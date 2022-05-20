Как создать особенную атмосферу на веранде: все о мебели и украшении зоны отдыха на даче

При начале работы с верандами руководитель в студии интерьеров и экстерьеров SunnyHouse Ольга Максимова советует разобраться с предназначением места. По мнению эксперта, многие ошибочно полагают, что веранда и терраса — одно и то же.
«Веранда — это неотапливаемая часть дома, может быть остекленной или нет. Терраса — изначально открытый настил, который позже стал накрываться легкой крышей из-за погодных условий», — объяснила Максимова.
Она отмечает, что в российском климате стоит обязательно предусматривать остекление веранды, чтобы отдыхать на ней можно было не только летом. Крыша для атмосферности может быть стеклянной, но всегда стоит помнить, что ее нужно мыть и обогревать в зимний период.
«В зависимости от стиля можно выбрать остекление в пол или до ограждения методом слайдеров или книжки. А также есть вариант гибких окон из поливинилхлорида», — рассказала эксперт.
Максимова отмечает, что на веранде стоит позаботиться о разных зонах отдыха: зона приема пищи, место для подвесных или напольных качелей, место для игр — теннисный стол, настольный хоккей, шкаф для пледов и фонарей со свечами. Здесь же, по ее мнению, стоит организовать уличную кухню с собственным грилем или тандыром. Сразу нужно выбрать электрический или дровяной вариант с соответствующими коммуникациями.
«Хорошо бы предусмотреть розетки у обеденной зоны для телефонов, оснастить кухонную зону, подумать о подключении гирлянд. Организовать освещение — верхний свет, бра на стенах, добавить напольные светильники и торшеры — это создает особенную атмосферу», — пояснил дизайнер.
Оформить обеденную зону можно двумя способами: обеденный стол со стульчиками или скамейками, рядом расположить удобный диван. Либо совместить диван и обеденный стол. В последнем случае важно подумать о высоте стола и дивана для комфортного приема пищи.
Ольга Максимова также отметила, какую мебель стоит поставить на веранду.
«Она может быть из искусственного ротанга, что достаточно практично. Из натурального ротанга мебель тоже хороша, но о ней стоит бережнее заботиться. Практичными также оказываются изделия из массива дерева или металла с мягкими подушками на сидениях. Сразу стоит озаботиться текстильным оформлением: портьерами, подушками, скатертями и перекидками для обеденного стола. Сегодня много влагостойких тканей, не выгорающих на солнце — практичное решение даже для открытой террасы», — посоветовала эксперт.
Что касается декора пространства, важно начать с озеленения: карликовых деревьев в ящиках, сезонных цветов и травы в подвесных кашпо с потолка или перил. Озеленение — тренд этого сезона. Биофилия — это глубокая связь человека с другими формами жизни и природой в целом. Она помогает сбалансировать душевное и физическое состояние человека, его самочувствие — контакт с природой может повысить производительность труда, снизить уровень стресса. Если предпочтение отдано живым растениям, то их следует расставить таким образом, чтобы с ними можно как можно чаще взаимодействовать.
Декоратор и эксперт сети магазинов Fix Price Елена Карасаева рассказала, какой стиль больше всего подходит интерьеру веранды и какие предметы дизайна необходимы для преобразования пространства. «В дизайне веранды я бы посоветовала джапанди (смешение скандинавской и японской интерьерных традиций — прим. «Газеты.Ru»). Он практичен и лаконичен, для этого стиля характерны скрытые системы хранения, чего так часто не хватает на даче».
«Не стоит экономить на веранде — это опрометчиво. Следует выбрать материалы, которые не поддаются быстрому износу, так можно сэкономить на внутренней отделке дома, выбрать более дешевый декор, который отлично впишется в интерьер. При этом конструктивные элементы и отделка должны быть качественными», — заключила Карасаева.