«Да вы знаете, кто я такая?» Как прошла Московская неделя моды

C 20 по 26 июня в Москве проходила Неделя моды. Главным местом действия стало «Зарядье» – на подземной парковке парка и на Парящем мосту показы проходили в закрытом формате, а в амфитеатр с видом на Кремль могли прийти все желающие. Тот же формат действовал на ВДНХ, в ГУМе, на площади Революции и Тверской площади. За счет этого зрителями Недели моды стали больше 100 тыс. человек — вольно или невольно. Это сыграло как в плюс, так и в минус: за большим количеством туристов и людей одетых в «дачном стиле» было непросто рассмотреть модную молодежь и людей из индустрии.
Чтобы попасть на показы в «Зарядье», нужно было спуститься вниз на парковку и пройти несколько металлоискателей. Закрытых залов для шоу было два, оба — на территории парковки.
Показы начинались минуту в минуту по расписанию, поэтому в случае опоздания строгие охранники отказывали в проходе даже «випам».
Несмотря на слаженную работу волонтеров, за сидячие места то и дело разворачивалась борьба: корреспонденты «Газеты.Ru» неоднократно становились свидетелями борьбы за место в первом ряду. Женщины с Chanel и Birkin возмущенно доказывали, что их «пригласил лично дизайнер», а если это не срабатывало, поклонницы российской моды переходили на крик. После фразы «Да вы знаете, кто я такая?» волонтеры прекращали спор и сдавались. После начала показа атмосфера на парковке становилась более спокойной, а зрители следили за происходящим через экраны телефонов.
Официальным стилистом Московской недели моды стала студия красоты MONE. По словам директора по маркетингу MONE Марины Макаренко, стилисты салонов отвечали за прически моделей на двух площадках – в парке «Зарядье» и на ВДНХ. За 7 дней стилисты сети подготовили моделей для 106 показов, делая в среднем по 450 укладок в день.
«В зависимости от сложности укладки, на каждую уходило от 10 до 30 минут. Я предварительно просматривала референсы и давала обратную связь дизайнерам. Если укладка выходила за рамки 30 минут, то мы придумывали другой вариант», — рассказала Макаренко.
На Неделе моды были представлены бренды, стабильно участвующие в каждом мероприятии такого формата в Москве — Julia Dalakian, Igor Gulyaev, Sergey Sysoev, Chapurin. Но нашлись и новички — White Crow, Studio 29, «Дима Магний» и другие.
Все они, как водится, представили коллекции в разной стилистике. За минимализм в одежде на Московской неделе моды отвечали Zoteme, Lokoto, Studio 29; наиболее приближенными к реальной жизни были образы в Coshe, Industry, Vestiaire, Janesaq; в стиле светских девушек нулевых вышли модели на шоу Ekaterina Rinar, Iuliia Neivirt, Julia Dalakian.
Показ коллекций от отечественных брендов Coshe и Janesaq в рамках Московской недели моды, 2022 годmoscowfashion.ru
Было ли полезно участие для брендов, которые раньше не показывали свои коллекции в таком формате? Татьяна Фомичева, основатель российского бренда Studio 29, полагает, что да. «На Московской неделе моды был наш дебютный показ — и мы считаем, что провели его достойно. <...> К нам пришли не только друзья, клиенты, пресса, но и новые люди, которые не знакомы с брендом, поэтому участие принесло нам лояльность и узнаваемость», — объясняет она «Газете.Ru».
С ней согласны основатели появившегося в 2013 году семейного бренда White Crow Антон и Наталья Маетные. По словам дизайнеров, дефиле на Неделе моды дало им возможность охватить большую аудиторию и завязать новые знакомства. Марка показала коллекцию «Less is more», в качестве моделей на подиум вышли друзья бренда.
«Мы шьем одежду для людей, поэтому в нашем показе участвовало более 80% непрофессиональных моделей. Это наши друзья, которые вышли на подиум, подтвердив нашу концепцию – «одежда для тебя, а не для моделей», – рассказала Наталья.
Одним из хэдлайнеров Недели моды стал модный дом Slava Zaitsev. Показ прошел в первый день на открытой площадке перед амфитеатром «Зарядья». В коллекцию pret-a-porter de luxe «Ноктюрн» вошли яркие мини- и макси-платья из шифона и шелка, а также алые юбочные костюмы. В качестве аксессуаров наряды дополнили шляпы дизайнера Лилии Гуреевой.
