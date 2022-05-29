Кибер-барокко и английский особняк XVIII века: как выглядят дачи российских звезд

В этом году в России прибавится дачников: разнообразные исследования показывают, что в стране растет спрос на дома, рассаду, садовую мебель. Обустраивают загородные резиденции и звезды. «Газета.Ru» попросила архитектора Владимира Любарски оценить интерьеры и декор летних домов российских знаменитостей.

close 100% Кадр из программы «На дачу!» Первый канал

Певица отстроила новый особняк в Подмосковье. На участке она нашла место огромному саду, скульптурам и даже фонтану. Особняк окружен лесом и многочисленными клумбами с растениями.

В загородном доме два этажа. На первом расположена кухня с выходом на веранду, зал с панорамными окнами и лестница с чугунными перилами. На втором этаже расположены личные комнаты членов семьи.

Победитель реалити шоу «народный ремонт» на ТНТ и архитектор Бюро Lubarski architect Владимир Любарски, оценивая интерьер дома, отметил, что Полина Гагарина выбрала стиль «русское усадебное домостроение 2000-х».

«Главный акцент на центральный витраж, а над ним, как диадема, ступенчатый карниз дома, по которому, как по лестнице, можно идти вверх», — объяснил Любарски.

Он, однако, посоветовал не повторять подобные дизайнерские и архитектурные решения в жизни, поскольку их актуальность исчерпала себя. Кроме того, Любарски отмечает высокую стоимость особняка на рынке. «Дом дорогой, но только благодаря своим огромным размерам, остальное не стоило дорого», — заключил эксперт.

Архитектор также дал советы по исправлению основных ошибок при отделке и декорирование помещения. «Я бы предложил избавиться от столь ажурных ограждений, которые никак не соответствуют молодой женщине», — посоветовал Любарски.

Ани Лорак

close 100% anilorak/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Певица уже несколько лет живет в загородном доме в Подмосковье, где расположена ее летняя резиденция. Интерьер преимущественно выполнен в светлой и пастельной гамме с акцентами на золоте и мраморе. В доме не менее двух этажей, на каждом из которых расположено несколько комнат, в том числе огромная гардеробная — мечта любой девушки. Гостиная на первом этаже выходит панорамными окнами во внутренний сад. Также в комнате установлен камин с отделкой из белого и коричневого мрамора.

Архитектор Владимир Любарски считает стиль интерьера английским. «Сдержанная цветовая гамма, умеренный декор и контрастная металлическая ковка — пусть будет английская неоклассика», — заключил эксперт.

Он также отметил актуальность декора. По его мнению, окна оформлены упрощенными наличниками, а на самих окнах выполнены импосты. Декоративный карниз между первым и вторым этажом служит границей для фасадного декора в виде кирпичной кладки. «Классическая архитектура всегда остается востребована поклонниками XIX века, когда классовые различие были сильны и практически непреодолимы», — отметил Любарски.

А что касается стоимости, то архитектор полагает, что на некоторых элементах певица сэкономила. «Экономию денег выдает самая дешевая плитка «соль-перец» на террасе под ногами Ани на фото. Можно сказать дом средней ценовой категории», — утверждает эксперт.

Архитектурный стиль летней резиденции Ани Лорак архитектор счел выдержанным — по его мнению, менять в доме нечего.

«Этот дом скорее исключение из правил, когда действительно хорошо выдержан стиль, и все сделано с хорошим вкусом», — заключил Любарски.

close 100% xenia_sobchak/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Телеведущая уже несколько лет занимается строительством загородного дома. Она планирует переехать в новую резиденцию через несколько месяцев, однако ремонтные работы до сих пор не завершены. О них Ксения Собчак рассказывает в личном блоге и публикует редкие снимки со стройплощадки. Уже сейчас видно, что сооруженный из соснового бруса дом напоминает скандинавский особняк, что неслучайно — строительством занимается финская компания.

«Есть такое направление как «органическая архитектура», когда стиль следует природным условиям и функциональности помещений. Это один из основных принципов современной архитектуры», — отметил архитектор Бюро Lubarski architect Владимир Любарски.

