом смотрятся современно и элегантно. Сделать такой образ еще интереснее можно остроносыми туфлями на шпильке и поясом с металлической пряжкой.

Если хочется добавить легкости и движения, обратите внимание на платья с плиссировкой или асимметричным подолом. Такие фасоны подчеркивают женственность и отлично смотрятся в танце. Шифон или органза, завышенная талия и струящиеся юбки помогут создать незабываемый актуальный образ.

Для мужчин. Классический новогодний образ легко собрать, опираясь на традиционный смокинг. Черный пиджак с атласными лацканами, белая рубашка с манжетами под запонки, черный галстук-бабочка и лакированные туфли точно не оставят вас без внимания. Для менее формальных мероприятий уместен темно-синий костюм, который можно дополнить рубашкой с мелким узором, шелковым галстуком или нагрудным платком.

close Актер Бред Питт Getty Images

Любителям ретро-стиля понравится костюм-тройка графитового или насыщенно-бордового оттенка. Жилет в тон и классические оксфорды подчеркнут изысканность вашего имиджа. Для тех, кто хочет добавить нотку роскоши, прекрасным выбором станет бархатный пиджак глубокого бордового, изумрудного или фиолетового цвета, который можно сочетать с черными брюками и белой рубашкой.

close Модель Роузи Хантингтон-Уайтли rosiehw/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Завершите образы деталями. Женщинам подойдут насыщенные оттенки помады — бордовый или сливовый, выразительный макияж глаз и теплый парфюм с нотами ванили или амбры. Мужчины могут присмотреться к стильным часам с металлическим или кожаным браслетом, элегантным запонкам или шарфу, гармонирующему с костюмом. Укрепит положительное впечатление аромат с древесными или кожаными нотами.

Удобная и праздничная одежда для домашних праздников

Домашние праздники — это уютная атмосфера, смех, разговоры с близкими и возможность отдохнуть, оставаясь стильным и нарядным. Одежда для такого вечера должна быть не только красивой, но и комфортной, чтобы вы могли легко двигаться, готовить угощения или танцевать.

Для женщин. Прекрасным решением для праздника станет длинное платье-свитер, в котором мягкость трикотажа сочетается с утонченной элегантностью. Выбирайте модели с объемным силуэтом и подчеркивайте талию поясом. Нейтральные оттенки — кремовый, серый, коричневый или молочный — создадут ощущение уюта, в то время как насыщенные цвета, такие как красный или синий, добавят образу праздничной атмосферы. Завершите наряд изящными золотыми украшениями и мягкой обувью: выберите замшевые балетки или сапоги с пушистой отделкой, чтобы придать образу завершенный и стильный вид.

close SHEIN

Другим удачным домашним вариантом станет шелковый топ в сочетании с трикотажной юбкой-миди. Этот дуэт выглядит одновременно женственно и расслабленно. На плечи можно накинуть объемный кардиган или жакет из вельвета, чтобы согреться. Для полноты образа наденьте тапочки с меховой отделкой или блестящие балетки. Еще один стильный вариант — брючный костюм для дома из мягкого бархата или кашемира, который можно сочетать с минималистичными украшениями и оригинальными носками.

Для мужчин. За основу повседневно-праздничного образа отлично подойдет фланелевая рубашка в клетку, которую можно носить с твидовыми брюками или темными джинсами. Небрежно закатанные рукава и теплый кардиган с крупной вязкой придадут образу расслабленную элегантность. Альтернативой станет сочетание брюк чинос с пуловером из шерсти мериноса или кашемира. Здесь есть простор для экспериментов с цветами: например, можно соединить нежно-бежевый верх с бордовым низом. Завершить образ помогут кожаные домашние тапочки или теплые носки с лаконичным узором, добавляющие уютные акценты.

Для максимально удобного и стильного варианта подойдет домашний костюм из хлопка или бархата. Его можно комплектовать с легким шарфом или платком для придания завершенности.

Не забудьте о деталях. Женщинам подойдут мягкие волны или аккуратный зализанный пучок, а к изысканному наряду можно добавить аромат с нотами ванили и сандала. Мужчинам стоит обратить внимание на древесные или цитрусовые парфюмерные композиции, дополнив их лаконичными аксессуарами — кожаным ремнем или элегантными часами.

close Визажист и блогер Тома Фаталиева tomafatalieva/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

«Для домашних праздников классно работает прием «что-то одно». Что-то одно нарядное, а остальное удобное и комфортное. Например, уютный джемпер и юбка в пайетку или бархатный топ и расслабленные брюки на резинке — для девушек, джинсы и белая рубашка из плотного хлопка — для мужчин», — уточнила стилист.

Одежда для новогодних мероприятий на свежем воздухе

Новогодние праздники на свежем воздухе — это прогулки под звездным небом, горячий глинтвейн и атмосфера волшебства. Одежда для таких мероприятий должна быть не только теплой, но и стильной, чтобы вы могли чувствовать себя комфортно и выглядеть эффектно в любую погоду.

