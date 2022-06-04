Правила стиля для мускулистых мужчин: объясняют эксперты

Многие мужчины уверены: чтобы хорошо выглядеть, нужно иметь спортивное тело. Но мало кто понимает, что это только половина успеха. Вторая — зависит от одежды, которая деликатно подчеркнет накачанные мышцы, а не нарочито выставит их напоказ. Почему «мужчинам на спорте» не стоит одеваться в обтягивающую одежду и какие вещи выгодно подчеркнут мускулистую грудь и бицепсы — в материале «Газеты.Ru».

На прогулку

Золотая середина — такого правила стоит придерживаться при подборе вещей на спортивную фигуру. Кажется, все очевидно, но не для любого мужчины. Наиболее актуальными сейчас остаются силуэты оверсайз — в таких в повседневной жизни любят ходить актеры Том Харди и Ченнинг Татум. Однако более надежный вариант, по мнению модного эксперта Lamoda Полины Федотовой, — сочетание оверсайза и вещей по фигуре.

«Например, можно сделать ставку на оверсайз-верх (объемное худи, свободная рубашка, удлиненный джемпер или оверсайз-тренч) и более облегающий низ, — говорит она. — Но не скинни, а прямые либо слегка зауженные у щиколоток брюки. Такой же прием действует и наоборот: летом можно сделать ставку на облегающие силуэты верха — слим-футболки, «майки-алкоголички», поло. В таком случае дополнить их можно прямыми или широкими джинсами, брюками карго, свободными брюками в кэжуал или спортивном стиле».

close 100% imdanielsimmons/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)/Global Look Press

При этом необходимо следить за тем, чтобы не создавать слишком много горизонтальных линий — и, напротив, интегрировать в стиль как можно больше вертикальных. По словам Полины Федотовой, в этом помогут расстегнутая легкая рубашка или пиджак, накинутые на футболку. Кстати, именно таким приемом пользуется актер Крис Хемсворт. «Принты лучше использовать в верхней части туловища, а не в нижней, чтобы не увеличивать нижнюю часть и не деформировать силуэт», — добавляет модный эксперт.

На работу

Костюм, особенно классический, на мужчинах должен сидеть точно по фигуре.

«При строгом дресс-коде выбирайте полуприталенную посадку костюма, особое внимание уделите крайним точкам плеч, чтобы пиджак не «жал» и не съезжал, — объясняет стилист и психолог Анна Шарлай. — Если расстегнуть пуговицы, то откроется зона кубиков пресса, ну а если фигура не столь хороша, то светлая вертикаль сорочки поможет создать эффект стройности. Удостоверьтесь, что штанины брюк средней ширины и правильной длины».

Кстати, хороший пример того, как делать не надо, — это костюмы бойца UFC Конора Макгрегора. Они все обтягивают фигуру и в добавок выполнены с большим количеством принтов, узоров и логотипов. Английская модель Генри Кавилл же наоборот знает толк в костюмах и умеет выбирать их по фигуре, подчеркивая мускулы.

В одежде силуэта Slim Fit будет удобно в офисе в случае отсутствия строгого дресс-кода. В таком случае вещами по фигуре, по мнению Анны Шарлай, могут стать футболка без узоров и однотонные рубашки с подвернутым рукавом.

close 100% Крис Хемсворт с женой Эльсе Патаки на премьере фильма «Однажды в… Голливуде» Global Look Press

«Рубашка навыпуск ломает пропорции, а вовсе не скрывает живот, — предупреждает стилист. — В таком случае лучше надеть темную футболку. Сейчас в моде много брюк от джинсов и карго до трикотажных джоггеров и классических с стрелкой. Выбирайте гладкие однотонные фактуры, посадку по фигуре, но не в обтяжку».

При выборе цветов лучше ориентироваться на спокойные оттенки — синие, серые, белые, оливковые, бежевые или кирпично красные.

На свидание

«Чтобы показать форму тела, то лучший цвет черный или темно-серый на матовых плотных фактурах, — уверяет Анна Шарлай. — Такой образ может создать формальный костюм с бабочкой, черные джинсы с косухой и даже толстовка с трикотажными штанами. Когда материал плотный, то держит форму и создает правильный объем даже на оверсайз вещах».

А кардиган из тонкой рыхлой шерсти наоборот может испортить фигуру, даже если бицепсы будут ну очень подкачанные.

Для прогулок в жару, продолжает стилист, подойдут отутюженные шорты с белой майкой.

Летом модный эксперт Полина Федотова рекомендует делать ставку на вещи из хлопка и льна. «В случае с более сложными тканями лучше выбирать микс синтетических и натуральных материалов, — предлагает она. — Например, если это шелк или шерсть. Тогда вещь, с одной стороны, будет удобной и приятной к телу, с другой, будет меньше растягиваться и мяться, а значит, будет лучше сидеть на фигуре».