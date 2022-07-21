Почему одежда российских брендов не будет дешеветь

После ухода из России брендов западного масс-маркета многие покупательницы жалуются, что не могут купить простые базовые вещи по низким ценам. Футболку, которая стоила в H&М 1000 рублей, сложно купить дешевле, чем за 2500 у российских марок. Эксперты объяснили «Газете.Ru», почему рассчитывать на снижение цен у отечественных брендов не стоит и какие из российских марок все же могут заменить западные по части белых футболок.

Из России все больше уходят западные бренды, торговавшие базовыми футболками и толстовками по доступным ценам. В Uniqlo, H&М, Zara хорошую белую футболку можно было приобрести за 1 тыс. руб., джинсы — за 3 тыс. руб., а худи — за 1,5 тыс. руб. Теперь одеться скромно, но прилично, стоит дороже — либо отправиться в магазины отечественных марок, либо заказать у перекупщиков или байеров вещи Uniqlo втридорога.

Цены в российских брендах одежды значительно выше рынка масс-маркета и, скорее, тянутся в премиум сегмент. Исключение составляют, пожалуй, лишь марки Zarina, Lime, Love Republic, O'stine, Incity — там футболка будет стоить от 500 руб. до 1,5 тыс. руб.

В большинстве модных российских брендов стартовая цена футболки — 3 тыс. руб. Но почему? С таким вопросом «Газета.Ru» обратилась к самим производителям, которые в один голос объяснили, что цена базовой футболки складывается из многих факторов, а расходы на некоторые из них в последнее время сильно возросли.

Фактическая себестоимость товара — это лекала, ткани, фурнитура, нитки, брендированные элементы, пошив, упаковка и логистика.

На эти расходы уже накладывается процент, который бренд хочет заработать на продаже товара. Сила бренда может увеличить цену футболки в десятки раз и, наоборот, оставить ее на уровне чуть выше себестоимости.

По словам Анастасии Шишкиной, основательницы российского бренда подростковой одежды Ad Astra Lab, в их случае большую часть расходов составляет стоимость ткани. Снизить цену на футболки можно либо за счет использования более дешевых материалов, либо за счет увеличения объемов партии. «Чем больше объем партии, тем ниже оптовая цена материалов и ниже стоимость пошива», — объясняет она.

К значительной статье расходов Татьяна Фомичева, основатель российского бренда Studio 29, относит также стоимость пошива изделия. Эти траты можно урезать, таким образом снизив цены, но вместе с этим ухудшится и качество продукта.

Для мировых розничных сетей по торговле одеждой стоимость пошива изделий в разы меньше, чем для локальных российских. Дело в том, что фабрики нацелены на работу с крупными заказчиками с большими объемами партий, им дают охотнее скидки и снижают цены из-за количества товара.

«Мировые бренды и их объемы партий и закупка сырья в тысячи раз больше партий российских брендов, — говорит Татьяна Фомичева. — Это всегда влияет на себестоимость. Крупная фабрика в Китае, которая сможет произвести большой объем продукции по низкой цене, не возьмет небольшую партию».

Самое дешевое производство базовых вещей сейчас — в Китае, Бангладеш, Вьетнаме, Казахстане и Киргизии. «Именно там крупные российские сети массового рынка Gloria Jeans, O'stin, Funday, «Детский мир» и другие размещают свое производство базовых моделей в коллекциях», — говорит «Газете.Ru» Анна Лебсак-Клейманс, генеральный директор Fashion Consulting Group.

В России себестоимость производства, по ее словам, дороже, чем в странах, имеющих собственное сырье и крупные текстильные фабрики, «поэтому в России и Турции производят свои коллекции бренды средних цен и дизайнерские марки».

Если пошив изделия и материал для него всегда были дорогими, по сейчас к внушительной статье расходов добавляются еще и трудности с доставкой вещей. Логистический кризис возник не в конце февраля, как кажется многим, а еще несколько лет назад.

«За последние два года почти в два раза увеличился срок и стоимость доставки, что, к сожалению, привело к росту стоимости товара. Чтобы нивелировать логистические риски, с начала этого года мы приняли решение размещать часть наших заказов у локальных производителей», — сказала бренд-директор Incity Валерия Митрофанова.

«Конечно, срок доставки сейчас очень сильно увеличился, — подтверждает Валентина Муховикова, создательница бренда женской одежды Fashion Rebels. — И несмотря на то, что курс валюты сейчас сильно упал, поставщики продолжают отпускать товар по курсу от 70 до 85 рублей за доллар».

Сами цепочки поставок, например, из Китая и Турции сейчас не нарушаются, говорит Татьяна Фомичева из Studio 29. Стоимость логистики, конечно, возросла, но товар идет в отличие от приостановившихся поставок из Европы.

Несмотря на, казалось бы, очевидную разницу в стоимости одежды зарубежных и российских брендов, с мнением, что отечественная всегда дороже, согласны не все. Александр Арутюнов, генеральный директор бренда Emka, говорит, что нужно сравнивать бренды одного сегмента рынка. «Например, у Gloria Jeans, «Твое» и иностранного бренда Bershka цены вполне сопоставимы. Кстати, у Emka и Massimo Dutti цены на футболки тоже одинаковые. Несмотря на то, что наши футболки по качеству выше», — сказала он.

Снизить цены на базовые вещи бренды будут готовы в случае, если у клиентов не будет денег на покупку товара, полагает Анна Лебсак-Клейманс.

А вот в планы самих брендов снижение цен не входит. В To Be Blossom говорят, что будут сохранять прежние цены; Studio 29 занимает на рынке определенную ценовую нишу и «хочет оставаться в ней»; Ad Astra Lab планирует оптимизировать производство и увеличивать свою маржинальность; Fashion Rebels не будет снижать цены, пока производит вещи в России; Emka не планирует снижать цены, но сделает это только в одном случае — если покупатель не оценит работы.