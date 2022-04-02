Без яиц и молока: 7 рецептов десертов для веганов

Приготовить вкусные десерты без использования продуктов животного происхождения — несложно. Практически у всех популярных десертов есть веганская версия, подходящая для тех, кто соблюдает пост. Как приготовить брауни, пончики с манго, штрудель с айвой и печенье с черникой – в материале «Газеты.Ru».

Мусс из авокадо

Шеф-кондитер ресторана «Высота 5642» Насибакан Каймова рассказала, как приготовить мусс из авокадо. Для приготовления потребуются 250 г спелого авокадо, 5 г лимонного сока, 70 цветочного меда, 20 г какао, горький шоколад и свежая мята.

Авокадо очистите и нарежьте. В небольшой емкости соедините авокадо, сок лимона, мед, какао и измельчите в блендере. Переложите готовую массу в бокал, украсьте горьким шоколадом и листиками мяты.

close 100% Мусс из авокадо Ресторан Высота 5642

Постный пирог с кокосом и семенами чиа

Шеф-кондитер ресторана «Сыроварня» на Красном Октябре Елизавета Хаимова предлагает приготовить постный пирог с кокосом и семенами чиа. Для приготовления потребуются 200 г фиников, 200 г чернослива, 200 г кешью, 400 г кокосового молока, 50 г семян чиа, 250 г соевого йогурта, 50 г меда, 18 г агар-агар, 800 г клубничного пюре, 100 г сахара, 5 г лимонного сока, ванильный экстракт.

Приготовьте корж. Финики, чернослив и кешью пробейте в блендере и равномерно выложите получившуюся смесь в круглую форму. Далее сделайте первый слой из кокоса и семян чиа. В сотейник налейте кокосовое молоко, ванильный экстракт, семена чиа, соевый йогурт, мед, 8 г агар-агара и доведите до кипения. Дайте немного остыть, вылейте на корж и остудите в холодильнике.

Приготовьте завершающий слой: выложите в сотейник клубничное пюре, сахар, лимонный сок и 10 г агар-агара. Перемешайте и доведите до кипения. Немного остудите и вылейте сверху на кокосовый слой. Готовый пирог поставьте в холодильник до застывания верхнего слоя. Перед подачей можно украсить свежей клубникой.

close 100% Постный пирог с кокосом и семенами чиа Ресторан Сыроварня

Пирог с орехами и сухофруктами

Бренд-кондитер ресторана «Магадан» Мария Носова поделилась рецептом пирога с орехами и сухофруктами. Для приготовления потребуются 150 г меда, 100 г воды, 170 мл апельсинового сока с цедрой, 80 мл лимонного сока с цедрой, 10 г корицы, 500 г фиников, 500 г кураги, 200 г сушеной вишни, 200 г чернослива, 200 г фундука, 150 г грецкого ореха, 100 г кунжута, 50 г пшеничной муки, 100 г миндальной муки.

Смешайте в сотейнике мед, воду, апельсиновый и лимонный сок с цедрой обоих фруктов, доведите до кипения и варите до сиропообразной консистенции. Финики, курагу и чернослив нарежьте на 2-3 части, а фундук, грецкий орех – крупно. Смешайте сухофрукты и орехи в одной емкости и залейте готовым сиропом. Добавьте пшеничную и миндальную муку и перемешайте. Готовое «тесто» для пирога выложите в форму (32 см в диаметре) и выпекайте в разогретой до 170 градусов духовке около 8 минут. Пирог украсьте медом и жареным кешью.

close 100% Пирог с орехами и сухофруктами Ресторан «Магадан»

Штрудель с айвой и пеканом

Шеф-кондитер ресторана D.O.M. в городе Сочи Назгуль Абикова предлагает приготовить штрудель, но не классический – яблочный, а с айвой и орехом пекан. Для приготовления потребуются 1 кг айвы, 60 г сахара, 20 г меда, 2 г корицы, 70 г орехов пекан, 500 г теста фило.

