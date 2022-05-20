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Стиль

Как создать особенную атмосферу на веранде: все о мебели и украшении зоны отдыха на даче

Дизайнеры рассказали, как сделать веранду функциональной и комфортной

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На даче важно продумать каждую деталь, поэтому обустройство веранды следует доверять профессионалам. Планировка и декорирование веранды не займет много времени, если придерживаться определенных правил. «Газета.ru» узнала у дизайнеров, как поэтапно организовать пространство и улучшить его.

При начале работы с верандами руководитель в студии интерьеров и экстерьеров SunnyHouse Ольга Максимова советует разобраться с предназначением места. По мнению эксперта, многие ошибочно полагают, что веранда и терраса — одно и то же.

«Веранда — это неотапливаемая часть дома, может быть остекленной или нет. Терраса — изначально открытый настил, который позже стал накрываться легкой крышей из-за погодных условий», — объяснила Максимова.

Она отмечает, что в российском климате стоит обязательно предусматривать остекление веранды, чтобы отдыхать на ней можно было не только летом. Крыша для атмосферности может быть стеклянной, но всегда стоит помнить, что ее нужно мыть и обогревать в зимний период.

«В зависимости от стиля можно выбрать остекление в пол или до ограждения методом слайдеров или книжки. А также есть вариант гибких окон из поливинилхлорида», — рассказала эксперт.

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Максимова отмечает, что на веранде стоит позаботиться о разных зонах отдыха: зона приема пищи, место для подвесных или напольных качелей, место для игр — теннисный стол, настольный хоккей, шкаф для пледов и фонарей со свечами. Здесь же, по ее мнению, стоит организовать уличную кухню с собственным грилем или тандыром. Сразу нужно выбрать электрический или дровяной вариант с соответствующими коммуникациями.

«Хорошо бы предусмотреть розетки у обеденной зоны для телефонов, оснастить кухонную зону, подумать о подключении гирлянд. Организовать освещение — верхний свет, бра на стенах, добавить напольные светильники и торшеры — это создает особенную атмосферу», — пояснил дизайнер.

Оформить обеденную зону можно двумя способами: обеденный стол со стульчиками или скамейками, рядом расположить удобный диван. Либо совместить диван и обеденный стол. В последнем случае важно подумать о высоте стола и дивана для комфортного приема пищи.

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Ольга Максимова также отметила, какую мебель стоит поставить на веранду.

«Она может быть из искусственного ротанга, что достаточно практично. Из натурального ротанга мебель тоже хороша, но о ней стоит бережнее заботиться. Практичными также оказываются изделия из массива дерева или металла с мягкими подушками на сидениях. Сразу стоит озаботиться текстильным оформлением: портьерами, подушками, скатертями и перекидками для обеденного стола. Сегодня много влагостойких тканей, не выгорающих на солнце — практичное решение даже для открытой террасы», — посоветовала эксперт.

Что касается декора пространства, важно начать с озеленения: карликовых деревьев в ящиках, сезонных цветов и травы в подвесных кашпо с потолка или перил. Озеленение — тренд этого сезона. Биофилия — это глубокая связь человека с другими формами жизни и природой в целом. Она помогает сбалансировать душевное и физическое состояние человека, его самочувствие — контакт с природой может повысить производительность труда, снизить уровень стресса. Если предпочтение отдано живым растениям, то их следует расставить таким образом, чтобы с ними можно как можно чаще взаимодействовать.

Декоратор и эксперт сети магазинов Fix Price Елена Карасаева рассказала, какой стиль больше всего подходит интерьеру веранды и какие предметы дизайна необходимы для преобразования пространства. «В дизайне веранды я бы посоветовала джапанди (смешение скандинавской и японской интерьерных традиций — прим. «Газеты.Ru»). Он практичен и лаконичен, для этого стиля характерны скрытые системы хранения, чего так часто не хватает на даче».

«Не стоит экономить на веранде — это опрометчиво. Следует выбрать материалы, которые не поддаются быстрому износу, так можно сэкономить на внутренней отделке дома, выбрать более дешевый декор, который отлично впишется в интерьер. При этом конструктивные элементы и отделка должны быть качественными», — заключила Карасаева.

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