Для женщин. Основой образа станет длинное пальто прямого силуэта или пуховик. Цвета могут быть как классическими — черный, белый, серый, так и более яркими — изумрудный, бордовый или насыщенно-синий. Под пальто идеально подойдет платье-свитер или комплект из шерстяного свитера и юбки-миди. Для дополнительного тепла используйте теплые колготки или леггинсы.

close Модель Роузи Хантингтон-Уайтли rosiehw/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Ночь на улице — испытание не для слабаков. Тут о торжественности образа я бы задумывалась в последнюю очередь. Главное — не замерзнуть. Вряд ли кто-то готов покупать верхнюю одежду специально для такого выхода. А вот актуальные в этом году шубы из эко или натурального меха – отлично подойдут. Если шубы в хозяйстве нет, но есть пальто, подденьте внутрь пуховик ультра-лайт, так вы точно не замерзнете и сохраните элегантность. Для праздничного настроения можно подобрать аксессуары (шапку, чепчик и перчатки) с пайетками или блестящей нитью. Ну и улыбайтесь — это тоже отличный способ сделать образ праздничным! Дарья Тронова стилист, создатель собственного бренда одежды Tronova, блогер

Обувь — важный элемент зимнего образа. Утепленные сапоги на устойчивом каблуке с широким голенищем или стильные короткие угги станут прекрасным вариантом. Аксессуары помогут придать образу уют и завершенность. Дополните свой стиль длинными серьгами или изящным браслетом, чтобы привнести нотку праздничности и подчеркнуть вашу индивидуальность.

Для мужчин. Отличным вариантом станет удлиненный пуховик или классическое пальто из шерсти. Выбирайте утепленные модели с воротником-стойкой или капюшоном для дополнительной защиты от холода. Под верхнюю одежду идеально подойдет шерстяной свитер с высоким воротником или комплект из фланелевой рубашки и кардигана.

close Блогер Алексей Сухарев suharevstyle/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

В качестве низа подойдут темные джинсы или брюки из плотного материала, которые легко сочетать с утепленными ботинками. Обувь должна быть не только теплой, но и устойчивой — отдавайте предпочтение моделям с протекторной подошвой. Аксессуары — шерстяной шарф, кожаные перчатки и стильная шапка — добавят образу элегантности.

Для обоих образов важно продумать завершающие акценты . Женщины могут выбрать макияж с акцентом на глаза и слегка волнистую укладку, которая не боится шапки. Мужчинам стоит обратить внимание на ухоженность обуви и парфюм с древесными нотами, которые подчеркнут стиль.

Тематические наряды на Новый год

Тематический наряд поможет создать праздничную атмосферу, подчеркнуть вашу индивидуальность и наполнить яркими эмоциями ночь, о которой мы будем вспоминать весь предстоящий год.

Для женщин. Идеальным выбором станет платье, вдохновленное сказочными образами. Это могут быть блестящие наряды, украшенные пайетками или стразами, которые напоминают искрящийся снег. Длинные платья в стиле Снежной королевы с прозрачными деталями или декором из жемчуга создадут эффект магии. Если хочется чего-то более игривого, попробуйте короткое платье с перьями или яркими элементами — золотыми, серебристыми или в цветах драгоценных камней. Дополните образ туфлями на шпильке и аксессуарами, такими как диадема или серьги-капли.

close Актриса Кейт Бекинсейл Axelle/Bauer-Griffin/FilmMagic/Getty Images

Тем, кто предпочитает брюки, подойдет комбинезон с глубоким вырезом или блестящей отделкой. Добавьте к нему крупные украшения и голые босоножки. В более расслабленной обстановке, например, на тематической вечеринке в стиле 80-х, идеально подойдут металлизированные леггинсы и объемный топ.

Для мужчин. Тематический наряд может включать классический смокинг с оригинальными акцентами — бархатный пиджак, лацканы контрастного цвета или галстук-бабочку с интересным рисунком. Для неформальных мероприятий подойдут яркие костюмы или рубашки с праздничным принтом — снежинками, елочными игрушками и огоньками.

Если вечеринка предполагает более креативный подход, попробуйте образ, вдохновленный поп-культурой или кино: эстетика 20-х годов с клетчатыми пиджаками и шляпами, рождественский свитер в стиле 90-х или даже костюм эльфа.

В качестве обуви выбирайте лакированные оксфорды или стильные ботинки, которые дополнят общий наряд. Завершающими штрихами станут запонки с новогодней символикой, шарф или платок с праздничным узором.

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Независимо от выбора, помните о завершении образа деталями . Женщины могут выбрать макияж с акцентом на блестящие стрелки или яркие губы, а также локоны или гладкую укладку. Мужчины — парфюм с древесными нотами или аксессуары, которые добавят индивидуальности.

Как одеться на корпоратив — тренды 2025 года

Корпоратив — это возможность продемонстрировать свой стиль и индивидуальность, при этом оставаясь уместным в рамках деловой среды. Тренды 2025 года предлагают гармоничное сочетание элегантности, яркости и современных акцентов.