Айву почистите, нарежьте кубиками и немного проварите, чтобы фрукты дали сок. В отдельной сковороде карамелизуйте сахар, добавьте мед, проваренную айву и корицу, протомите все ингредиенты вместе в течение 5-7 минут и дайте остыть. К остывшей в сахаре айве добавьте измельченные орехи и перемешайте. Готовое тесто фило промажьте растительным маслом, присыпьте сахарной пудрой, выложите начинку из айвы и плотно закрутите в трубочку, подкручивая края. Выпекайте штрудель в разогретой до 180 градусов духовке 25-30 минут.

close 100% Штрудель с айвой и пеканом Ресторан D.O.M.

Печенье с черникой

Бренд-шеф сети вещей для кухни Williams Et Oliver Надежда Любимова поделилась рецептом печенья с черникой. Для приготовления потребуются 250 г цельнозерновой муки, 125 г овсянки, 3 г разрыхлителя, 80 мл миндального молока, 60 г сахара, 30 г кокосового масла, 50 г черники, 7 мл лимонного сока, 3 г ванильного экстракта.

Овсянку измельчите блендером. Смешайте в миске муку, разрыхлитель и измельченную овсянку. Добавьте молоко, лимонный сок, ваниль и сахар, перемешайте и добавьте кокосовое масло. В готовое тесто добавьте ягоды. Получившееся тесто раскатайте в круг и нарежьте на небольшие треугольники. Разложите печенье на противень, застеленный пергаментом, и поставьте разогретую до 165 градусов духовку на 15 минут.

close 100% Печенье с черникой Williams Et Oliver

Пончик с манго

Бренд-шеф ресторана M2 Organic Club Антон Магдюк рассказал, как приготовить постные пончики с начинкой из манго. Для приготовления потребуются 610 г муки, 25 г пресованных дрожжей, 12 г соли, 60 г сахара, 380 мл растительного масла, 18 мл белого рома, 10 г лимонной цедры, 70 г кокосового масла, 30 мл воды. Для начинки 420 г пюре из манго, 320 мл растительного молока, 60 мл цитрусового сиропа, 55 г сахара, 10 мл лимонного сока, 150 мл кокосового масла, 3 г кукурузного крахмала.

Замешайте тесто, соединив все ингредиенты (жидкие ингредиенты должны быть теплыми) и оставьте выставиться в теплом месте примерно на 30-60 минут. После того, как тесто поднимется, вымесите его и еще раз оставьте выстаиваться. Мякоть манго измельчите в блендере до состояния однородного пюре, добавьте остальные ингредиенты и перемешайте. К пюре добавьте крахмал, доведите до кипения, чтобы масса загустела и остудите. Из готового теста сформируйте пончики примерно по 60 г, обжарьте в масле и дайте остыть. Сделайте в пончике небольшое отверстие сбоку и при помощи кондитерского мешочка наполните кремом из манго.

close 100% Пончик с манго Ресторан M2 Organic Club

Шоколадный брауни с мятой

Шеф-кондитер ресторана «Пифагор» Алена Офицерова поделилась рецептом брауни с мятой. Для приготовления потребуются квадратная форма, 150 г пшеничной муки, 170 г сахара, 80 г какао, 4 г разрыхлителя, 270 г соевого молока, 65 г темного шоколада, 15 г растительного масла, 10 г мяты.

Мяту нарежьте и оставьте несколько целых листочков для украшения. Муку, какао и разрыхлитель просейте в миску, добавьте сахар и перемешайте венчиком. Шоколад растопите на водяной бане, залейте соевым молоком и пробейте блендером. Вылейте получившуюся массу в сухую смесь и перемешайте. Добавьте масло и снова перемешайте. Добавьте мяту. Нагрейте духовку до 200 градусов. Форму смажьте маслом, выложите смесь в форму. Выпекайте при температуре 200 градусов в течение 20-25 минут.