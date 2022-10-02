В гостях у бабушки: как интерьеры в стиле mid-century стали главным трендом

Дизайнеры интерьеров снова взяли курс на переосмысление тенденций прошлого. Сегодня их внимание обращено 1970-м — в моду вошли кофейные столики на тонких ножках, «чешские» кресла и даже бабушкины серванты. Дизайнеры рассказали «Газете.Ru», какие особенности есть у интерьеров этого периода — и как можно простыми способами преобразить собственное пространство.

Стиль mid-century возник в послевоенные годы и стал смешением советского конструктивизма, скандинавского и американского стилей. Современные дизайнеры все чаще обращаются к mid-century, адаптируя его под современные реалии. Причем создание такого интерьера не требует больших затрат – для оформления интерьера можно использовать старую мебель, а декор приобретать в магазинах низких цен.

Эксперт, директор по продукту Mr.Doors Ксения Кузнецова выделяет среди всех особенностей стиля четыре главных элемента: цвет, мягкость, геометрия и использование латуни.

Цвета и оттенки

«Для 70-х характерно самое настоящее буйство красок. Вы почти не ограничены в выборе. Причем здесь пудровые спокойные оттенки вполне органично сочетаются с яркими, контрастными. И если вы не готовы кардинально менять цвет стен или мебель, то можно разбавить вполне нейтральный интерьер акцентными предметами декора. Особенно это актуально для жителей регионов, где световой день короткий и хочется дополнительных ярких красок», — объяснила Кузнецова.

Она добавила, что для стиля mid-century характерны геометрические принты. При декоре стен, потолков и пола, как правило, используются материалы нейтральных цветов, однако обязательно добавляются акцентные пространства.

Мягкость во всем

«Наравне с креативностью и некоторой взбалмошностью в интерьерах этого периода присутствует спокойствие и полный релакс», — объяснила эксперт.

По мнению Кузнецовой, следует выбирать следующие предметы мебели и текстиля: диваны, позволяющие располагаться на них почти лежа, пуфы, мягкие стеновые панели, всевозможные текстильные изделия из искусственного меха и даже ковры.

close 100% Getty Images

Геометрия

«70-е — самая настоящая ода геометрии в пространстве. Здесь прямоугольник легко сочетается с кругом, а графичные принты буквально заполняют имеющиеся поверхности от пола до потолка. В прямоугольных и квадратных помещениях акцентами становятся люстры и светильники в форме шара, а мебель, в том числе кухонные гарнитуры, принимает округлые, обтекаемые формы», — добавила Кузнецова.

Особое внимание стоит обратить на диагональные линии, именно они в тот период были основными ориентирами при создании дизайн-концепций, считает Кузнецова.

Латунь

«Латунь в 70-е приобрела небывалую популярность. Это металл менее броский, чем золото, выглядит элегантно и сдержанно. Латунь в интерьерах того времени — это декор, фурнитура, отдельные акцентные предметы мебели», — заключила Кузнецова.

Дизайнер интерьера и интерьерный стилист Елена Карасаева к основным четырем составляющим стиля добавляет правильное освещение, использование дерева, смешение материалов, акцент на бытовой технике и курс на расхламление пространства, очищение его от всего ненужного.

По мнению Карасаевой, интерьер в стиле mid-century позволяет дать новую жизнь старой бабушкиной мебели, а не выносить ее на помойку на радость старьевщикам.

«Дизайнеры выступают за реставрацию доставшихся от родственников советских предметов мебели, поскольку это не только связывает воспоминаниями, но также является простым и экономичным способом обновить интерьер. Такая мебель отлично поддается реставрации и вписывается в стиль mid-century», — объяснила Карасаева.

close 100% Getty Images

Освещение

Большие и панорамные окна также относят к атрибутам стиля mid-century. Если же говорить об искусственном освещении, то здесь актуально сочетание разных светильников.

«Различные сценарии освещения, когда используются не только торшеры, но и светильники самых разнообразных цветов и форм, не только наполнят пространство светом, но и станут украшением интерьера», — объяснила Карасаева.

Смешение материалов

Для mid-century характерно сочетание таких материалов, как дерево и стекло — но стоит обратить внимание на пластмассу, она отлично подходит к стилистике — в середине века она была популярна. Различные лампы, горшки для растений и органайзеры ярких цветов идеально вписываются в интерьер.

Акцент на бытовой технике

«В стиле mid-century бытовая техника не скрывается, а, наоборот, является акцентной. Техника ярких и насыщенных цветов в стиле ретро — идеальный компаньон для данного стиля. Mid-century все чаще пересекается с минимализмом и скандинавским стилем, что находит выражение в решениях со встроенной техникой», — объяснила Карасаева.

Расхламление

Дизайнер также подчеркнула, что важно подходить к оформлению интерьера с чувством вкуса и меры. Переполненные пространства создают ощущение беспорядка. Красивые коробки, органайзеры и аккуратные книжные полки помогут создать аккуратный и уютный интерьер.