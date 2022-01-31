Почему весь мир сходит с ума по «русскому маникюру»

«Русский маникюр» стал самой горячей модной тенденцией индустрии красоты с начала 2022 года. О нем пишут в европейском и американском глянце, его расхваливают в соцсетях, а среди поклонниц manicure à la russe – Кендалл Дженнер и Хейли Бибер. В России объясняют это качеством работы наших мастериц, что подтверждают наши соотечественницы, живущие за границей. «Газета.Ru» — о том, как Россия начала задавать тренды в ногтевом сервисе.

В США и Европе новый бьюти-тренд – так называемый «русский маникюр». В итальянском Vogue вышла статья с комментариями экспертов и фотографиями из Instagram русских мастеров ногтевого сервиса, в TikTok стало вирусным видео американки, которая поразилась качеством услуг в русском салоне маникюра в Нью-Йорке, а у русской мастерицы Лизы Кон, у которой «делают ногти» Кендал Дженнер и Хейли Бибер, берут интервью топовые российские и зарубежные СМИ.

По хэштегу #russianmanicure в Instagram уже более полумиллиона публикаций на всех языках, а в комментариях — восторженные отзывы девушек со всего мира. В своем Instagram мастер маникюра из Нью-Йорка Элли Герштейн восторгается «русскими техниками» и сравнивает работу наших мастериц с работой хирурга.

«Русский маникюр – это не дизайн, а именно техника, которая подразумевает самую кропотливую и качественную обработку ногтей и кутикулы. Это требует от мастера практически хирургической точности», — пишет она. Мастер из Нью-Йорка предупреждает: «русский маникюр» не делается за 45 минут. «Будьте готовы просидеть не менее двух часов, а если решитесь на дизайн ногтей, время увеличится еще больше», — пишет Герштейн.

Что же такое «русский маникюр» и чем он так притягателен? На самом деле ничего «русского» в этой процедуре нет, а под модным трендом скрывается привычный нам аппаратный маникюр.

Главное отличие методики в том, что процедура делается с помощью специальной машинки с насадками (фрезами), которыми мастер полирует кутикулу и обрабатывает кожу вокруг ногтевой пластины.

Родиной аппарата считается Германия: первую машинку для обработки ногтей придумал Эдуард Герлах, сын основателя немецкой марки средств для ухода за кожей ног Gehwol еще в 1969 году. Изначально аппарат использовали только для педикюра, и лишь потом адаптировали для маникюра. Почему тогда аппаратный маникюр называют «русским»?

Как рассказала «Газете.Ru» Варвара Котова, директор по продукту и обучению сети салонов маникюра и педикюра ««Пальчики»», понятие «русский маникюр» распространилось за границей из-за того, что там принято делать необрезной (европейский) маникюр. Главное отличие такого маникюра заключается в том, что кутикула и птеригий (тонкая высохшая часть кутикулы, состоящая из отмерших клеток) не удаляются кусачками или аппаратом, а лишь отодвигаются с помощью деревянного или металлического пушера.

«В России клиенты привыкли к обрезному маникюру, который может выполняться как классическим способом, так и при помощи аппарата, главное, чтобы в процессе была полностью удалена кутикула и птегирий. Стоит отметить, что в США часто подразумевают под «русским маникюром» в первую очередь – аппаратный маникюр. То есть тот, который выполняется при помощи аппарата с насадками для маникюра», — объясняет она.

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По словам мастера ногтевого сервиса центра красоты «Твиги» Марии Кузиной, аппаратный маникюр пользуется большой популярностью у ее клиентов, и за последние несколько лет практически вытеснил «классический обрезной». Среди главных преимуществ методики она называет безопасность процедуры и длительность эффекта.

«При аппаратном маникюре невозможно получить порезы – это раз. К тому же, аппарат более тщательно вычищает ногтевую пластину и не травмирует кутикулу – ты ничего не отрезаешь кусачками и не повреждаешь кожу. И если процедура делается правильно и регулярно, кутикула потом отрастает не так быстро, и маникюр можно носить дольше», — объясняет она.

Еще одним плюсом аппаратного маникюра мастер считает отсутствие необходимости предварительно распаривать руки, что практически исключает вероятность «срезать лишнее».

«Все это снижает риск попадания инфекции, ведь у насадок нет острых деталей, они не могут порезать кожу. После процедуры все насадки обязательно стерилизуются в автоклаве горячим паром», — объясняет она.

Мария Кузина объясняет популярность «русского маникюра» за границей тем, что в Европе и на Западе сам маникюр воспринимают не как еще один способ сделать себя красивее, а лишь как необходимую процедуру ухода за руками. По ее словам, в России маникюр – это творческий процесс как для мастеров, так и для клиентов. «У нас маникюр делается под новое платье, и это нормально. Девушки в Европе и США видят в соцсетях примеры работ русских мастеров и хотят так же», — говорит она.

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Русские мастера маникюра за границей – на вес золота. Как рассказала «Газете.Ru» жительница Франции Дина К., бьюти-услуги от русских пользуются большой популярностью, и качество маникюра действительно сильно отличается.

«Когда я только переехала во Францию, я и подумать не могла, что сделать нормальный маникюр или прическу станет для меня проблемой. До сих пор с ужасом вспоминаю мой свадебный маникюр, который мне сделали в местном салоне красоты. Во-первых, мне ужасно обработали кутикулу, а во-вторых, покрытие нанесли таким толстым слоем, что оно легло волнами. Конечно, долго я это не проносила, все отслоилось и выглядело ужасно», — вспоминает она.

Девушка отмечает, что в России все салоны и мастера очень клиентоориентированы, в то время, как во Франции «никто не заморачивается». «В России всегда пытаются угодить клиенту, здесь по-другому: не нравится — иди в другое место», — жалуется Дина К. По ее словам, нельзя просто прийти в салон на маникюр и расслабиться. «Мне приходилось контролировать весь процесс, и даже направлять мастера, чтобы ногти были полностью прокрашены», — говорит она.

По словам стилиста Ольги Красоткиной-Райсхаувер, русский маникюр очень востребован в Нидерландах. «В первую очередь у своих – выходцев из России и Украины», — уточняет она. Стоит качественный маникюр и педикюр около 120 евро, что и по местным меркам совсем не дешево. «И такая цена будет востребована, скорее среди эмигрантов, потому что голландцы делают маникюр у местных за 15-30 евро. Правда, маникюр получается такого качества, что непонятно, это до или после», — рассказывает она.

Стилист отмечает, что голландки готовы принять стоимость русского маникюра, но только после того, как сами его попробуют и сравнят. «Голландки довольно придирчивы к своей внешности, а потому попробовав «русский маникюр», они, как правило, подсаживаются на него», — рассказывает она.

Ольга признается: несмотря на то, что в России она привыкла к идеальному маникюру, процедура остается для нее в первую очередь удобством. «Хороший маникюр – это удобно. Когда все ровно, ничего не царапается, не цепляется и не надо думать, как и где это исправить», — объясняет стилист.

Варвара Котова подтверждает, что сегодня русские мастера ногтевого сервиса действительно достигли высокого уровня профессионализма, и очень ценятся за границей.

«Можно однозначно утверждать, что тренды в маникюре и в дизайне ногтей задают именно мастера из России. Всем известное покрытие гель-лака «под кутикулу» пришло именно из России и пользуется невероятным спросом как в нашей стране, так и за границей. Именно благодаря популярности русских мастеров на Западе и их востребованности, можно сказать, что и понятие «русского маникюра», появилось именно благодаря мастерам из России», — подытоживает она.