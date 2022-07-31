Платье в аренду и особняк друга: как поженились Борис и Кэрри Джонсон

В особняке спонсора Консервативной партии Великобритании лорда Бамфорда в Костуолдс в субботу, 30 июля, состоялась свадебная вечеринка Бориса Джонсона. Ее организовали через год после тайной свадьбы в Вестминстерском аббатстве. Недавняя отставка премьер-министра помешала ему устроить вечеринку в резиденции в Чекер-Хаузе и немного подкорректировала список гостей.

Подавший недавно в отставку премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и его жена Кэрри Джонсон отпраздновали свадьбу, которая состоялась год назад. В прошлом году, 29 мая, в разгар пандемии глава кабинета министров заключил брак с Кэрри Симондс в Вестминстерском аббатстве — церемония была организована тайно для 30 гостей. Однако это не означало, что пара отказалась от большой вечеринки: в субботу, 30 июля 2022 года, Борис и Кэрри Джонсон поженились уже с размахом.

Предполагалось изначально, что свадьба пройдет в загородной резиденции британских премьер-министров — Чекерс-Хаузе. Однако отставка Бориса Джонсона внесла коррективы в этот план. Торжество было организовано в Костуолдсе, в поместье одного из спонсоров Консервативной партии Великобритании 76-летнего лорда Бамфорда — как отмечают британские СМИ, подготовкой занимались леди Бамфорд и сама Кэрри Джонсон.

Отставка Бориса Джонсона повлияла и на состав приглашенных. Так, среди гостей не оказалось бывшего соратника премьер-министра Майкла Гоува, уволенного Джонсоном в начале июля из-за того, что он призывал главу кабмина уйти в отставку.

Как предполагают The Sun и Daily Mail, на вечеринке не было бывшего министра здравоохранения Саджида Давида, который одним из первых подал в отставку в начале июля, что запустило правительственный кризис. Пропустили свадьбу Джонсона и бывшие члены его кабинета министров Риши Сунак и Лиз Трасс, которые сейчас соперничают в борьбе за пост главы правительства.

Праздник проходил на свежем воздухе на территории поместья миллиардера лорда Энтони Бамфорда, владельца компании JCB — крупного производителя строительной и сельскохозяйственной техники. В имении площадью более 600 га садом, особняком и оранжереей XVIII века заранее возвели гигантский павильон, в котором расставили столы для гостей.

close 100% Установленный шатер на территории Дейлсфорд-Хаус в Глостершире, где премьер-министр Борис Джонсон и его жена Кэрри устроили первую вечеринку по случаю годовщины свадьбы Steve Parsons/PA Images/Getty Images

На вечеринку прибыли около 200 гостей — одними из первых на камеры уличных фотографов попали отец Бориса Джонсона, 81-летний Стэнли Джонсон, и сестра уходящего премьер-министра Рэчел. Также среди приглашенных оказались члены парламента от Консервативной партии Джекоб Риз-Могг и Надин Доррис и австралийская актриса Холли Вэланс, известная по сериалу «Соседи», с мужем — строительным магнатом Ником Кэнди.

Из напитков гостям подавали коктейль «Негрони» — на основе джина, красного вермута и кампари (утверждается, что это любимый коктейль Кэрри Джонсон).

Угощением для праздничного стала стало барбекю в африканском стиле — кейтерингом занималась закусочная Smoke & Braai, подающая мясо локального производства, медленно приготовленное на решетке барбекю, с лепешками тако, копченую ягнятину в стиле барбакоа, южно-африканские колбаски буреворс и «древний» салат из зерновых. Компания была основана три года назад выходцем из Зимбабве Симоном Чирембой, окончившим кулинарную школу в Бирмингеме.

Такой выбор угощений, как считают британские СМИ, был обусловлен заботой Кэрри Джонсон о сохранении окружающей среды. Экологичным был и ее выбор платья.

На церемонии Кэрри Джонсон появилась в наряде модельера Саванны Миллер цвета шампань. Шелковое платье стоит £3500, но невеста взяла его в аренду на сайте Wardrobe HQ — всего лишь за £25. К слову, платье для прошлогодней тайной свадьбы в Вестминстерском аббатстве она тоже брала напрокат — тогда это было платье цвета слоновой кости с вышивкой от греческого дизайнера Кристоса Костареллоса, арендовать которое можно было за £45.

close 100% Борис и Кэрри Джонсон позирует после свадьбы в Вестминстерском аббатстве, Лондон, 29 мая 2021 года Handout/Downing Street/Getty Images

Во время торжества не обошлось без происшествий. Пока гости угощались мясом и негрони, за забором организовал одиночный пикет знаменитый в Великобритании противник Brexit Стив Брай.

Он демонстрировал на камеры плакат с надписью «Brexit не работает» и табличку, на которой Борис Джонсон изображен в образе карточного Джокера.

Протестующего изгнали полицейские. Он же написал в соцсетях о задержании своей соратницы, фотографа Сильвии Юкио Замперини.

«Я должен был встретиться с Сильвией, но она позвонила. Ее обыскивала полиция. Полицейский автобус и машина проехали мимо меня 20 минут назад. Она плакала и безумно махала руками с заднего сиденья. Ее арестовали», — цитирует Стива Брая Daily Mail. В полиции Глочестера, где расположено имение Лорда Бамфорда, это происшествие не прокомментировали.

Сам Борис Джонсон танцевал с молодой женой под песню Нила Даймонда Sweet Caroline: она была выбрана, поскольку Каролин — это первое имя его супруги.