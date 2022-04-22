Лен, крапива и миланский дизайн: какую одежду шьют в российской провинции

Покупка базовой одежды в условиях санкций стала настоящим испытанием для женщин, которые хотят продолжать одеваться стильно. «Газета.Ru» сделала подборку отечественных марок из регионов, про которые пока мало кто знает.

Country Textile

Country Textile — локальный бренд из Костромы, созданный в 2018 году дизайнером Викторией Архиповой. Мастерская шьет одежду вручную из натуральных материалов — льна, крапивы, муслина, конопляной ткани, — а пуговицы делает из переработанной скорлупы кокоса. Вся одежда свободного силуэта — например, летящие платья и юбки, удлиненные кимоно, объемные рубашки, стеганые фуфайки и шорты.

close 100% 1 – Стеганое кимоно с капюшоном удлиненное

2 – Базовый комплект

3 – Платье Куколка Country Textile

Бренд имеет оффлайн-магазин в Костроме, недавно у него открылся поп-ап магазин в Москве на Патриарших прудах.

Бестселлеры бренда — платье baby doll за 6 тыс. руб., рубашка с рукавами-воланами за 5 тыс. руб., комплект из льняной рубашки и шорт за 5,5 тыс. руб., стеганные кимоно с капюшоном за 13 тыс. руб.

Grecha

Череповецкий бренд дизайнерской одежды был основан в 2014 году. Одна из соосновательниц Grecha Евгения Жукова рассказывает, что сейчас марка ориентируется на пошив платьев, но в будущем планируется запуск линеек верхней одежды, в частности пальто. Бренд называет цены на одежду доступными — и это, по нынешним меркам, недалеко от истины. Например, футболки базовых цветов можно приобрести по 1,8 тыс. руб., тренчи классической длины до колена в стиле оверсайз за 13,2 тыс. руб., цена на свитшоты из хлопка начинается от 4 тыс. руб.

close 100% 1 – Розовый тренч

2 – Графитовая юбка с артишоками

3 – Свитшот с китом Grecha

Одежду Grecha можно купить в магазинах в Москве и Минске, а также заказать онлайн.

По словам Евгении Жуковой, клиенты чаще всего приобретают платья со стрекозой, юбки с артишоками и с китами, рубашки с оборками и вышитыми дубовыми листьями.

Aim Clo

«Мы учимся дизайну в Милане, чтобы создавать одежду в Новосибирске», — пишут в разделе «О нас» на сайте бренда Aim Clo. Региональная марка шьет лаконичную одежду. В женской линейке представлены жилеты и платья, рубашки и блузы, пальто и куртки, брюки и шорты, кардиганы и костюмы, а также все то, что можно встретить в магазинах масс-маркета.

Хиты-продаж новосибирского Aim Clo — свитера. Сейчас с приходом тепла их можно приобрети со скидкой. Например, синий джемпер-поло свободного кроя продается за 3,5 тыс. руб., бежевый свитер свободного кроя крупной вязки за 4,3 тыс. руб., пыльно-розовый укороченный кардиган по такой же цене.

close 100% 1 – Голубой свитер свободного кроя

2 – Черный топ с квадратным вырезом

3 – Бежевые брюки свободного кроя с защипами Aim Clo

Изделия состоят наполовину из натуральных материалов (шерсть мериноса, хлопок, лен), наполовину из искусственных (акрил, полиамид). Так, по мнению бренда изделия сохраняет свой первозданный вид дольше.

Siam Siam

В 2012 году Лада Томилова выпустила первую коллекцию екатеринбургского бренда Siam Siam. За десять лет марка разрослась в четыре оффлайн-магазина (два в Екатеринбурге, Москве и Тюмени). Все началось с челночных сумок из Бангкока, а сейчас бренд производит весь спектр одежды: боди, брюки, пальто, джемперы, платья, свитшоты и так далее.

close 100% 1 – Бежевый костюм (удлиненный свитер и брюки)

2 – Горчичное пальто OVER SIZE,

3 – Черные брюки-клеш Siam Siam

Вещи бренда нельзя назвать классическими: у каждой вещи — либо разрезы, либо необычный принт, либо крой. Цены выше среднего, например, джинсовая юбка обойдется в 6 тыс. руб., сорочка в 6,4 тыс. руб., худи в 8,5 тыс. руб. В Siam Siam есть и очень актуальные сейчас корсеты-бабочки черного цвета.

Burlo

Кировский бренд Burlo — это одежда на каждый день. В марке большой выбор трикотажных костюмов из хлопка на каждый день. Худи и джоггеры из флиса продаются в сером и зеленых цветах, с начесом — в бежевом цвете, а без дополнительного утеплителя есть синие, розовые и неоново-желтые. Помимо этого представлены и классические черные костюмы. Пиджак из гладкой шерсти обойдется в 13 тыс. руб., а брюки с защипами из того же материала — почти в 9 тыс. руб.

close 100% 1 – Джемпер синего цвета из 100% итальянской шерсти

2 – Базовая футболка с правильной горловиной

3 – Юбка из струящейся ткани длины миди ONE Burlo

На следующую зиму в Burlo можно присмотреть пуховики приталенного силуэта с поясом, куртки-плащи с накладными карманами или утепленный плащ с капюшоном. Шерстяные шапки и шарфы сейчас стоят по 3 и 4 тыс. руб. соответственно. Скидок на них пока нет, но, скорее всего, будут после смены сезонной коллекции.

«Мастерская лен»

В 2016 году дизайнер из Омска Лариса Горькова сшила первое льняное платье с ручной набойкой принта, а затем шила изделия для подруг и решила создать свой бренд «Мастерская лен». Сейчас в ассортименте омской марки не только платья, но и юбки, брюки, рубашки, топы из льна, которые можно заказать по собственным критериям. На сайте предлагают выбрать цвет верха и подкладки, размер, длину (если больше 75 см, то придется доплачивать) и варианты карманов. Стартовая цена, например, юбки — 4 тыс. руб.

close 100% 1 – Шорты с гульфиком, цвет ночной

2 – Вельветовые брюки с защипами,

3 – Юбка со сборкой, цвет терракотовый Мастерская Ларисы Горьковой «Лён»

Топы на бретелях шьются по тем же критериям и стоят от 2,4 тыс. руб., шорты с гульфиком от 3 тыс. руб., рубашки и платья на запах от 5 тыс. руб., брюки на резинке и с защипами от 3,5 тыс. руб. В лукбуке бренда представлены варианты стилизации вещей.