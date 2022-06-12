Тест: узнаете ли вы Россию?

«Хоть похоже на Россию, только все же не Россия», – пелось в известной песне Александра Городницкого о тоске по родине под синим небом Канады. Действительно, оказываясь в разных уголках света, мы невольно сравниваем окружающий нас пейзаж с родным. А видя в России что-то симпатичное и чистенькое, радуемся: «Как в Европе!» А так ли уж хорошо мы можем определить, что есть что? Предлагаем вам пройти тест и угадать, где находятся объекты, которые мы вам покажем: в России или за ее пределами.