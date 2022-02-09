А живот-то голый: зачем звезды раздеваются во время беременности

После того, как Рианна рассказала о своей первой беременности, в СМИ постоянно обсуждают ее откровенные образы. Но она далеко не единственная западная знаменитость, которая, ожидая ребенка, выбирает обтягивающие наряды и обнажает живот. «Газета.Ru» вместе с психологом-имиджмейкером, стилистом и акушером-гинекологом выяснила, зачем звезды выбирают такие образы, почему в России они невозможны и вредят ли они здоровью будущей матери.

Беременность звезд на Западе всегда сопровождается их появлением в откровенных образах. Крайне трудно представить в обычной жизни ожидающую ребенка женщину на каблуках, в микро-топе и джинсах на заниженной талии — а, например, Рианна стала носить именно такую одежду после того, как мир узнал о ее беременности. Уже несколько луков певицы попали в хроники Vogue, а редакторы моды называют ее примером для подражания.

Стоит отметить, что Рианна и раньше любила откровенные наряды, но, как правило, носила их только летом. А теперь и зимой в Нью-Йорке, где погода в среднем на пять градусов выше нуля, она ходит с обнаженным животом.

Певица — не первая из тех, кто решил демонстрировать публике округлившийся живот во время ожидания малыша. Ставшая матерью в марте прошлого года Эмили Ратаковски, как и Рианна, надевала в холодное время года верхнюю одежду, но низ рубашки или пальто обязательно расстегивала. Кайли Дженнер, 2 февраля родившая второго ребенка, во время беременности носила кружевные и атласные комбинезоны, топы и мини-платья, обязательно дополняя образ каблуками.

Модель Рози Хантингтон-Уайтли, которая 2 февраля тоже стала матерью во второй раз, хотя и не была склонна открывать тело во время беременности, но обтягивающие платья-макси и сапоги на шпильке носила постоянно. И каждый раз после появления в СМИ фотографий беременных звезд в подобных образах, в сети разгораются споры о том, насколько вредно перетягивать тело и ходить на каблуках.

Как рассказала «Газете.Ru» Виталина Давыдова, врач акушер-гинеколог Клиники «РЖД-Медицина» города Твери, будущая мама может надевать вещи любого кроя — главное, чтобы они не пережимали тело, особенно в области живота. «Поэтому от любимых обтягивающих джинсов придется отказаться, — предупреждает доктор. — К тому же, облегающие брюки могут сильно натирать и давить на область промежности, что может привести к застою в малом тазу и воспалительным заболеваниям в этой области. Обтягивающий крой джинсов можно поменять на более модный сейчас прямой или трубы, тем более во многих моделях делается эластичная вставка под беременный живот».

Высокие каблуки врач акушер-гинеколог предлагает заменить на небольшой каблук или танкетку. А что касается оголения живота, то Виталина Давыдова уверена, что в этом нет ничего страшного, особенно если в стране проживания мягкий климат. «А вот нашим российским знаменитостям явно будет совсем некомфортно ходить в таком виде в холодную погоду. Если беременная чувствует, что ей жарко в одежде, лучше снять часть и, например, остаться в футболке, но не оголять живот», — советует врач.

Надо сказать, что есть и западные звезды, которые напрямую следуют советам специалистов. Например, Эмма Стоун и Джиджи Хадид во время беременности ходили в исключительно просторной одежде, спортивной обуви и одевались по погоде. Может быть их луки не вызывали столь бурного обсуждения, которое провоцировали Ратаковски и Рианна, но зато они всегда оставались в тепле.

Как объясняет психолог-имиджмейкер Лана Волохова, стремление европейских и американских звезд к оголению во время беременности можно объяснить тремя факторами.

Во-первых, возможность быстрого продвижения самих звезд, потому что беременность всем интересна. «Красивая мама, потом будет такой же красивый и «причесанный» ребенок, — говорит Волохова. — Помните скандал с моделью (Эшли Грэм — прим. «Газета.Ru»), кормящей грудью на камеру? Тогда общество, конечно же, осудило, а подписчиков тем временем сильно прибавилось. Нет плохого внимания, и его не может быть много».

Во-вторых, эффект оказывает и гормональная перестройка, позволяющая женщине делать все, что она хочет. «Появляется ощущение «я могу, мне можно», которое у нас, опять же, традиционно, реализуется в основном через поесть и полежать, тогда как у них это период продуктивности. Раз «все можно» — все попробую и сделать, горы сверну, гляньте-ка на меня», — поясняет психолог-имиджмейкер. Кстати, в России обычные девушки, да и звезды, в основном, стараются не афишировать свою беременность, поэтому с таким удовольствием наблюдают за тем, что делают знаменитости.

Ну, и в-третьих, на Западе быть беременной — это круто, а в нашей стране к этому отношение несколько другое, полагает Волохова «Почему так? У нас нет уважения к беременности и беременным, это все еще стыдное и непонятное: если вспомнить слово «брюхатая», которое, конечно, мы никогда не произносим, но откуда-то все же помним его значение — очень легко понять, откуда такое восприятие беременных женщин», — говорит Лана Волохова.

Для того чтобы выглядеть стильно во время беременности необязательно излишне оголяться или покупать целиком новый гардероб.

По словам стилиста Кати Панч, в ее практике не раз было, что беременным клиенткам никакой специальной одежды не приобретали, за исключением самого необходимого — джинсов и леггинсов с резинкой.

«Тренд на оверсайз, который сейчас в одежде повсеместно, помогает животу чувствовать себя комфортно. Это может быть и трикотаж, и пиджаки, и спортивные костюмы — все из текущего гардероба. Поэтому я заметила такую тенденцию, что многие девушки ходят в тех же вещах, в которых и до беременности ходили», — говорит модный эксперт. Вдобавок стилист отметила, что в России крайне мало качественной и стильной одежды для беременных, чаще всего она напоминает балахоны или бабушкины сорочки, поэтому намного практичнее будет использовать то, что уже есть в гардеробе.