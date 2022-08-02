«Представьте, что ваш хирург прошел трехмесячные курсы»: Лабковский — об «инстапсихологах» и новой этике

На телеканале «Суббота!» продолжается психологический стендап Михаила Лабковского «Хочу и буду!», в котором популярный психолог отвечает на вопросы зрительниц об отношениях, карьере, сексе и комплексах. В интервью «Газете.Ru» Лабковский рассказал, как относится к «инстапсихологам», есть ли допустимые границы для юмора, и почему он не смотрит шоу «Холостяк».

— Начнем разговор с проекта «Хочу и буду!» на телеканале «Суббота!». Что означает «психологический стендап»? Насколько нормально смешивать комедийный жанр с наукой о психике? Можно ли шутить над проблемами, не навредив клиенту?

— Психологический стендап — это шоу, где ведущий отвечает на вопросы зрителей. В нем есть место юмору и смеху, но при этом затрагиваются серьезные темы. Это жанр драмеди, где люди и смеются, и плачут. Главное — не навредить клиенту, когда вы открываете рот. Важно отметить, что в рамках нашего телевизионного шоу никто не предлагает заниматься чистой наукой, эта программа — научпоп.

— Смотрите ли вы классический стендап? Как относитесь к «прожаркам», где гостя буквально выстебывают? Есть ли, по вашему, у юмора границы?

— Стендап смотрю. Мне нравятся Андрей Бебуришвили, девушки из «Женского стендапа». «Прожарку» тоже смотрю. Иногда коробит, когда издеваются над физическими недостатками человека, но люди знают, куда идут. Кстати, я смотрел прожарку Трампа, когда он еще не был президентом — там тоже жестко было. Но у всего должны быть границы, в том числе и у юмора. Правда, юмор с психологической точки зрения — вещь безобидная, а вот ирония и сарказм — это в чистом виде агрессия.

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— В одном из интервью вы сказали, что на проекте есть строгий кастинг и, чтобы его пройти, нужно быть «красивым». Многие ответили бы вам, что рассуждать категориями внешних данных неэтично. Как вы относитесь к «новой» этике? А к популярным ныне трендам на феминизм, бодипозитив и др.?

— Я прекрасно отношусь к этим трендам и даже готов признать, что был неправ насчет кастинга…

— Психотерапию, строго говоря, тоже можно назвать трендом. Хорошо это или нет? Чем вы объясняете рост интереса к психологическим услугам?

— Однозначно хороший тренд, и в том числе я объясняю это собственным вкладом: еще 30 лет назад мы с коллегами начали делать психологические программы на ТВ и радио, и это способствовало популяризации психологии. Пока в России еще не бум, но число тех, кто обращается к психологам, растет. Люди в целом стали более сознательны и продвинуты в вопросах душевного комфорта.

— К слову, на какие проблемы сегодня жалуются чаще всего? Замечаете ли вы, как со временем эволюционируют запросы клиентов?

— Жалуются, что жизнь не складывается, что в личных отношениях не везет, что не могут реализовать себя и т.д. На мой взгляд, запросы из года в год не меняются.

— Спрос рождает предложение, появляются тысячи «инстапсихологов», коучей без профильного образования, которые продают всевозможные инфопродукты на тему психологии — вебинары, курсы, чек-листы. Как вы к этому относитесь?

— Плохо. Представьте себе: вы пришли с заболеванием в больницу, а ваш врач только что закончил трехмесячные курсы по хирургии. Что будете делать?

— Как выбрать хорошего психолога? На что обратить внимание в первую очередь?

— Чтобы психолог был хорошим, у него должно быть минимум пятилетнее психологическое образование, опыт работы, и вам должно быть с ним комфортно и понятно. Но самое главное — после второй или третьей встречи вы должны увидеть положительную динамику. Почувствовать, что проблемы начали решаться, и после третьего сеанса вам лучше, чем после первого.

— Может ли терапия быть во вред, если связаться с плохим специалистом?

— Конечно, может.

— Сегодня также модно обращаться к астрологам. Как с психологической точки зрения объяснить высокий спрос на гороскопы?

— Нежеланием брать ответственность за свою жизнь.

Гороскопы — это делегирование ответственности глянцевым журналам.

close 100% Пресс-служба телеканала «Суббота!»

— Дабы не нарушать врачебную тайну, давайте обсудим несколько публичных кейсов. Следили ли вы за судом между Джонни Деппом и Эмбер Херд? Как относитесь к публичным выяснениям отношений?

— Следил одним глазом, да. Публичные люди любят все делать публично, поэтому они развлекают человечество своими разборками. Это часть их шоу.

— Другой кейс — Бритни Спирс, которая регулярно выкладывает обнаженные фото в социальных сетях, даже после выкидыша. Как вы считаете, есть ли у поклонников повод переживать за ее психическое здоровье?

— У поклонников есть повод переживать за свое психическое здоровье, а не за ее.

— Не меньше, чем о Бритни Спирс, беспокоятся о Мадонне. Певица выпускает NFT-видео для взрослых, пока ее сын ходит в платьях. Что вы об этом думаете?

— Я стараюсь об этом не думать.

— В России, тем временем, популярны телепроекты про критику и разоблачения, про раннюю беременность и проблемы в семьях. Как вы считаете, почему люди любят смотреть такое? А шоу наподобие «Холостяка», где мужчины выбирают одну женщину из десятков предложенных?

— Люди вообще любят «горячее» во всех отношениях: от порно-роликов до скандалов. Так уж устроена психика. А вот кто смотрит шоу «Холостяк», я понятия не имею. Я такое не смотрю.