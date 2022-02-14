Как шоколад стал главным подарком к 14 февраля

Шоколад — один из самых распространенных подарков к 14 февраля. Многие считают его афродизиаком, но врачи разочаровывают: исследований, подтверждающих, что этот продукт провоцирует сексуальное возбуждение, нет. Зато шоколад может улучшить работу мозга, улучшить память и помочь справиться с раздражительностью. «Газета.Ru» — о пользе шоколада и о том, как его использовать в День святого Валентина.

Спрос на кондитерские изделия перед 14 февраля в 2022-м вырос в 8,2 раза по сравнению с прошлым годом – об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе AliExpress Россия. Как оказалось, чаще всего россияне выбирали «полосатый» шоколад — комбинацию из белого и молочного, — наборы из шоколадных батончиков с арахисом и нугой и плитки из молочного шоколада с цельным лесным орехом. Также в списке лидеров ассорти из темного шоколада и драже с соленым арахисом и молочным шоколадом. Особой популярностью в канун Дня влюбленных пользовались шоколад и конфеты в виде яйца и сердца.

Немного истории

Есть мнение, что традиция дарить шоколад на День Святого Валентина пришла к нам из Японии, благодаря кондитерской фирме Morozoff, основанной русским эмигрантом Валентином Морозовым. В 1936 году в канун праздника Morozoff запустила рекламную кампанию, призывающую женщин дарить шоколад любимым мужчинам.

Однако конфеты, упакованные в коробку в виде сердца, появились еще в 1861 году — их впервые выпустил британский шоколатье Ричард Кэдбери. В «модной коробке», как он ее назвал, можно было хранить любовные записки, что придавало упаковке дополнительную ценность.

Идею коробки в форме сердца подхватили и другие производители шоколада, и вскоре упаковки, украшенные шелком, кружевами и лентами, затмили сам шоколад внутри.

К 1930-м американские производители шоколада полностью сосредоточились на товарах и рекламе ко Дню святого Валентина, ориентированных на женщин как главных потребителей сладостей. Реклама шоколада стала еще более чувственной и романтичной, и в какой-то момент в ней перестали появляться мужчины.

Какой шоколад полезен для здоровья

Для многих женщин шоколад – продукт запретный. Сторонницы ЗОЖ считают шоколад причиной появления лишнего веса, диабета, проблем с кожей и кариеса. Тем не менее, не весь шоколад одинаково вреден: по словам Екатерины Карповой, врача-эндокринолога тверской клиники «РЖД-Медицина», темные сорта шоколада, содержащие от 70 до 90% натурального порошка из какао-бобов, и вовсе полезны

«В таком шоколаде содержится очень много магния, кальция, железа, калия, витаминов группы В. Магний и калий являются природными стимуляторами нервной системы, поэтому темный шоколад положительно влияет на работу мозга, в частности, улучшает память, повышает уровень внимательности и помогает справиться с повышенной раздражительностью», — рассказывает врач.

Но этим полезные свойства шоколада не ограничиваются. Карпова добавляет, что

регулярное употребление темного шоколада может стать хорошей профилактикой для борьбы с гипертонией, а также снизит риски развития инфаркта, стенокардии и инсульта.

Полина Королева, врач-эндокринолог, диетолог сети клиник «Атлас», добавляет, что содержащиеся в какао флавоноиды являются антиоксидантами, которые уменьшают клеточный стресс и воспаление. «Благодаря этим веществам шоколад полезен для когнитивной деятельности – он улучшает концентрацию и память», — объясняет она. Поднимает настроение шоколад за счет содержания магния и фенилэтиламина, вещества, стимулирующего организм вырабатывать эндорфины.

Фенилэтиламин – одно из веществ, которое вырабатывается человеческим мозгом во время сексуального возбуждения, уточняет Екатерина Карпова. «Кроме того, в шоколаде содержатся витамины В1, В2, которые способствуют улучшению цвета лица и борются с преждевременным старением кожи. Поэтому часто шоколад используют в косметологии для масок и обертываний», — добавляет врач.

А вот подтвердить популярное мнение, что шоколад является афродизиаком, ученым так и не удалось, разочаровывают врачи, хотя определенное влияние на сексуальное здоровье продукт оказывать может.

Какао и его продукты, содержащие флавоноиды, действительно обладают антиоксидантным, противовоспалительным, антиатерогенным, антитромботическим, антигипертензивным и нейропротекторным действием, а также влияют на чувствительность к инсулину, функцию эндотелия сосудов. Другие молекулы, такие как метиксантин, биогенные амины и каннабиноидоподобные жирные кислоты, могут оказывать психоактивное действие.

«Комплексный, синергический эффект всех этих веществ может оказывать положительное прямое и косвенное влияние на сексуальное здоровье и функцию, но говорить, что это афродизиак, нельзя», — подытоживает Полина Королева.

Злоупотреблять шоколадом врачи не советуют – пары кусочков качественного темного шоколада в день будет достаточно.

Какой шоколад дарить возлюбленным и что из него готовить

Кафе и кондитерские готовятся к 14 февраля заранее. «В стремительно развивающемся кондитерском мире можно создать абсолютно любой десерт на основе шоколада, с различными вкусовыми оттенками», — рассказывает «Газете.Ru» Сергей Рулев, бренд-шеф, кондитер по разработке концептуальных десертов для ресторанов и кондитерских проектов

Он отмечает, что актуальны как классические торты – «Черный лес», «Трюфель» и «Прага», так и подарочные наборы авторских конфет ручной работы. «Если присмотреться к нашей публике, то больше пользуются спросом сочетания шоколада с сливочными нотами, например, шоколад и карамель, или фруктово-ягодными, такими как малина, клубника, маракуйя», — говорит кондитер.

