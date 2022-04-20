Чистота в доме поможет порядку в жизни: как стиль джапанди создает гармонию в доме

Сочетание востока и запада стало популярным трендом в интерьерах весенне-летнего сезона. Утонченность японского искусства и прагматичность скандинавского характера — доступный и стильный вариант для преобразования дома. «Газета.Ru» узнала у дизайнеров, как противоположности соединились и образовали один из самых характерных стилей 2022 года — джапанди.

Веяния японских традиций в сочетании со скандинавским уютом – именно так дизайнеры сегодня описывают одно из самых трендовых направлений в интерьере: джапанди. Люди, которые выбирают для своей квартиры данный стиль, уделяют большое внимание восприятию пространства вокруг себя, ведь Japan + Skandi – это уникальный баланс между северной практичностью и восточной гармонией, то есть «дзеном» во всем.

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Интерьерный стилист сети магазинов modi Екатерина Наумова предлагает начинающим декораторам выбирать для интерьера в стиле джапанди предметы нейтральных цветов — но не забывать об акцентах.

«При выборе интерьерных деталей в стиле джапанди стоит опираться на нейтральные цвета и разнообразие их оттенков: серый, бежевый, белый, коричневый, хвойный, песочный. Однако от классической скандинавской палитры джапанди отличает японское стремление оттенить и уравновесить пастельные тона темными акцентами в декоре. Например, яркой деталью в интерьере может стать текстиль цвета мокрого асфальта на фоне светло-серой мебели или черный торшер с холодным оттенком освещения», – утверждает эксперт.

close 100% 1. Торшер Kink Light, Леруа Мерлен

2. Свеча Litchi LIMITED EDITION, diptyque

3. Зеркало Intco золото, «Твой дом»

4. Корзина, modi

5. Ваза, modi

6. Домашние брюки из атласа, Love Republic

7. Экосистема Classic XS, Veter Shop

8. Доска сервировочная круг малый, Kesler Ceramics, Daje Store Пресс-служба/Леруа Мерлен/diptyque/«Твой дом»/modi/Love Republic/Veter Shop/Daje Store

Ключевая характеристика стиля – минимум визуального шума и максимум свободного, но функционального пространства. Стиль джапанди должен приносить не только визуальное, но и тактильное удовольствие. Поэтому дизайнеры стараются добавить в интерьер больше лаконичного текстиля: мягких подушек, ковров с длинным ворсом, пледов на диванах и хлопковые скатерти на столах.

«Использование природных фактур, натуральных орнаментов или их качественных имитаций – визитная карточка стиля»,

– подчеркивает дизайнер.

Сочетание разных органических материалов придает интерьеру объем и подчеркивает философию скандинавско-японского стиля: быть ближе к природе.

«Цветочные кашпо, композиции из сухоцветов, живые цветы в декоративных горшках каменных оттенков, а также изделия из джута и хлопка – лишь малый список того, что поможет освежить квартиру и сделать стильный акцент на органику. К слову, природные мотивы можно также использовать в сервировке стола: деревянная или глиняная посуда напомнят о традициях двух стран, которые сконцентрировались в одном интерьерном стиле», – советует эксперт.

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Знаменитый японский дизайнер и автор методики организации пространства Мари Кондо в своей книге «Магическая уборка. Японское искусство наведения порядка дома и в жизни» утверждает: соблюдение чистоты в доме способствует построению порядка в жизни человека. Именно в процессе уборки и после нее человеку открываются истины, которые помогают понять, по какому жизненному пути стоит идти дальше, уверена она. Для интерьера в стиле джапанди эти советы весьма актуальны: он тоже — про чистоту.

«Эстетика стиля подразумевает лаконичные формы, состоящие из симметричных линий и окружностей. Особенно явно тяга к простоте прослеживается не только в мебели, но и в предметах декора»,

– подтверждает Екатерина Наумова.

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Психолог Алена Третьякова согласна с идеями, о том, что джапанди – отличный вариант интерьера для любых семей. Он помогает почувствовать счастье человека «быть здесь и сейчас» и с позитивом относится к переменам в жизни, быть в комфорте с собой. Эксперт советует не забывать о скандинавской философии – лагом и хюгге, которые формируют не только спокойствие в доме, но и в психологии людей.

«Любая из скандинавских философий ставит в центр мировосприятия простые вещи: умение ценить текущий момент, ценить близких и время с ними, жить без лишнего, понимая сколько «достаточно». Счастье человека не зависит от стоимости вещей, которые его окружают или от их количества, оно зависит от тех эмоций и чувств, которые человек проживает»,

– утверждает эксперт.

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Художник-концептуалист и основатель дизайн-бюро «UfO Design Vision» Евгений Гриневич подчеркивает необходимость обновления в неспокойное время. По его мнению, джапанди может помочь сохранить теплые взаимоотношения в семье и способствовать формированию правильных привычек у детей.

«В основе скандинавского стиля — спокойствие, мягкость шерстяных изделий, теплые тона, размеренность. Человек, находясь в окружении семьи, рассматривает детали и успокаивается домашним уютом. Важны и приятные тактильные ощущения. В нашем мире, полном стресса, так нужны приятные эмоции, светлые интерьеры и пространства. И дом, и семья выходят на первый план. Мой дом — моя крепость. Принцип скандинавского уюта в наше время может быть возведен в ранг философского и идеологического. Найти покой в себе», — рассказал художник.