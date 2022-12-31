Русофобия, расизм, сексуализация детей и Канье: 4 громких скандала в мире моды в 2022 году

В мире моды в уходящем году скандалы вспыхивали один за другим. «Газета.Ru» подводит итоги и вспоминает самые громкие из них.

Chanel и русофобия

С начала военной спецоперации на Украине российский рынок захлестнула волна громких уходов западных компаний. Крупнейшие конгломераты — начиная от Inditex и H&M Group, заканчивая LVMH и Kering — поочередно объявляли о приостановке деятельности на территории РФ. При этом одни бренды ушли насовсем (по крайней мере, пока), другие уже вернулись под новыми названиями или пообещали сделать это в обозримом будущем.

Россияне восприняли эти новости по-разному, в основном с непониманием и испугом. Резкое недовольство вызвала разве что позиция подконтрольного Бернару Арно гиганта LVMH — в заграничных бутиках входящих в его состав брендов россиянам отказывали в покупке товаров, ссылаясь на экономические санкции. Но больше всех досталось Chanel. Дому моды даже припомнили сотрудничество его основательницы Габриэль Шанель с Третьим рейхом во время Второй мировой войны — на фасадах магазинов бренда в Париже появились наклейки с изображением Адольфа Гитлера.

«Управляющие наследием «Великой Коко» таким образом решили присоединиться к русофобской кампании по «отмене России». Дом «Шанель» может возвращаться на круги своя и как его создательница поддерживать нацизм»,

— комментировала Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ.

В социальных сетях завирусился флешмоб, в котором россиянки разрезали на камеру сумки Chanel. «Если Дом Chanel не уважает своих клиентов, почему мы должны уважать Дом Chanel?» — высказывалась присоединившаяся к протестной акции Виктория Боня.

Ольга Бузова обратилась к Chanel с требованием вернуть ей деньги, потраченные в бутиках «нацистского» бренда; Ксения Бородина зареклась «не снабжать своими средствами» модный Дом, а Яна Рудковская выразила надежду, что горячо любимая ею марка извинится перед россиянками, «которых действительно очень сильно и незаслуженно обидела».

Для Ким Кардашьян 2022-й выдался весьма удачным как в личном плане, так и в профессиональном. Звезда реалити-шоу пусть и не вышла замуж за Пита Дэвидсона, но поставила точку в бракоразводном процессе с Канье Уэстом, выбив от рэпера алименты в размере $200 тыс. На Неделе моды в Милане она представила коллаборацию с Dolce&Gabbana — а ведь еще несколько лет назад Стефано Габбана и Доменико Дольче назвали ее семью «самыми дешевыми людьми в мире». Она получила премию Совета модельеров Америки (CFDA) за собственный бельевой бренд Skims и совершила, пожалуй, самый обсуждаемый выход в свет.

Речь о подлинном платье Мэрилин Монро. В 1962 году она надела его на празднование 45-летия президента США Джона Кеннеди: прошло 60 лет — и Кардашьян явилась в нем же на ежегодный бал Института костюма Met Gala. Этот выход стоил ей немало средств и сил: чтобы влезть в платье, арендованное в Музее Рипли за $5 млн, она похудела на 7 кг за три недели.

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«Все это — похудение, окрашивание волос в течение 30 часов, выход из отеля в халате, прибытие туда, переодевание на красной дорожке, выход на красную дорожку, затем снова переодевание в копию платья, поскольку я не могла рисковать и ужинать в нем... Все это — ради 10 минут моей жизни»,

— пожаловалась Кардашьян в одной из серий своего реалити.

Старания Ким, с одной стороны, были оправданы: она хотела, чтобы о ней говорили, — она этого добилась. Другое дело, что троллинга и хейта оказалось больше, чем комплиментов. Кардашьян подняли на смех из-за видеороликов, в которых она с трудом натягивает на себя платье, семенит по ступенькам Метрополитен-музея, опираясь на четырех человек, включая тогдашнего бойфренда-комика, чтобы не споткнуться, наконец, позирует, прикрывая незастегнувшуюся на ягодицах часть шубой.

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В адрес Ким посыпались обвинения в порче легендарной вещи — изделие якобы разошлось по швам, протерлось, кристаллы частично отклеились. Однако представители Музея Рипли, который хранит наряд, заверили, что платье изначально было в таком виде.

Автор эскиза платья Боб Макки раскритиковал Кардашьян, заявив, что создал эту вещь эксклюзивно для «сумасшедшей богини» Монро, и только она могла надевать ее. Тем временем многие стилисты обратили внимание, что актрисе платье действительно шло больше — поскольку Ким более смуглая, вся задумка «голого» наряда провалилась.

Balenciaga и сексуализация детей

Уходящий год был строг к модным Домам. Valentino осудили за съемку с обнаженными моделями, обвинив в сексуальной объективации женщин и навязывании порнографии. Dior и Gucci вменили поддержку военной спецоперации России на Украине: всему виной «русские следы» в рекламных кампаниях брендов — заснеженная березовая роща, одетые в стиле гражданок СССР модели, головные уборы, напоминающие якутское национальное украшение бастынгу.

