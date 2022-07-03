«Не стоит ждать эффекта от крема за 500 рублей». Чем намазаться, чтобы похудеть

В России вырос спрос на кремы от целлюлита. По данным маркетплейса Ozon, интерес к ним в этом году — на 65% выше, чем в прошлом. Производители косметики уверяют, что такие средства способны подтянуть тело — но не каждое. Так ли это на самом деле, — в материале «Газеты.Ru».

Современная косметическая индустрия предлагает немало продуктов для коррекции и моделирования фигуры. По данным пресс-службы маркетплейса Ozon, спрос на кремы от целлюлита вырос на 65% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Чаще всего россиянки выбирают массажные кремы, на втором месте по популярности — средства для горячего обертывания и на третьем — для холодного обертывания.

Но можно ли с помощью крема уменьшить объемы «проблемных зон» или избавиться от целлюлита? Жанна Шахназарян, косметолог-эстетист клиники эстетической медицины «Клазко» объясняет: чтобы такие косметические средства давали эффект, могли бороться с целлюлитом и оказывать моделирующее действие, они должны проникать глубоко в эпидермис. За эту способность, по ее словам, отвечают определенные компоненты, которые способны расщеплять жировые отложения и стимулировать кровоток и лимфоток, — их и нужно искать в составе крема.

«Основными составляющими для стимуляции кровотока и лимфотока являются экстракт плюща, камфоры, красного перца, эфирные масла цитрусовых, витамины К и Р, конский каштан, гинкго билоба», — перечисляет она.

Шахназарян добавляет, что для лучшего расщепления жиров, заявленные антицеллюлитные средства должны содержать липолитические компоненты, такие как кофеин, фукус, фосфотидилхолин, водоросли, экстракт лотоса, гуарана, экстракт имбиря и L-карнитин. Последний, по ее словам, не только расщепляет жир, но и превращает его в энергию, запуская механизм сжигания калорий.

«Экстракт лотоса замедляет образование жировых отложений. Водоросли, благодаря высокому содержанию йода, способствуют расщеплению жировой ткани. Таким же свойством обладает гуарана», — говорит она.

Косметолог отмечает, что помимо прочего, качественные средства всегда должны содержать пептидный комплекс. Она объясняет это тем, что помимо того, что пептиды стимулируют выработку коллагена и эластина, они служат своего рода «перевозчиком» других активных компонентов.

«Благодаря этому «чудо-проводнику», средство способно проникать в глубокие слои эпидермиса. Стоит отметить, что разработка и производство пептидных составляющих стоят дорого, поэтому не стоит ждать эффективного действия от крема за 500 рублей. Если вы, конечно, не хотите, чтобы все это просто бесполезно лежало на поверхности кожи», — подытожила она.

По мнению Светланы Розинской, дерматолога-косметолога, ведущего специалиста сети клиник «Семейная», антицеллюлитные и контурирующие кремы работают и дают хороший результат только в сочетании с правильным питанием и активными физическими нагрузками. Она добавляет, что эффект будет более выраженным, если добавить ко всему этому регулярный массаж и аппаратные процедуры.

«Только такой комплексный подход можно считать полноценной антицеллюлитной программой. Поэтому даже на начальных стадиях целлюлита не стоит надеяться на то, ваша кожа станет гладкой от одного крема, так как крем является вспомогательным средством», — объясняет она.

По мнению врача, корректирующие кремы для тела наиболее эффективны при 1-2 стадии целлюлита. Она уточняет, что первую стадию врачи считают физиологической нормой, так как подкожный жир есть практически у всех женщин и не зависит от телосложения. Вторая стадия, по ее словам, и есть та самая «апельсиновая корка», которая проявляется в виде бугорков.

«Эти стадии легко поддаются коррекции, если использовать косметические средства, делать массажи, правильно питаться и добавить в режим умеренные физические нагрузки. При более выраженных проблемах, 3-4 степени целлюлита, этого будет мало и необходимо подключать аппаратные методики», — считает она.

Екатерина Васильева, дерматовенеролог, к.м.н., главный врач клиники эстетической медицины «Артлео» соглашается: корректирующие косметические продукты — хорошее дополнение к процедурам ухода. Но и только. По ее словам, любой крем действует на уровне эпидермиса до дермы, а целлюлит – это подкожно-жировая клетчатка, до которой косметические препараты попросту не доходят.

«Если говорить прямо, то нет – крем не способен победить целлюлит, потому что он не может повлиять на подкожно-жировую клетчатку. Но он может стать хорошим дополнением и помощью в лечении эстетических проблем при правильном питании и физических нагрузках», — говорит врач.

Васильева дополняет, такие продукты обладают, как правило, лимфодренажным эффектом (то есть сгоняют излишки жидкости), за счет чего создается мнимое ощущение, что тело подтянулось, а дефекты сгладились.

«Монотерапия этими кремами может дать временный визуальный эффект, не более того. Но эта видимость сохраняется лишь несколько часов», — уточняет она.

В то же время тем, кто недавно сбросил лишние килограммы, без таких продуктов, по ее мнению, не обойтись.

«Когда идет резкая потеря веса, снижается тургор кожи, и чтобы ее поддержать, обязательно нужны эти средства», — утверждает врач.