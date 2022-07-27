Королевский бицепс: может ли простая женщина накачать руки, как у Кейт Миддлтон

Руки выдают в Кейт Миддлтон поклонницу тренажерного зала. Чтобы обладать такими же мощными, но в то же время в меру пропорциональными формами, фитнес-тренеры посоветовали делать упражнения на сгибание и разгибание (бицепс и трицепс) и при этом не забывать качать грудь и спину. Об эффективных упражнениях — в материале «Газеты.Ru».

Британские СМИ называют Кейт Миддлтон самой спортивной из членов английской королевской семьи. Раньше такой титул был у принцессы Дианы, которую папарацци регулярно ловили на входе в спортзал. Хотя герцогиню Кембриджскую на пороге фитнес-центра ни разу не фотографировали, всем очевидно, что спорт в ее жизни присутствует постоянно.

Ее физическую форму все оценивают по рукам: герцогине согласно королевскому протоколу, не позволено носить открытые вещи, даже, например, носить юбки выше колена. Так, издание Daily Mail в середине июля посвятило целую статью обсуждению рельефных, подтянутых рук Кейт Миддлтон, которые она показала, надев платье без рукавов Emilia Wickstead за £1350.

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«Многие годы развитые мышцы рук были отличительной чертой только женщин-спортсменок и признавались слишком «маскулинными» для таких, как вы и я, — писала журналистка Лиза Хилтон. — А теперь элегантные скульптурированные плечи это признак молодости, уверенности в себе и женской силы — и вызывают вздохи зависти у окружающих женщин не меньше, чем идеальная укладка».

Действительно, руки Кейт Миддлтон, которой в этом году исполнилось 40 лет, — рельефные, подтянутые и мускулистые — а такого результата можно достичь, регулярно занимаясь спортом. Что герцогиня и делает: британская версия журнала Hello утверждает, что супруга принца Уильяма регулярно бегает в Норфолке, занимается йогой и высокоинтенсивными интервальными тренировками CrossFit, упражняется в силовых нагрузках и играет в теннис.

Неудивительно, что когда в эфире теле-шоу House of Rugby регбиста Майка Тиндалла (мужа внучки Елизаветы II) спросили, кого из королевских особ он включил бы в команду своей мечты по регби, он назвал Кейт Миддлтон.

«На одном фланге у меня герцогиня Кембриджская, потому что она любит бегать, она может бегать весь день. Двигатель!» — ответил он.

Зависть у женщин вызывают и руки представительницы другой королевской семьи — испанской королевы Летиции. По информации того же Hello!, она тоже посвящает много времени физическим упражнениям. В ее арсенале — йога Айенгара и тренировки с весами (как рассказывал изданию ее бывший тренер Хосе Игнасио Эрандес-Коронадо, королева посвящает много времени работе над бицепсами и плечами).

Как же добиться таких же мощных рук, как у Кейт Миддлтон и королева Летиция? У каждого тренера на этот счет своя теория.

«Жим гантелей на наклонной скамье, разгибание рук на трицепс в кроссовере, отведения рук с гантелями в стороны, сгибание на бицепс с EZ-грифом: все эти упражнения помогут добиться красивого и гармоничного рельефа на руках, как и у Кейт Миддлтон», — перечисляет краткий перечень необходимых упражнений Виктория Семенова, персональный тренер сети фитнес-клубов «ДОН-Спорт». Также в тренировочный план в поддерживающем режиме необходимо включить упражнения и на «дельты», и на грудные мышцы, и на спину, считает она.

Алексей Боляев, персональный тренер в женском фитнес клубе Women Secrets, для мощных и подтянутых рук рекомендует делать базовые упражнения для плечевого пояса, которые позволяют также проработать мышцы груди и спины. «Среди них: подтягивания, тяги, отжимания, различного рода жимы», — говорит он. И только после базовых упражнений, по его мнению, можно дорабатывать руки локально сгибаниями и разгибаниями.

Между тем, именно упражнения на сгибание и разгибание (то есть на бицепс и трицепс соответственно) посоветовала Анна Чепелева, персональный тренер сети фитнес-клубов DDX Fitness. При этом она тоже настаивает, что тренировать нужно не только руки.

«Что касается работы с собственным весом — подтягивания и отжимания непременно принесут желаемый результат, заодно задействуют мышцы спины и груди. На плечи — упражнения с гантелями, отведение плеча, сгибание, жим над головой. Вес снаряда стоит выбирать такой, чтобы количество повторений было 10-15 и последнее уже сделать было тяжело», — рассказала она.

Тем не менее одних тренировок, пусть даже и очень качественных, недостаточно. Необходимо соблюдать режим питания, употребляя достаточное количество белка, сложных углеводов и ненасыщенных жиров. Как полагает Андрей Королев, нутрициолог, сооснователь сервиса доставки здоровой еды svejo.ru, при росте 173 см и 60 кг Кейт Миддлтон должна употреблять не менее 2200 калорий в день — если занимается три раза в неделю.

«Если предположить, что в спортзал герцогиня ходит не реже трех раз в неделю, ей нужно употреблять не более 2200 ккал в день, чтобы сохранить фигуру, и снизить калорийность рациона до 1700–1800 ккал, чтобы плавно снизить вес», — сказал нутрициолог. При этом он отметил, процент жира в организме Кейт Миддлтон, не превышает 18% — «как у тренированных спортсменок». Это и позволяет ее руками выглядеть не только мускулистыми, но и, как выражаются тренеры, сухими.