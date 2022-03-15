.Ru вместо .сom: на каких сайтах россияне могут забронировать жилье для путешествий

С уходом Booking.com и Airbnb туристы перейдут на российские сервисы при планировании путешествий. «Газета.Ru» ознакомилась с самыми популярными сайтами по поиску отелей и аренды квартир и выяснила в чем плюсы и минусы каждого.

Самые популярные платформы Booking.com и Airbnb для онлайн-бронирования отелей и квартир перестали работать в России. Теперь туристы, собирающиеся в поездку, перейдут на отечественные аналоги. Платформы для туристов уже подстраиваются под новые реалии: например, в свое приложение добавил возможность бронирования отелей сервис поездок и путешествий Туту.ру. Сейчас в его базе более 1,7 млн предложений объектов размещения по всему миру — в дополнение к функциям поиска билетов на самолеты, поезда и автобусы.

Что же собой представляют российские платформы по поиску жилья?

Оstrovok.ru

Сервис онлайн-бронирования Ostrovok.ru по интерфейсу очень напоминает Booking.com. Например, на главной странице размещена плашка, в которой можно задать базовые данные для поиска — направление, даты заезда и выезда, количество номеров и гостей, а также цель поездки — отдых или работа.

После турист переходит на вторую страницу поиска, где уже можно задать звездность отеля, питание, тип размещения и т.д. Эти параметры есть и в других сервисах онлайн-бронирования, а вот опция по выбору размещения вблизи достопримечательностей встречается не везде.

Отдельный раздел на сайте посвящен бронированию командировок и B2B-клиентам.

Оstrovok.ru предлагает и чат поддержки. По особо срочным вопросам на сайте предлагают писать в мессенджеры, однако в Telegram ответа оператора пришлось ждать два часа. Автоматический ответ на вопрос пришел сразу же, но он не был полезным.

На сайте также есть блог с советами для путешественников. Там можно узнать о том, что посмотреть в разных странах и городах России, какие мероприятия и фестивали проходят, но о правилах въезда в страну, условиях пребывания и других базовых данных ничего не сказано.

Суточно.ру

Суточно.ру позиционирует себя как сайт по бронированию жилья посуточно. В дополнении указано: «Наши преимущества: работаем без посредников, без комиссии, заселение гарантируем». Интерфейс сайта напоминает Ostrovok.ru, однако на главной странице указаны и самые популярные направления 2022 года, и количество вариантов бронирования там. Например, в Санкт-Петербурге есть 7 768 вариантов.

С главной страницы можно сразу прейти в отдел «Идеи для поездок». Лучшие города России для туризма, Кавказские Минеральные Воды, отдых на Черном море — такие опции предлагаются туристам. Если перейти на интересующее направление, можно прочитать, какие города и курорты можно посетить, сколько стоит туда добраться, какая погода в регионе и какие главные достопримечательности.

Сайт также предлагает всем желающим стать партнерами сервиса и сдавать там свое жилое помещение. Большее количество фильтров на Суточно.ру направлено на подбор квартир, что отражено и в названии платформы. Помимо этого сайт обещает мгновенное подтверждение брони без ожидания ответа от хозяина.

Bronevik.com

Национальная система бронирования Bronevik.com предлагает отели по России и странам ближнего зарубежья. В доступе сайта более 25 тыс. объектов размещения. В сравнении с другими сервисами фильтров по поиску мало — есть только самые базовые. Зато отдельным маркером указываются объекты размещения, выполняющие комплекс профилактических мер против COVID-19 и участвующие в программе кешбэка.

Сайт может быть полезен для жителей ближнего зарубежья, потому что прямо на нем можно заказать визовое приглашение в Россию, а также узнать все о правилах въезда в государство.

На главной странице Bronevik.com предлагает варианты отелей в разных городах России, однако не ясен принцип, по которому они вынесены. На одной полосе могут встретиться отели с рейтингом 9,9 и 3,6.

Квартирка

Сервис бронирования частного жилья «Квартирка» предлагает варианты для отдыха на курортах и командировок. На сайте ничего лишнего — сразу предлагается поиск жилья по городу, улице, метро. Вдобавок сразу можно перейти к поиску городов по странам.

В России — больше 200 населенных пунктов, на Украине, в Белоруссии, Казахстане — чуть меньше, но достойные варианты в крупных городах найти точно можно. Также предложения по аренде квартиры посуточно есть в Азербайджане, Армении, Киргизии, Молдавии, Абхазии, Эстонии. Помимо ближнего зарубежья можно арендовать жилье в Венгрии, Испании, Греции, Турции, Германии, Италии, Израиле и других странах.

Яндекс.Путешествия

Сервис Яндекс.Путешествия по интерфейсу — самый простой из всех перечисленных. В одном разделе можно выбрать авиа и ж/д-билеты, автобусы и отели. Никакой дополнительной информации о направлениях, правилах пребывания и инфраструктуре нет.

Сервис подходит для тех, кто просто хочет забронировать отель.

Гостиницы можно отсортировать по месторасположению (море, аэропорт, парк), питанию, удобствам, звездности, расстоянию до центра и, конечно, цене. Во время поиска половину экрана занимает карта с отелями, а на второй части они представлены списком. Техническая поддержка на сайте работает быстро и отвечает на вопросы не бот, а оператор.