«Лучший тренд, применимый к праздникам — тренд на ультра-женственность. В нем много голого тела и обтягивающего кроя. В жизни это не всегда уместно, а вечеринка — самое оно. Выбирайте самую прекрасную часть своего тела: ноги, плечи, спина живот и собирайте свой образ от этого. Красивые ноги достойны мини-платья или мини-шортов из бархата или шелковой тафты; изящные плечи – платья бандо. Не забываем об украшениях: серьги-люстры с кристаллами; колье или массивные, яркие браслеты — это настоящие магниты внимания. И не бойтесь оказаться overdressed. На то он и праздник», — рассказала стилист.

Для женщин. Главной тенденцией остаются платья с эффектом металлик, особенно платья-комбинации. Наряды в серебристом, золотом или бронзовом оттенке придают праздничное настроение, а асимметричный крой, драпировка или вырезы добавляют современности. Длина миди или макси подойдет для официальных мероприятий, а мини — для более расслабленной обстановки. Дополните образ минималистичными украшениями и лаковой обувью на шпильке.

close Блогер Хэйли Буи hayley_bu/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Не менее актуальны брючные костюмы с женственным кроем. Облегающие жакеты с массивными плечами и широкие брюки из атласа или бархата подчеркивают силуэт и выглядят грациозно. Классический черный, изумрудный или сливовый оттенок идеально подойдут для 2025 года. Под костюм можно надеть шелковый топ или блузу с бантом, а завершить образ остроносыми туфлями или ботильонами.

Для тех, кто любит детали, стилисты предлагают добавить в наряд кружево, перья, бахрому или прозрачные элементы. Например, кружевной топ в сочетании со строгой юбкой-карандашом создаст утонченный и интересный образ, который идеально подойдет для корпоративного ужина.

Для мужчин. Тренды 2025 года предлагают сочетание классики и современных материалов. Бархатные пиджаки в бордовом, сапфировом или черном оттенке станут главным акцентом образа. Их можно носить с классическими брюками или даже темными джинсами, если дресс-код позволяет неформальность. Завершить образ помогут галстук-бабочка или шелковый платок в нагрудный карман.

Актуальны также костюмы в клетку или с тонкой полоской, которые придают классическому образу индивидуальность. Сдержанные оттенки серого, синего или зеленого создают стильный и современный лук. Если строгий костюм не обязателен, можно сосредоточиться на рубашке — модели с геометрическим принтом или тонкими линиями отлично подойдут для корпоративного вечера.

Дополните стиль деталями. Женщинам подойдет макияж с акцентом на блестящие губы или выразительные глаза, а также укладка — легкие локоны или гладкий низкий хвост. Мужчинам позволят выглядеть стильно запонки, часы на кожаном ремешке и парфюм с древесными нотами амбры и кедра.

close Блогер Хэйли Буи hayley_bui/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

В каких цветах и тканях встречать год змеи

2025 год пройдет под символом деревянной змеи, которая ассоциируется на Востоке не только с мудростью, но и обновлением. Элемент дерева добавляет энергию роста и гармонии, поэтому выбор правильных цветов и тканей для новогодней ночи поможет правильно настроиться и создать праздничное настроение. Встречая этот год, обратите внимание на оттенки и материалы, которые отражают символику года и подчеркивают вашу индивидуальность, подчеркнула в беседе с «Газетой.Ru» астронумеролог Наталья Дмитриева.

Восток, как дело тонкое, гласит, что нужно всегда уважать животное, которое управляет годом. Нашу королеву — Змею — тоже надо задобрить. Это касается и продуктов на столе, и украшений на елку, и наряда на сам праздник. Наталья Дмитриева астронумеролог

По словам астронумеролога, зеленые оттенки станут идеальным выбором для грядущего праздника: от нежного фисташкового до глубокого изумрудного — эти цвета могут послужить как основой образа, так и выразительным акцентом в аксессуарах. Не менее актуальными станут коричневые и древесные тона, подчеркивающие связь с элементом дерева. Шоколадные, ореховые и прочие природные оттенки придадут наряду ощущение тепла и благородной уверенности.

Для создания праздничного блеска отдайте предпочтение золотым, бронзовым или медным оттенкам — они подчеркнут роскошь и утонченность, с которыми ассоциируется символ года. Добавьте аксессуары или детали с металлическим блеском, чтобы сделать образ еще более эффектным. Белый и кремовый цвета придадут свежести и легкости, гармонично дополняя золотые или зеленые акценты. А вот от черного, по словам Дмитриевой, лучше воздержаться.

Что касается тканей, в 2025 году нужно выбирать материалы, которые отражают грацию и утонченность змеи. Шелк станет идеальным выбором благодаря гладкости и блеску. Бархат подчеркнет роскошь и изысканность, особенно в глубоких тонах зеленого, коричневого или золотого. Атлас с его блестящей поверхностью добавит утонченности платьям или юбкам. Для более легкого образа используйте кружево, а для уютной атмосферы — трикотажные изделия, особенно с блестящей нитью или праздничным декором.