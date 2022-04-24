«Матрица», 90-е и крылья мухи: на что похожи самые модные очки от солнца

Оправы в форме крыльев мухи, огромные горнолыжные и узкие, как у Нео из «Матрицы», — этим летом самыми модными будут именно такие очки. Эксперты рассказали «Газете.Ru», какие солнцезащитные очки будут актуальны в этом сезоне — и как выбрать их без примерки.

Какие формы солнцезащитных очков в моде

Эксперты из салонов оптики и стилисты из всего разнообразия видов солнцезащитных очков выделяют несколько трендов.

Так, по мнению соосновательницы Ochki Boutique и оптического стилиста Анастасии Дюженковой, в моду войдут геометрические очки угловатой формы (квадрат, шестиугольник, восьмиугольник, трапеция), узкие, как из 2018-го, и базовые модели солнцезащитных очков без лишнего декора в моде.

К этому списку Махмуд Тамимдаров, основатель сети салонов оптики Harry Сooper, добавляет очки в пластиковой оправе ярких цветов.

«Мы давно пытаемся отучить всех от черного цвета. Например, есть красные, розовые или зеленые оправы. Они не обязательно должны быть в тон вашей одежды, а наоборот могут контрастировать с ней. <…> Также на Западе становится популярным цвет white havanas, похожий на мраморную расцветку», — говорит эксперт.

Полина Федотова, модный эксперт Lamoda, согласна: оправы этим летом должны быть яркими: она выделяет полупрозрачные, которые носят уже не один год благодаря бренду Jacquemus. «Они смотрятся эффектно, добавляют образу беззаботности и подходят почти любой форме лица –– благодаря прозрачности и легкости такая оправа не выглядит тяжеловесно», — говорит стилист.

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По-прежнему с нами и крупные оправы, напоминающие крылья мухи, продолжает Полина Федотова. Такие модели стали вновь актуальными после последнего показа Balenciaga. В моде и слитные варианты в стиле «спортшик», которые напоминают очки из экипировки горнолыжников.

«Пик популярности на узкие оправы в стиле «Матрицы» случился пару лет назад, но и в этом сезоне они по-прежнему актуальны, поскольку в одежде продолжается ностальгия по эпохе 90-х. Лучший тандем для такой оправы –– вещи из кожи и оверсайз», — продолжает Полина Федотова.

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Ну и, конечно, не обойдется без трендов нулевых. По словам модного эксперта, мастхэв — крупные зеркальные модели, логомания и массивные варианты с толстой цветной или белой оправой.

«Вообще, тренды в оптике долгоиграющие, длятся несколько сезонов или лет, поскольку цикл производства занимает минимум полгода от эскиза до производства партии очков. С наступлением пандемии бренды стали делать более сдержанные дизайны, которые точно продадутся, стало меньше экспериментов с формами и декором», — резюмирует Анастасия Дюженкова.

Какие цвета линз выбрать

Как считает Махмуд Тамимдаров, классикой жанра остаются темно-серые или темно-зеленные линзы. При этом набирают популярность синий цвет, особенно на контрасте со светлым пластиком или в металлической оправе, и градиент, когда верх линзы темнее нижней части.

Оптический стилист Анастасия Дюженкова добавляет, что в моде и коричневые, и серые стекла с затемнением.

«Очень важно, чтобы линзы были с покрытием, — предупреждает Тамимдаров. — Например, антибликовое покрытие на солнцезащитные очки лучше наносить по задней поверхности, чтобы не блики не попадали вам в глаза, а защитное покрытие по внешней поверхности чтобы линза не царапалась. Без этих покрытий любая линза очень быстро испортится».

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Можно ли купить солнцезащитные очки без примерки?

Дизайнер и основатель бренда очков Spunky Антон Дикарев полагает, что без примерки выбрать очки вполне возможно, если ориентироваться по фото на лицах и указанным размеров оправ. Но чтобы выбор был безупречным, следует выбирать оправу аналогичную той, что у вас уже есть.

Это касается и размера очков — при выборе следует измерить аксессуар, который вы уже носите.

«По поводу размера можно посоветоваться с консультантом, измерить свои существующие очки (ширина между заушниками) или посмотреть размер на своих очках, — объясняет Анастасия Дюженкова. — Обычно он указывается внутри заушника в формате 55-14-140, где 55 — ширина линзы, 14 — мостик между линзами, 140 — длина заушника».