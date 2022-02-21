«Мы раньше пастой от гелевых ручек татуировки кололи — и все нормально»

Со следующего года в Европе запретят использование синего и зеленого пигментов, которые содержатся в 66% красок для татуировок. По словам тату-мастеров, Россию новые европейские правила не коснутся, и есть вероятность, что европейцы приедут за новыми татуировками к нам. Чем опасны краски для татуировок, почему Европа усилила контроль за пигментами и как эта отрасль регулируется в России, — в материале «Газеты.Ru».

В Европе ввели ограничения на использования некоторых цветных чернил в татуировках — с целью защиты населения от содержащихся в них вредных химических компонентов. Около 4 тыс. веществ, используемых в производстве цветных красок для татуировок и перманентного макияжа, были запрещены еще в январе, а пигментов Pigment Blue 15:3 и Pigment Green 7 запрет коснется через год, поскольку — на разработку их аналогов требуется время. Данные пигменты содержатся в 66% производимых сейчас смесей для нанесения татуировок.

Продажу красок будет контролировать REACH (регламент Европейского союза, регулирующий производство и оборот всех химических веществ и их обязательную регистрацию). Некоторые из запрещенных компонентов содержали металлы, метанол, канцерогенные ароматические амины и другие опасные вещества. ЕС утверждает, что новые правила призваны защитить потребителей от раздражения кожи или более серьезных проблем, например, генетических мутаций или образования раковых опухолей.

Однако прямых доказательств связи татуировок и онкологических заболеваний пока нет, пишет издание Independеnt. Европейские татуировщики обеспокоены, что новые правила нанесут урон их бизнесу, и подготовили петицию с просьбой отменить ограничения, так как Синий 15:3 и Зеленый 7 являются основными пигментами в индустрии. Коллективное обращение под названием «Спасите пигменты» на сайте Европейского парламента собрало более 177 тысяч подписей.

По словам мастера художественной татуировки Анастасии Дадеевой, до вступления нового закона к силу производство красителей для татуировок никак не регулировалось, а документы к ним носили лишь рекомендательный характер. Самые крупные производители красок находятся в США, и теперь, если они планируют продолжать поставки в Европу, им придется пересмотреть состав или создавать новые линейки.

«Закон направлен на безопасность клиента, — говорит «Газете.Ru» тату-мастер. — Те пигменты, которые сейчас исключили из производства краски, при попадании в кожу не опасны. Но пигмент с годами или под воздействием лазера разрушается в коже. И именно продукты распада имеют негативное влияние на организм человека, а запрещенные вещества могут оказать самый опасный эффект».

Одно из требований нового закона — указывать на банке с краской ее настоящий состав, а задача мастера — обязательно ознакомить с ним клиента.

«Были такие случаи, когда у человека возникали аллергические реакции после нанесения татуировки, читали состав на банке с краской и не могли найти причину аллергической реакции. Когда брали на анализ краску, оказывалось, что там состав вообще другой», — рассказывает Анастасия Дадеева.

Мнения о том, зачем в ЕС ввели подобный закон, разнятся. Саша Барус, тату-мастер с 20-летним опытом работы, считает, что таким образом государства хотят начать контролировать тату-индустрию. «Они поняли, что здесь очень много денег. И хотят подмять под себя все фирмы, которые делают краски. Я разными работал красками, и за 20 с лишним лет у меня не было ни одного инцидента. Я думаю, это показатель», — приводит пример Барус.

По его мнению, при нанесении татуировки вероятность попадания инфекции гораздо выше, нежели возможные аллергические реакции на ингредиенты красителя. «Мы когда-то пастой от гелевых ручек кололи, и все нормально», — шутит тату-мастер.

Комиссия ЕС еще в 2015 году обратилась в Европейское химическое агентство ECHA с просьбой подготовить досье об оценке рисков компонентов, содержащихся в краске, для здоровья людей. Специалисты пришли к выводу, что эта отрасль недостаточно регулируется, а некоторые вещества надо и вовсе запретить. Однако Немецкий федеральный институт оценки рисков BfR не согласился с результатами исследования и провел свое, которое показало сравнительно низкий уровень токсичности данных веществ.

В России деятельность тату-мастеров никак не регламентирована, то же самое касается и продажи красителей для татуировок. Более того, законом не прописано существование профессии татуировщика, хотя перманентный макияж внесен в перечень лицензируемых медицинских услуг.

«Мы будем продолжать работать теми же красками, которые уже есть на рынке, либо на свое усмотрение выкупать новые линейки красок», — говорит Анастасия Дадеева. — Клиентам же стоит проверять, чтобы краски в тату-салонах были от проверенных и крупных производителей.

Мастер художественной татуировки отмечает, что чаще всего аллергию вызывают красные и черные пигменты, но связывает это с тем, что именно эти цвета являются самыми популярными у клиентов.

Поскольку в России производство и продажа краски законом не регламентируются, российские мастера не исключают вероятность того, что европейцы приедут к нам за новыми татуировками.

«С пандемией количество клиентов из других стран снизилось, — говорит Анастасия Бочарова, сооснователь тату-салона Atlant Tattoo, — Но есть большая вероятность, что скоро к нам на тату-сеансы будут приезжать европейцы — это близко, у нас хорошие цены, отличное качество работ и никаких запретов на цветные краски».