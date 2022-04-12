«Фитнес плюс пластическая хирургия». Как создается идеальный пресс

В моду вернулись джинсы с заниженной талией в сочетании с кроп-топами — а значит, и открытый живот. Это ставит перед женщинами, которые следуют трендам, задачу добиться к лету плоского рельефного пресса — такого, как у Дженнифер Лопес и Эмили Ратаковски. Сделать это только лишь при помощи тренировок и диеты, однако, практически невозможно. Эксперты рассказали «Газете.Ru», каких усилий стоят плоские животы.

Вернувшаяся мода нулевых на кроп-топы и низкую талию брюк и юбок обязывает многих стремиться к плоскому животу. Задают тренды американские звезды — Кендалл Дженнер, Дженнифер Лопес, Эмили Ратаковски. Если в 2000-е мало кто заботился о подтянутом животе — вспомним фото Бритни Спирс или Пэрис Хилтон, — то сейчас знаменитости демонстрируют подтянутую фигуру и рельефный пресс.

Тренироваться до изнеможения, ничего не есть и ходить на жиросжигающий массаж — к таким методам прибегают обычные женщины в борьбе за живот «в кубиках», как у Дженнифер Лопес. Но это все равно не поможет добиться такой же формы, как у знаменитых женщин. Дело в том, что они могут прибегать к пластическим операциям, которые помогают убрать лишний жир с живота и создать рельеф. Но молчат об этом, рассказывая лишь о своем режиме питания и тренировках.

Мнение пластического хирурга

Пластический хирург Георгий Чемянов уверен: большинство европейских, американских и бразильских звезд в вопросе создания идеального пресса прибегают к пластическим операциям, а именно, к липоскульптурированию.

«Это популярная последние годы (7-10 лет) методика пластической хирургии. Она направлена на уменьшение объема подкожно-жировой клетчатки, банальная липосакция. Но это не просто плоская липосакция, а трехмерная модель липосакции, которая подчеркивает анатомические, физиологические углубления между мышцами. Так, чтобы мышцы сами стали более заметны, более рельефны», — рассказывает врач «Газете.Ru». Сама операция проводится под общей анестезией, а после необходимо в течение месяца носить компрессионный корсет, поддерживать вес и мышцы в тонусе.

Определить, у какой звезды сделано липоскульптурирование, а у какой нет, достаточно просто. Георгий Чемянов предлагает обратиться к примеру с Ким Кардашьян.

При объемных ягодицах и бедрах на ее животе и талии настолько истощена подкожно-жировая клетчатка, что без труда можно увидеть очертания спортивного рельефа без физической нагрузки. Такого эффекта можно добиться только хирургическим путем.

close 100% Ким Кардашьян kimkardashian/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Тем не менее, одного похода к пластическому хирургу недостаточно, необходимо заниматься спортом, чтобы поддерживать форму. В противном случае идеальный живот в сочетании с дряблым телом может выглядеть даже комично. «Липоскульптурой мы можем поработать в какой-то отдельной зоне — подчеркнуть к примеру именно пресс, талию, но если человек неспортивный, то руки, предплечья, плечи, голени, бедра все равно останутся с избытком подкожно-жировой клетчатки, — объясняет Чемянов. — Поэтому залог успеха — фитнес плюс пластическая хирургия».

По словам пластического хирурга, чтобы иметь пресс, как у Дженнифер Лопес или Эмили Ратаковски, нужно 4-5 раз в неделю заниматься спортом. Немаловажную роль играют гены.

Советы фитнес-экспертов

Волшебных упражнений, которые быстро могут сделать живот спортивным, нет. Персональный тренер World Class Skolkovo Лилия Фадеева советует разработать индивидуальный тренировочный план со специалистом и действовать, исходя из физической подготовки и состояния здоровья.

«Например, девушка, имеющая тренировочный стаж, не может добиться «плоского живота», и причина может крыться в слабости мышц тазового дна и ригидности грудобрюшной диафрагмы. А это главные мышцы нашего «центра». Поэтому обычные упражнения для пресса ей не подойдут», — говорит об индивидуальных особенностях Лилия Фадеева. А при нарушениях осанки могут навредить частые скручивания, которые еще больше укоротят мышцы передней фронтальной линии.

Как рассказывает Наташа Давыдова, телеведущая и создательница спортивного приложения Welps, пресс нужно качать в среднем один раз в неделю. Чаще не стоит, потому что он задействуется и при выполнении других упражнений. Силовые тренировки помогут создать мышечный корсет, а кардио (бег, активные танцы, эллипс, прыжки на скакалке) уменьшат жировую прослойку в области живота.

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«Если мышцы живота в тонусе, нет излишней жировой прослойки, но живот все равно заметно виден, стоит убедиться в отсутствии диастаза и других медицинских показаний (при необходимости, посетить гастроэнтеролога, гинеколога). Диастаз, или расхождение прямой мышцы живота, довольно распространенное последствие беременности. Визуально при диастазе часть живота выдается вперед и не сокращается даже при попытке ее втянуть. В этом случае «закачивание» мышц пресса может усугубить ситуацию. Должен быть особый перечень упражнений», — говорит Наташа Давыдова.

Однако главным инструментом для создания идеального пресса, по ее мнению, является правильное питание. «Речь не об особенной диете, а о сбалансированном рационе, состоящем из цельных качественных продуктов, исключении простых углеводов, фастфуда и сахаров», — говорит о базовых правилах Наташа Давыдова.

Что думает врач

Для поддержания стабильно красивого пресса Юрий Потешкин, медицинский директор сети клиник «Атлас», врач-нейроэндокринолог, предлагает модифицировать образ жизни — пересмотреть режим питания, больше двигаться, проверить состояние здоровья. При этом следует понимать, что жир будет сгорать не только на животе, но и одновременно на всех участках тела.

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«Без физической активности и правильного питания качать пресс бесполезно. Более того, при неправильном выполнении можно повредить позвоночник. Не следует поднимать спину полностью. Чтобы качать пресс правильно, необходимо делать два разных упражнения. Отдельно для верхней части пресса: небольшой подъем грудной клетки, отдельно для нижней — подъем ног», — говорит об упражнениях врач.

Для более быстрого получения нужного эффекта или устранения обвисшей кожи живота Юрий Потешкин предлагает прибегать к аппаратным методикам. Например, пройти курс на аппарате «Эндосфера» для моделирования контуров тела и повышения тонуса кожи.