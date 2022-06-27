«Да вы знаете, кто я такая?» Как прошла Московская неделя моды

Модель во время показа бренда Akhmadullina на Москворецкой набережной в рамках Московской недели моды, 2022 год

В воскресенье, 26 июня, в Москве завершилась Неделя моды — если открывалась она Зайцевым, то закрывалась Юдашкиным. Но были и новые имена, ради которых зрители стояли на рамках металлоискателей и боролись за место в первом ряду. Что показали молодые и не очень дизайнеры из разных регионов России на парковке в центре Москвы, и в какой обуви (импортной) модели прошли по подиуму, — в материале «Газеты.Ru».

C 20 по 26 июня в Москве проходила Неделя моды. Главным местом действия стало «Зарядье» – на подземной парковке парка и на Парящем мосту показы проходили в закрытом формате, а в амфитеатр с видом на Кремль могли прийти все желающие. Тот же формат действовал на ВДНХ, в ГУМе, на площади Революции и Тверской площади. За счет этого зрителями Недели моды стали больше 100 тыс. человек — вольно или невольно. Это сыграло как в плюс, так и в минус: за большим количеством туристов и людей одетых в «дачном стиле» было непросто рассмотреть модную молодежь и людей из индустрии.

Чтобы попасть на показы в «Зарядье», нужно было спуститься вниз на парковку и пройти несколько металлоискателей. Закрытых залов для шоу было два, оба — на территории парковки.

Показы начинались минуту в минуту по расписанию, поэтому в случае опоздания строгие охранники отказывали в проходе даже «випам».

Несмотря на слаженную работу волонтеров, за сидячие места то и дело разворачивалась борьба: корреспонденты «Газеты.Ru» неоднократно становились свидетелями борьбы за место в первом ряду. Женщины с Chanel и Birkin возмущенно доказывали, что их «пригласил лично дизайнер», а если это не срабатывало, поклонницы российской моды переходили на крик. После фразы «Да вы знаете, кто я такая?» волонтеры прекращали спор и сдавались. После начала показа атмосфера на парковке становилась более спокойной, а зрители следили за происходящим через экраны телефонов.

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Официальным стилистом Московской недели моды стала студия красоты MONE. По словам директора по маркетингу MONE Марины Макаренко, стилисты салонов отвечали за прически моделей на двух площадках – в парке «Зарядье» и на ВДНХ. За 7 дней стилисты сети подготовили моделей для 106 показов, делая в среднем по 450 укладок в день.

«В зависимости от сложности укладки, на каждую уходило от 10 до 30 минут. Я предварительно просматривала референсы и давала обратную связь дизайнерам. Если укладка выходила за рамки 30 минут, то мы придумывали другой вариант», — рассказала Макаренко.

На Неделе моды были представлены бренды, стабильно участвующие в каждом мероприятии такого формата в Москве — Julia Dalakian, Igor Gulyaev, Sergey Sysoev, Chapurin. Но нашлись и новички — White Crow, Studio 29, «Дима Магний» и другие.

Все они, как водится, представили коллекции в разной стилистике. За минимализм в одежде на Московской неделе моды отвечали Zoteme, Lokoto, Studio 29; наиболее приближенными к реальной жизни были образы в Coshe, Industry, Vestiaire, Janesaq; в стиле светских девушек нулевых вышли модели на шоу Ekaterina Rinar, Iuliia Neivirt, Julia Dalakian.

close 100% Показ коллекций от отечественных брендов Coshe и Janesaq в рамках Московской недели моды, 2022 год moscowfashion.ru

Было ли полезно участие для брендов, которые раньше не показывали свои коллекции в таком формате? Татьяна Фомичева, основатель российского бренда Studio 29, полагает, что да. «На Московской неделе моды был наш дебютный показ — и мы считаем, что провели его достойно. <...> К нам пришли не только друзья, клиенты, пресса, но и новые люди, которые не знакомы с брендом, поэтому участие принесло нам лояльность и узнаваемость», — объясняет она «Газете.Ru».

С ней согласны основатели появившегося в 2013 году семейного бренда White Crow Антон и Наталья Маетные. По словам дизайнеров, дефиле на Неделе моды дало им возможность охватить большую аудиторию и завязать новые знакомства. Марка показала коллекцию «Less is more», в качестве моделей на подиум вышли друзья бренда.

«Мы шьем одежду для людей, поэтому в нашем показе участвовало более 80% непрофессиональных моделей. Это наши друзья, которые вышли на подиум, подтвердив нашу концепцию – «одежда для тебя, а не для моделей», – рассказала Наталья.