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Однако больше всего «культура отмены» коснулась Balenciaga — и Россия оказалась ни при чем. Скандал вокруг бренда был вызван рекламой, в которой дети держали в руках плюшевых медведей, одетых в кожаную портупею — будто из БДСМ. Дом моды обвинили в сексуализации несовершеннолетних. Автору съемки, фотографу Габриэлю Галимберти, в соцсетях стали угрожать смертью.

close 100% Balenciaga

Креативный директор Balenciaga Демна Гвасалия лично принес извинения за «неправильный художественный выбор концепции», однако это не остановило маховик «кэнселинга». Ким Кардашьян отказала бренду в дальнейшем сотрудничестве. «Меня, как многодетную мать, потрясли эти тревожные кадры. В нашем обществе не должно быть места любым попыткам нормализовать жестокое обращение с детьми — и точка», — высказалась она в социальных сетях.

Белла Хадид удалила со своей страницы в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) кадры из последнего кампейна Balenciaga, в котором снялась вместе с Изабель Юппер и Николь Кидман, а звезда сериала «Эйфория» Алекса Деми стерла все фотографии, на которых одета в вещи бренда.

К бойкоту присоединились и российские звезды. Анастасия Решетова заявила, что Balenciaga «ведет себя неприемлемо и пропагандирует соответствующие ценности», а Ольга Бузова и вовсе назвала его «брендом для педофилов» и указала обидевшему ее в прошлом Демне Гвасалии, что тот «пробил дно».

Непопулярную позицию заняли разве что Филипп Киркоров и Канье Уэст. Король российской эстрады поддержал Демну Гвасалию, объяснив это тем, что поступает так со всеми «друзьями, которые попали в неприятности».

«Я поддерживаю Balenciaga, осуждаю все охоты на ведьм и отменяю «культуру отмены», — прокомментировал Канье Уэст. Иронично, но рэпер высказался против «отмены» бренда после того, как бренд «отменил» его самого. После антисемитских заявлений Канье Уэста Balenciaga удалил его фотографии с последнего показа в Париже, а также убрал из продажи вещи из совместной коллекции с его брендом Yeezy.

Канье Уэст и расизм

К слову, о Канье Уэсте. В уходящем году он действительно умудрился взбесить буквально всех: Ким Кардашьян — нелестными высказываниями в адрес ее матери и сестер, угрозами Питу Дэвидсону и скандальными выходками, от которых ей приходилось оберегать их общих детей; Дональда Трампа — планами баллотироваться в президенты США в 2024 году, Илона Маска — «твитами». Йе разозлил еврейский народ, заявив о симпатии Адольфу Гитлеру, и обидел темнокожих, надев лонгслив с надписью White Lives Matter («Жизни белых имеют значение») на секретный показ своего бренда Yeezy в рамках Недели моды в Париже.

close 100% Канье Уэст не только открыл показ Balenciaga, но и представил собственную коллекцию Yeezy, комментировать которую Анна Винтур вежливо отказалась. Рэпер появился на шоу в футболке с надписью White Lives Matters, за что подвергся критике в социальных сетях. Его обвинили в глумлении над темнокожими, а он извиняться не стал и назвал «обманом» движение в поддержку темнокожих lex_luthah/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

В интервью журналистам он рассказал, что идея такого дизайна возникла благодаря «внутреннему инстинкту, связи с Богом и просто гениальности». «Ответ на вопрос, почему я написал White Lives Matter на лонгсливе, заключается в том, что так оно и есть. Это очевидно», — заявил он.

«Все знают, что Black Lives Matter («Жизни черных имеют значение») было аферой. Теперь все закончено. Не благодарите»,

— написал Канье Уэст в социальных сетях.

Этот «перфоманс» ожидаемо вызвал шквал негатива. Редактор Vogue Габриэлла Карефа-Джонсон, присутствовавшая на шоу, публично осудила Йе, а тот заявил, что она просто «не модная». На защиту журналистки встали Джиджи Хадид и Хейли Болдуин — и им тоже досталось от рэпера: он назвал Джиджи «привилегированной Карен», которая «родилась с серебряной ложкой во рту», и посмеялся над ринопластикой Хейли, заодно попросив супруга модели Джастина Бибера «заткнуть ей рот». В ответ на провокацию Джастин появился на публике в толстовке с надписью «Расизм — это зло».

Масла в огонь подлили слова Канье Уэста о том, что Джордж Флойд — афроамериканец, погибший от рук белого полицейского, — на самом деле умер от передозировки фентанилом, за которые он, впрочем, впоследствии извинился.

Бренды во главе с Balenciaga и adidas разорвали сотрудничество с ним, в результате чего он потерял большие деньги. В американской медиасфере рэпер стал персоной нон-грата — Анна Винтур дала понять, что, как минимум, на мероприятиях Vogue ему больше не рады.