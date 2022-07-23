Беллуччи, сестры Хадид и «ангелы» Victoria's Secret: звезды продолжают носить российские бренды

Сегодня, когда все русское модно «отменять» за рубежом, каждый новый выход звезды мировой величины в одежде отечественных брендов становится событием. «Газета.Ru» расскажет о том, кто из иностранных знаменитостей продолжает носить вещи российских дизайнеров, невзирая на происходящее.

Кейт Бекинсэйл

close 100% Кейт Бекинсейл в Kamilla Purshie Jordan Strauss/AP

Британская актриса Кейт Бекинсэйл пришла на ужин Chanel накануне 94-й церемонии вручения наград премии Американской академии кинематографических искусств и наук «Оскар» в черно-белом платье с розой на груди от российского бренда Kamilla Purshie.

Пейтон Лист

close 100% Пейтон Лист в YANINA Couture Global Look Press

Начинающая американская актриса Пейтон Лист, уже заявившая о себе в сериалах «Джесси» и «Кобра Кай», выбрала бархатное платье российского бренда YANINA Couture для 27-й кинопремии Critics Choice Awards.

Мерьем Узерли

close 100% Мерьем Узерли в YANINA Couture Global Look Press/Getty Images

Турецко-немецкая актриса Мерьем Узерли, наиболее известная по роли Хюррем-султан в сериале «Великолепный век», «выгуляла» сразу два платья от российского дизайнера Юлии Яниной на красной ковровой дорожке 75-го Каннского кинофестиваля. В первый же вечер Мерьем появилась на Лазурном берегу в бирюзовом платье с фантазийными рукавами, напоминающими крылья бабочки, и фиолетовым бантом на талии. Спустя несколько дней Узерли заметили на ужине Chopard Loves Cinema в более скромном, черно-белом платье с бархатным верхом, жемчужными лямками и пышной юбкой из фатина.

close 100% Адриана Скленарикова, Ханна Ольденбург и Талия Сторм (слева направо) в YANINA Couture на открытии 75-го Каннского фестиваля Getty Images/Global Look Press

В платьях YANINA Couture в Каннах также блистали французская, шведская и хорватская актрисы Фредерик Бель, Ханна Ольденбург и Леа Морнар, британская певица Талия Сторм и словацкая супермодель Адриана Скленарикова.

close 100% Ничапат Суфап, Элиша и Рене Херберт, Талия Сторм (слева направо) в YANINA Couture Global Look Press/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Для традиционного благотворительного гала-вечера amfAR образы от Юлии Яниной выбрали таиландская фэшиониста Ничапат Супаф, а также австралийские модели-близнецы Элиша и Рене Херберт.

Моника Беллуччи

close 100% Моника Беллуччи на обложке журнала Madame Figaro в YANINA Couture Madame Figaro

Итальянская актриса и модель Моника Беллуччи в бархатном платье-бюстье с глубоким вырезом от YANINA Couture снялась для обложки журнала Madame Figaro. Беллуччи перевоплотилась в секс-символа 1960-х Аниту Экберг, блондинку из «Сладкой жизни» Федерико Феллини — ее роль она сыграла в фильме Антонио Паницци «Девушка в фонтане».

Жасмин Тукс

close 100% Жасмин Тукс в Rasario Andy Kropa/AP

Американская топ-модель и бывший «ангел» Victoria's Secret Жасмин Тукс в асимметричном черно-белом платье из сатина российского бренда Rasario посетила премьеру «Аббатство Даунтон: Новая Эра» в Нью-Йорке.

Приянка Чопра

close 100% Приянка Чопра в Rasario Daniele Venturelli/Getty Images

Индийская актриса, обладательница титула «Мисс мира-2020» Приянка Чопра надела мерцающее платье Rasario на презентацию новой коллекции ювелирного бренда Bvlgari под названием Eden The Garden of Wonders в Париже.

Позднее такое же платье примерила австралийская актриса Клэр Холт, звезда сериалов «H2O: Просто добавь воды» и «Дневники вампира».

close 100% claireholt/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Джиджи и Белла Хадид

Впервые Джиджи Хадид заметили в костюме российского бренда Lesyanebo около трех лет назад. Модель до сих пор носит вещи от Олеси Шиповской — и даже подсадила на них свою младшую сестру Беллу. В июле папарацци заметили обеих в casual-образах с жилетом и жакетом от российского дизайнера.

«Белла вышла в жилетке Lesyanebo. Какой же клевый лук — обожаю, когда вещи так удачно стилизуют. А Джиджи снова вышла в своем самом первом полосатом жакете, с которого и началась наша дружба в 2019 году. Из всех наших костюмов этот — явно ее любимчик. В нем она была замечена уже 5 или 6 раз. И вот снова гуляет в нем третий год подряд»,

— поделилась основательница бренда Олеся Шиповская в соцсетях.