Одним из хэдлайнеров Недели моды стал модный дом Slava Zaitsev. Показ прошел в первый день на открытой площадке перед амфитеатром «Зарядья». В коллекцию pret-a-porter de luxe «Ноктюрн» вошли яркие мини- и макси-платья из шифона и шелка, а также алые юбочные костюмы. В качестве аксессуаров наряды дополнили шляпы дизайнера Лилии Гуреевой.

close 100% Модели на показе коллекции модельера Вячеслава Зайцева pret-a-porter de luxe «Ноктюрн» в рамках Московской недели моды в Большом амфитеатре в парке «Зарядье», 2022 год Евгений Одиноков/РИА «Новости»

«В этот раз показ был очень необычным, в таком формате мы работали в первый раз — на открытом воздухе, в парке и на достаточно большой дистанции. Условия были, можно сказать, экстремальные — палящее солнце светило прямо в глаза», — рассказала «Газете.Ru» модель Екатерина Москвина, которая работает 19 лет в Доме Вячеслава Зайцева.

Если на показе Зайцева выходили модели, сотрудничающие с брендом много лет, то другие марки позвали непрофессиональных моделей.

«Мне написала основательница бренда Beena в Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией): пригласила на показ, предварительно уточнив параметры», – объясняет «Газете.Ru» модный инфлюенсер Диана Дробушевская. По ее словам, примерка была за несколько дней до показа, а в день шоу модели приехали заранее утром и провели репетицию.

Как рассказал «Газете.Ru» Роман Соловьев, который впервые в жизни попробовал себя в качестве модели, выйдя на подиум в рамках показа White Crow, никакой особой подготовки для новичков не проводили.

«Буквально за неделю до показа мы примерили вещи в шоу-руме бренда, где три четверти моделей не были профессионалами. Отношения среди нас были максимально дружеские, опытные ребята и девушки все подсказывали и показывали», – говорит он.

close 100% одели демонстрируют одежду из новой коллекции бренда SaiJamin на показе в рамках Московской недели моды на ВДНХ в Москве, 2022 год Владимир Вяткин/РИА «Новости»

Соловьев высоко оценил работу персонала на площадках Московской недели моды. По его словам, «новичков» поддерживали и во всем помогали.

«Все четко, быстро, профессионально, секунда в секунду. Все по-человечески: никакого ора на площадке, все «мур-мур-мур» друг с другом, даже когда мы по неопытности косячили», – добавляет он.

Проходили в рамках Московской недели моды не только показы — так, бренд Arctic Explorer: Russian North устроил вместо традиционного дефиле необычную презентацию-перфоманс. Марка, создающая теплую верхнюю одежду, показала новые модели в «Ледяной пещере» парка «Зарядье», где зрители из жаркого лета попали в «настоящую зиму». На входе журналистам и гостям предлагали надеть парку AE, чтобы они могли убедиться на собственном опыте, что эта одежда действительно спасает от морозов.

close 100% Модели во время презентации коллекции Arctic Explorer Russian North в Ледяной пещере в парке «Зарядье» в рамках Московской недели моды, 2022 год Вячеслав Прокофьев/ТАСС

«Изначально мы планировали устроить показ с проходом моделей, но не успели с организацией. Парк предложил нам в качестве площадки «Ледяную пещеру» и мы поняли, что если не здесь, то нигде. Это идеальная локация для нашей марки, где мы смогли показать нашу одежду в условиях зимы», – рассказывает Ирина Курябина, представительница марки Arctic Explorer.

Закрывал Московскую неделю моды дом Valentin Yudashkin.

На закате на Парящем мосту в «Зарядье» модельер представил вечерние платья и костюмы с характерными для него сложными драпировками и обилием украшений.

«Мы очень ждали [возможности] показать эту кутюрную коллекцию, которую, к сожалению, не смогли показать 8 марта, – сказала Галина Юдашкина «Газете.Ru». – Мы не ожидали такого количества людей, более 600 человек посетили показ».

close 100% Модель на показе коллекции дизайнера Валентина Юдашкина в рамках Московской недели моды в природно-ландшафтном парке «Зарядье» в Москве, 2022 год Евгений Биятов/РИА «Новости»

P.S.: Корреспондентов «Газеты.Ru» интересовал вопрос, в чьей обуви выходят на показе модели. Как признаются они сами, им давали выбор – прийти в своей или взять у дизайнера. В итоге на Неделе моды появились ушедшие из России бренды Converse, Dr. Martens, Vans, Zara, Louis Vuitton и другие.