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По словам Сергея Рулева, сегодня его клиенты все чаще проявляют интерес к шоколаду «bean to bar» (дословно – «от боба к плитке»). Для создания шоколада по данной технологии используют всего три ингредиента: какао-бобы ароматических сортов с разных плантаций, нерафинированный тростниковый сахар и нерафинированное какао-масло.

«Самое простое, чем можно удивить – это как раз купить bean to bar шоколад и приготовить из него легкий десерт. Если хотите удивить, окуните в шоколад небольшие ломтики нарезанного сыра пармезан. Получится как конфета с сюрпризом, что будет отличной закуской к праздничному столу», — делится идеями Сергей Рулев.

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По словам Юлии Максимовой, флориста, кондитера, автора проекта «ПапаКот», ко Дню всех влюбленных ее клиенты чаще всего заказывают шоколад ручной работы и клубнику в бельгийском шоколаде.

«Причем заказывают клубнику не только мужчины для женщин, но и наоборот. Вообще, по моим наблюдениям, мужчины – гораздо большие сладкоежки, чем женщины», — отмечает она.

В этом году, по словам кондитера, наибольшее количество заказов было на боксы с клубникой в шоколаде и живыми цветами, выполненными в бело-розовых тонах.

«Мужчины чаще заказывали шкатулки с сюрпризом – шляпная коробка с цветами, а внутри — клубника в шоколаде. Девушки предпочитают дарить своим возлюбленным монохромные наборы – только из молочного либо из только белого шоколада», — подчеркивает Максимова.

Клубнику в шоколаде необязательно, впрочем, заказывать — по мнению Максимовой, с ее приготовлением справится даже ребенок, главное, выдержать правильную температуру плавления шоколада.

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«Шоколад нужно нагреть до нужной температуры, а затем остудить его до рабочего состояния. Для каждого вида шоколада свои температурные условия. Если процесс темперирования произошел правильно, то шоколад выглядит очень красиво, при этом он хрустящий, не покрывается белым налетом и не тает в руках», — делится она.

Для приготовления потребуются 16 ягод клубники и 260 г белого или молочного кондитерского шоколада или шоколадной глазури. Юлия отмечает, что очень важным условием является температура в помещении: чтобы шоколад быстрее застыл, она не должна превышать 22 градуса. 200 г шоколада на водяной бане нагрейте до температуры не более 45 градусов, затем остудите до 30-32 градусов (проверить температуру можно с помощью кулинарного термометра). Шоколад готов к работе.

Вставьте в заранее вымытую и подсушенную клубнику зубочистку и окуните ягоду в шоколад. По желанию украсьте кондитерскими посыпками или мелкими орешками. Если температурный режим был выдержан правильно, шоколад застынет в течение пары минут.

Шеф-повар ресторана «Цыцыла» Алик Колбая считает классическим «десертом для влюбленных» шоколадный фондан. По его словам, для выпечки подойдет как черный, так и молочный шоколад, а удивить искушенных гурманов шеф предлагает сочетанием шоколада с имбирем, солью или черным трюфелем.

«Шоколадный фондан – это кладезь серотонина! Для любителей шоколадных десертов это неизменная классика уже много лет. И, наконец, «шоколадную шкатулку» очень легко приготовить дома», — рассказывает он.

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Для приготовления потребуются 2 яйца, 55 г сахара, 55 г сливочного масла, 40 г шоколада, 40 г пшеничной муки. Взбейте яйца с сахаром до пышной пены. Шоколад и сливочное масло растопите на водяной бане. Соедините растопленный шоколад с растопленным сливочным маслом, введите взбитые яйца с сахаром, перемешайте до однородной массы, затем добавьте муку и снова перемешайте. Охладите массу в холодильнике и распределите по формам примерно по 130 г. Выпекайте в духовке в течение 7 минут при температуре 180 градусов – это позволит сохранить внутри фонданов жидкий центр. При подаче можно украсить мятой, клубникой и шариком мороженого.

По словам Виктора Массова, шеф-повара ресторана Archie, самыми популярными десертами ко Дню всех влюбленных по-прежнему остаются шоколадные конфеты и плиточный шоколад ручной работы. Но в последнее время большой интерес у покупателей вызывают нетривиальные сочетания шоколада с другими продуктами.

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«К примеру, сочетание темного шоколада с черным трюфелем, мексиканский соус с чили и шоколадом к мясу или же белый шоколад с черной икрой. Это безумно вкусно!» — обращает он внимание.

Всем ценителям шоколада шеф советует попробовать так называемый рубиновый шоколад, который готовится из какао-бобов, выращенных в Африке, и имеет розовый цвет и яркий ягодно-фруктовый аромат.

Также он отмечает интерес россиян к полезным десертам из шоколада, в приготовлении которых не используются рафинированные сахар и мука, благодаря чему, по словам шефа, десерты имеют более насыщенный вкус, не забитый сладостью.

Шеф-повар поделился рецептом всеми любимого шоколадного фондана, но более полезного – без сахара и белой муки. Для приготовления потребуются 120 г сливочного масла, 120 г темного шоколада без сахара, 30 г цельнозерновой муки, 1 яйцо. Шоколад и сливочное масло растопите на водяной бане, добавьте яйцо, хорошо перемешайте, затем всыпьте муку и еще раз тщательно перемешайте. Разогрейте духовку до 180 градусов. Для выпекания шеф советует использовать алюминиевые формы объемом 130 мл. Тщательно смажьте формы сливочным маслом, выложить готовую смесь, и аккуратно «отстучите», чтобы выровнять смесь в форме. Запекайте 7-8 минут, затем аккуратно выложите готовый фондан из формы на тарелку. Подавайте с ванильным мороженым.