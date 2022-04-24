Модельер-самоучка: как Жан-Поль Готье смешил Париж

Жан-Поль Готье и модели Анна Кливленд, Су Джу Пак и Коко Роша на Неделе моды в Париже, 2016 год

Сегодня исполняется 70 лет Жан-Полю Готье, экстравагантному французскому модельеру, который придумал одевать мужчин в юбки, а женщин — в корсеты с конусообразными бюстгальтерами. В зените своей славы 80-е и 90-е, а в 2020-м объявил, что уходит на пенсию. «Газета.Ru» — о том, как модельер-самоучка, создававший наряды для звезд, сам стал звездой.

Enfant terrible французской моды, модельер, имя которого знают даже те, кто далек от подиумов, дизайнер, в 80-е годы создавший свой уникальный запоминающийся стиль. Речь идет, разумеется о Жане Поле Готье, который сегодня отмечает 70-летие.

close 100% Жан-Поль Готье в своей мастерской в Париже, 1984 год Photo 12/Getty Images

Жан-Поль Готье — кутюрье без образования. Он родился под Парижем в городе Аркёй 24 апреля 1952 года. Мать его была офисной работницей, отец — бухгалтером. Любовь к моде ему привила бабушка по материнской линии Мари Гаррабе. Медсестра по профессии, она практиковала на дому — ставила уколы, делала массаж клиенткам, занималась макияжем и укладкой и даже выполняла роль семейного психолога. Жан-Поль наблюдал с этим миром женщин, проводя в гостях у бабушки много времени среди бабушкиной мебели в стиле рококо. А она показывала ему содержимое своего шкафа с корсетами и шляпами 20-х годов и позволяла себя причесывать.

Будущему кутюрье с детства нравилось рисовать — уже в 12 лет Жан-Поль Готье заполнял тетради эскизами, вдохновленными нарядами Кристиана Диора и Андре Куррежа: историю костюма он изучал по журналам мод.

close 100% Показ Жан-Поля Готье на Неделе моды в Париже, 1985 год Daniel Simon/Gamma-Rapho via Getty Images

Это увлечение в результате привело Готье, рассылавшего эскизы известным модельерам, в мастерскую Пьера Кардена. В возрасте 18 лет его приняли туда на работу в качестве ассистента. Через год он перешел от Кардена в мастерскую Jean Patou — бренд, основанный французским модельером Жаном Пату. А в 1974 году вновь вернулся к Пьеру Кардену, когда тому понадобился молодой энергичный специалист, который возглавит его проект на Филиппинах.

Вернувшись с Филиппин, в 1976 году Жан Поль Готье выпустил свою первую коллекцию одежды. Как рассказывает журналистка Элизабет Гуслан в своей книге «Жан-Поль Готье. Сентиментальный панк», наряды для показа модельер шил из самых дешевых тканей — индийского шелка, льняных скатертей, рафии. «В спешном порядке была привлечена консьержка, которая взялась связать пуловеры для двух любезных молодых жильцов с четвертого этажа, чтобы помочь им закончить их причудливую коллекцию», — пишет Элизабет Гуслан. В итоге забавная клоунада и принесла Готье успех. Конец 70-х был временем революции в моде, которую он возглавил.

close 100% Жан-Поль Готье на Парижской неделе моды, 1995 год Victor Virgile/Getty Images

Пик карьеры Жан-Поля Готье пришелся на 80-е и 90-е — когда цирк, буффонада, подчеркнуто несерьезное отношение к себе и окружающим только приветствовались. В 1980 году Готье придумал женское платье из пластиковых пакетов для мусора. В 1983 году в рамках мужской коллекции выпустил тельняшки — они станут его фирменным стилем на долгие годы. В 1984 году тем же мужчинам модельер предложил носить юбки — то есть шотландские килты. Тогда же он изобрел женский корсет с конусообразными чашечками бюстгальтера.

В итоге в 1985-м продажи именного бренда Готье, который он основал всего лишь за три года до этого, составили по всему миру $50 млн.

В 1999 году 35% акций компании Готье приобрел модный дом Hermes — к тому моменту модельер выпускал не только мужскую и женскую одежду, но и ароматы (в том числе, знаменитые Classique во флаконе в виде женского тела и Ultra Male в бутылочке в виде мужского торса). С 2003 года по 2010 Жан-Поль Готье оставался креативным директором дома, прежде чем его покинуть, чтобы заняться своими собственными проектами.

close 100% Жан-Поль Готье и Мадонна AP/Getty Images

Экстравагантность одежды Жан-Поля Готье сделали его идеальным дизайнером для звезд мировой сцены. Он одевал Мадонну — легко привести в пример ее знаменитый конусообразный бюстгальтер, в котором певица выступала в 1990-м. Его клиентками были Милен Фармер, Бьорк, Леди Гага, Кайли Миноуг, Рианна, Бейонсе. А еще он не раз одевал участников «Евровидения» — известно, что он с большой любовью относится к этому конкурсу.

В 2020 году Жан-Поль Готье ушел на пенсию. Его последнее шоу состоялось на Неделе высокой моды в Париже 23 января 2020 года. Сегодня его модный дом возглавляет модельер Гленн Мартенс.