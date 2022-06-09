«Уши спаниеля никого не красят»: можно ли женщинам увеличить грудь в спортзале

Многие женщины, мечтающие увеличить грудь, надеются сделать это в спортзале. Однако добиться размера побольше при помощи физических упражнений невозможно. Дело в том, что за ее объем отвечают не мышцы, которые можно накачать, а жировая прослойка и молочные железы. Однако изменить форму груди и подтянуть ее все же можно при выполнении правильных упражнений. Об этом — в материале «Газеты.Ru».

Остаться при своих

Существует расхожее мнение о том, что при помощи нагрузок на мышцы груди женщины могут увеличить размер бюста и сделать его таким же упругим, как у мужчин. Однако специалисты уверяют: не стоит даже пытаться.

«Большая часть массы, которая у женщин называется грудью, — это жировая ткань, — объясняет тренер и мастер спорта по пауэрлифтингу Мария Ядрихинская. — Соответственно, как только ты начинаешь качать грудные мышцы, то мышечная масса вытесняет жир, и грудь становится наоборот меньше».

По ее словам, девушки, занимающиеся фитнесом и бодибилдингом, часто жалуются на то, что грудь сильно уменьшается: из-за большого количества повторов упражнений процент жира в организме сокращается. «Остается одна молочная железа, а она не у всех большая», — говорит Мария Ядрихинская.

При этом большая грудная мышца к молочной железе, которая составляет основной объем груди, не имеет никакого отношения, объясняет Максим Игнатов, врач-маммолог и онколог сети клиник «Атлас».

«Между самой железой и мышцей находится слой субмаммарной жировой клетчатки, — рассказывает маммолог. — Увеличение грудной мышцы не влияет на размеры молочной железы. Даже при достижении большого объема грудной мышцы размер молочной железы не изменится».

Таким образом, размер груди задается генетически от параметров молочной железы.

Как изменится бюст после упражнений на грудные мышцы

Форму бюста все же можно скорректировать в спортзале, полагают тренеры. Поскольку молочная железа находится над мышцами, то от их состояния, по мнению персонального тренера сети фитнес-клубов ДОН-Спорт Анны Ваняшиной, во многом будет зависеть ее форма.

«Проще говоря, будет ли грудь сопротивляться силе земного притяжения, — говорит тренер. — «Уши спаниеля» никого не красят. Кроме того, это вопрос здоровья — кровоснабжения той же молочной железы и всей грудной клетки! А значит, и профилактика всяческих застоев в этой области».

Олег Нарушев, персональный тренер сети фитнес-клубов ДОН-Спорт, добавляет, что натренированные грудные мышцы укрепляют не только сам бюст, корректируя форму, препятствуя провисанию и потере упругости, но и отвечают за осанку.

«Недостаточно тренировать исключительно мышцы спины, думая об осанке, грудные мышцы должны находиться с ними в балансе, формируя здоровый и красивый внешний вид спортсменки, — рассказывает Олег Нарушев. — Также при тренировке груди мы задействуем мышцы плечевого пояса и спины, что позволяет гармонично развивать все тело. Банально вы станете просто сильнее, и в повседневной жизни будет куда легче».

С ними, однако не согласен Сергей Мирошниченко, действующий тренер и руководитель женского фитнес-клуба Women Secrets. Он поясняет, что за поддержку груди и ее форму отвечают связки Купера — и занятия в спортзале не помогут скорректировать и приподнять обвисшую грудь.

«В юности грудь приподнята, с возрастом, после родов или резкой прибавки в весе начинает обвисать. Это состояние называется птоз. Фитнес не может предотвратить обвисание груди, вернуть связкам тонус и поднять обвисшую грудь», — говорит он.

Какие упражнения на грудные мышцы можно делать женщинам

Самое простое упражнение для тонуса грудных мышц — это отжимания от пола. Оно, как отмечает персональный тренер Олег Нарушев, весьма эффективно. А вот «жать от груди», как это делают мужчины, нужно с умеренностью.

«В жимовых движениях, будь то жим штанги лежа, жим гантелей или жим в «Хаммере», я бы советовал работать с теми весами, с которыми комфортно выполнить 3-4 подхода по 12-15 повторений в полной амплитуде. Обычно это 1/5-1/3 собственного веса», — поясняет он.

При этом женщинам не рекомендуется выполнять упражнения на низ груди, которые любят делать мужчины для рельефа. Об этом предупреждает мастер спорта по пауэрлифтингу Мария Ядрихинская. «Женщинам приходится делать упражнения только на верх груди, но не получится сделать так, чтобы верхняя грудная мышца выросла, и это смотрелось красиво», — говорит тренер.

Однако делать упражнения на верхнюю грудную мышцу все же стоит, потому что она также отвечает за степень подтянутости бюста. «Когда женщины говорят, что грудь стала лучше, это значит, что верхняя грудная мышца в тонусе», — объясняет Мария Ядрихинская.