Модели на показе коллекции модельера Вячеслава Зайцева pret-a-porter de luxe «Ноктюрн» в рамках Московской недели моды в Большом амфитеатре в парке «Зарядье», 2022 годЕвгений Одиноков/РИА «Новости»
«В этот раз показ был очень необычным, в таком формате мы работали в первый раз — на открытом воздухе, в парке и на достаточно большой дистанции. Условия были, можно сказать, экстремальные — палящее солнце светило прямо в глаза», — рассказала «Газете.Ru» модель Екатерина Москвина, которая работает 19 лет в Доме Вячеслава Зайцева.
Если на показе Зайцева выходили модели, сотрудничающие с брендом много лет, то другие марки позвали непрофессиональных моделей.
«Мне написала основательница бренда Beena в Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией): пригласила на показ, предварительно уточнив параметры», – объясняет «Газете.Ru» модный инфлюенсер Диана Дробушевская. По ее словам, примерка была за несколько дней до показа, а в день шоу модели приехали заранее утром и провели репетицию.
Как рассказал «Газете.Ru» Роман Соловьев, который впервые в жизни попробовал себя в качестве модели, выйдя на подиум в рамках показа White Crow, никакой особой подготовки для новичков не проводили.
«Буквально за неделю до показа мы примерили вещи в шоу-руме бренда, где три четверти моделей не были профессионалами. Отношения среди нас были максимально дружеские, опытные ребята и девушки все подсказывали и показывали», – говорит он.
одели демонстрируют одежду из новой коллекции бренда SaiJamin на показе в рамках Московской недели моды на ВДНХ в Москве, 2022 годВладимир Вяткин/РИА «Новости»
Соловьев высоко оценил работу персонала на площадках Московской недели моды. По его словам, «новичков» поддерживали и во всем помогали.
«Все четко, быстро, профессионально, секунда в секунду. Все по-человечески: никакого ора на площадке, все «мур-мур-мур» друг с другом, даже когда мы по неопытности косячили», – добавляет он.
Проходили в рамках Московской недели моды не только показы — так, бренд Arctic Explorer: Russian North устроил вместо традиционного дефиле необычную презентацию-перфоманс. Марка, создающая теплую верхнюю одежду, показала новые модели в «Ледяной пещере» парка «Зарядье», где зрители из жаркого лета попали в «настоящую зиму». На входе журналистам и гостям предлагали надеть парку AE, чтобы они могли убедиться на собственном опыте, что эта одежда действительно спасает от морозов.
Модели во время презентации коллекции Arctic Explorer Russian North в Ледяной пещере в парке «Зарядье» в рамках Московской недели моды, 2022 годВячеслав Прокофьев/ТАСС
«Изначально мы планировали устроить показ с проходом моделей, но не успели с организацией. Парк предложил нам в качестве площадки «Ледяную пещеру» и мы поняли, что если не здесь, то нигде. Это идеальная локация для нашей марки, где мы смогли показать нашу одежду в условиях зимы», – рассказывает Ирина Курябина, представительница марки Arctic Explorer.
Закрывал Московскую неделю моды дом Valentin Yudashkin.
На закате на Парящем мосту в «Зарядье» модельер представил вечерние платья и костюмы с характерными для него сложными драпировками и обилием украшений.
«Мы очень ждали [возможности] показать эту кутюрную коллекцию, которую, к сожалению, не смогли показать 8 марта, – сказала Галина Юдашкина «Газете.Ru». – Мы не ожидали такого количества людей, более 600 человек посетили показ».
Модель на показе коллекции дизайнера Валентина Юдашкина в рамках Московской недели моды в природно-ландшафтном парке «Зарядье» в Москве, 2022 годЕвгений Биятов/РИА «Новости»
P.S.: Корреспондентов «Газеты.Ru» интересовал вопрос, в чьей обуви выходят на показе модели. Как признаются они сами, им давали выбор – прийти в своей или взять у дизайнера. В итоге на Неделе моды появились ушедшие из России бренды Converse, Dr. Martens, Vans, Zara, Louis Vuitton и другие.