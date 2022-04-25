Как отремонтировать кухню и не разориться

Архитекторы и дизайнеры рассказали «Газете.Ru», какие материалы для ремонта уже подорожали и как снизить расходы на обновление кухни.

Что подорожало

Как объясняет «Газете.Ru» ведущий архитектор и управляющий партнер архитектурной компании А+А Евгений Коблов, рост цен на материалы и изделия, необходимые для ремонта кухни, наблюдается, но в основном в пределах ежегодной инфляции.

«[За границей] мы закупаем, в основном, отделочные материалы: плитку, паркет и краски. Из того, что закупается из зарубежных стран, подорожала только арматура. Но еще в прошлом году — на 60%. Все остальное подорожало на 12-15%, как это бывает каждый год из-за инфляции», — отмечает архитектор.

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Однако рост цен на оборудование — смесители, светильники и прочее — уже довольно существенен. Равно как и на бытовую технику. «Например, холодильники выросли в цене в два раза», — указывает архитектор.

Как сэкономить

Бюджетно обустроить кухню все равно можно, полагают эксперты. На смену западным стройматериалам, по их мнению, приходят отечественные и китайские. На российском рынке представлены альтернативы материалам для черновой и чистовой отделки.

По словам Евгения Коблова, ради экономии при проектировании кухни стоит ориентироваться только на минимальный набор: плита, раковина, смеситель и холодильник. Сам фасад кухни стоит выбирать из доступных материалов, а столешницу и фартук — из искусственного камня.

«Самое дорогое в кухонном гарнитуре — фасады. Они специальным образом сложно покрашены, имеют резные детали или какой-либо дизайн», — говорит архитектор.

Архитектор уточняет, что сейчас больше всего подорожали кухни из МДФ — увеличилась стоимость самого материала. А вот гарнитуры из ЛДСП (это обычная ДСП, покрытая специальной пленкой) выросли в цене меньше всего. «Такие кухни не на долгое время, но при этом стоят дешево», — объясняет эксперт. Кухни из массива дерева Евгений Коблов выбирать и вовсе не советует.

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Художник по интерьерам и дизайнер Марина Путиловская добавляет, что искать гарнитур лучше у крупных продавцов. «Мебель для кухни в крупных сетевых магазинах будет стоить гораздо дешевле. При желании сэкономить лучше брать стандартные размеры изделий», — советует эксперт.

По ее словам, существенно сэкономить можно не столько на кухонной мебели, сколько на материалах для пола и потолка. «Самым востребованным материалом для пола в кухне остается линолеум, который прекрасно моется, легко укладывается самостоятельно. Благодаря этому можно сэкономить на установке, и он не будет требовать дополнительных затрат на теплые полы», — отмечает эксперт.

Что касается потолка, то здесь стоит отдать предпочтение натяжным конструкциям. В среднем их стоимость составляет от 350 рублей за квадратный метр. Натяжной потолок — доступный вариант для квартир в панельных домах. Установка займет всего один день.

Бюджетное декорирование

При бюджетном оформлении дома стоит присмотреться к предметам декора. Они могут скрыть недостатки, которые остались после ремонта, и добавить стильных акцентов.

«Поможет обновление текстиля, полотенец, скатертей, прихваток, систем хранения, столовых приборов и посуды. Конечно, не нужно забывать и про общий декор в виде ваз для свежих цветов или аромадиффузоры, которые наполнят любимым ароматом кухню. В магазинах все коллекции обновляются раз в месяц, поэтому можно найти необходимые товары по минимальной цене, достойного качества и подходящие по стилю», — говорит директор по маркетингу и коммуникациям бренда Modi Максим Кирьянов.