Из акцентов в доме Ксения Собчак выбрала облицовочный клинкерный кирпич (вытянутой формы) и маркизы. «Такие решения меньше всего похожи на декор, поэтому они и не смогут выйти из моды еще долгие десятилетия», — отметил эксперт.

Что касается ошибок и стоимости дома, архитектор отметил, что все выполнено со вкусом и при большом бюджете.

«Деревянный дом из коленного бруса — один из самых дорогих конструктивных материалов для строительства частного дома», — заключил Любарски.

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Месяц назад в СМИ появились новости о том, что артист выстроил новое жилище в собственном поселке Agalarov Estate. Выглядит оно внушительно. На первом этаже расположены две мраморные лестницы, ведущие на второй этаж. Стены, полы, потолки, двери — все выполнено в белоснежном цвете. В доме также нашлось место для тренажерного зала, спа-зоны, лифта, бильярдной и хаммама.

Победитель реалити-шоу «народный ремонт» на ТНТ и архитектор Бюро Lubarski architect Владимир Любарски сравнил декор дома — шпили, валюты, колонны, вазоны, скульптуры и витражи — со стилем «кибер-барокко»

«Помните, у Насти Ивлеевой была вечеринка кибер-барокко? Вот она — воплощение стиля дома», — отметил Любарски.

Что касается актуальности, то эксперт затруднился оценить стилистическое решение однозначно. «Сочетание желания демонстрации богатства и экономии в деталях. Подобные решения требуют очень внимательного отношения к пропорциям. Каждый элемент имеет значение, а иначе сказки не получится», — заключил Любарски.

Он также отметил, что стоимость объекта выше среднего, но есть элементы, которые требуют доработки.

«Огромный витраж выходит прямо на дорогу, но от посторонних взглядов дом защитит тонировка. Не стоит делать огромный витраж, если планируешь затонировать окно», — посоветовал эксперт.

close 100% lenatemnikovaofficial/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

В июне 2021 года Лена Темникова поделилась с поклонниками радостной новостью — ее семья въехала в новый дом. Певица опубликовала свое фото на деревянном балконе с видом на лес. Как рассказала звезда, с супругом Дмитрием Сергеевым они вместе разработали концепцию и дизайн нового особняка. Из обязательных условий было обыграть огромные панорамные окна и впустить в дом как можно больше света.

Лена хотела создать полноценный экодом, в котором было бы комфортно всей семье. Внешне дом напоминает скандинавские коттеджи, выполненные из дерева и камня. Но в нем использованы несколько стилей.

«Сложно назвать какой-то один конкретный стиль, в котором выполнен дом. Но первое общее впечатление это скандинавский стиль. Если рассмотреть детальнее, то можно увидеть микс элементов от шале и хайтека», — объяснил архитектор Бюро Lubarski architect Владимир Любарски.

Из декора он отметил сочетание необработанного камня, дерева, хромированных колонн и горизонтальных ламелей на витражных окнах. Эксперт также отметил, что дом выглядит современно и стильно, и в нем бы он не стал ничего менять и даже хотел бы жить сам в подобной архитектуре.

«Я предполагаю, что это монолитный дом и только обшит деревом. Здесь также высокие витражные окна, но они разделены по горизонтали на две части, что тоже позволило сэкономить средства. По стоимости этот дом можно отнести к категории выше среднего», — заключил Любарски.

Саша Новикова

close 100% howtosasha/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Только в конце 2021 года стало известно, что Саша Новикова и Feduk скоро станут родителями. Пара решила сменить квартиру в центре Москвы на загородный дом. Дочь ресторатора Аркадия Новикова предпочла особняк из кирпича с эркером на первом этаже.

Архитектор Бюро Lubarski architect Владимир Любарски определяет выбранный семьей стиль как классический английский дом XVIII века. В качестве декора использованы угловая рустовка фасада, декоративные наличники и арочные импосты на окнах.

«Люди скучают по тем временам, когда все было по-другому: была стабильность, а наследство передавали из поколения в поколение по 300 лет, поэтому такая ностальгия в архитектуре всегда будет присутствовать», — объяснил Любарски.

Однако для специалиста все равно заметно, что дом выстроен недавно.

«Отсутствие налета времени выдает новая кирпичная кладка. По ней сразу можно понять, что при полном соответствии исторических деталей дом все-таки новый», — заключил эксперт.