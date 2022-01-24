«Настоящий, добрый, милый»: как Тьерри Мюглер изменил моду и себя

Мир моды потерял знаменитого дизайнера: Тьерри Мюглер скончался в возрасте 73 лет. Его запомнят как визионера, мастера, превращавшего женщин в супергероинь, а простые дефиле — в театрализованные представления: создание костюмов он называл «3-D искусством на человеке». В последние годы он стал автором самых экстравагантных нарядов, которые выбирали на красные дорожки знаменитости. «Газета.Ru» рассказывает, кем был Тьерри Мюглер.

Французский модельер Тьерри Мюглер скончался на 74-м году жизни. Об этом официально сообщается на его странице в Facebook. «С глубоким прискорбием вынуждены объявить о кончине господина Манфреда Тьерри Мюглера в воскресенье, 23 января 2022 года. Пусть его душа покоится с миром», — заявили представители модельера. О причинах смерти не сообщается.

О том, что дизайнер ушел из жизни, сообщили в основанном им модном доме Tierry Mugler. В Instagram-аккаунте бренда назвали своего основателя «визионером, видение которого в качестве кутюрье, парфюмера и имиджмейкера вдохновляло людей по всему миру на то, чтобы быть ярче и мечтать о чем-то большем каждый день».

close 100% Тьерри Мюглер после презентации своей коллекции осень-зима 2001-2002 в Париже Remy de la Mauviniere/AP

На уход модельера уже с горечью отреагировали знаменитости, которые не раз носили его экстравагантные образы.

«Я буду скучать по тебе, Тьерри Мюглер, это было чудесное время нашей жизни», — написала в своем Instagram певица Дайана Росс, которую модельер одевал в 80-е и 90-е.

Супермодель Ирина Шейк выложила в соцсети фотографии с Мюглером, сделанные на его именной выставке Couturissime в Музее декоративных искусств в Париже в прошлом году.

«Слишком рано ушел. Бог моды. На редкость настоящий, добрый, милый. Твоя русская всегда будет по тебе скучать», — написала модель.

Кортни Кардашьян отреагировала на кончину Тьерри Мюглера от имени всей своей семьи. В Instagram-сториз она выложила фото, на котором все представительницы клана — Крис, Кендалл и Кайли Дженнер и Кортни, Ким и Хлои Кардашьян — одеты в созданные Мюглером наряды. «Все в Моглере», — написала звезда реалити-шоу, сопроводив подпись эмодзи с разбитым сердцем.

close 100% Показ коллекции Thierry Mugler весна-лето 1997 Guy Marineau/Global Look Press

«Он был настоящим визионером. Его работы создали целую эру в моде и оказали влияние на новое поколение дизайнеров, которое не боялось рисковать. Он был новатором в объединении искусства, истории моды, музыки, технологий и культа знаменитостей в новые формы. Покойся с миром, Тьерри Мюглер», — написала в своем Instagram модная журналистка Нина Гарсия. Ей удалось в нескольких строках объяснить, что на самом деле Тьерри Мюглер значит для истории моды.

Тьерри Мюглер родился 21 декабря 1948 года в Страсбурге. С детства он увлекался балетом — танцевать он начал в 9 лет, а в 14 уже выступал на сцене Национальной Рейнской оперы. В юности он учился в Страсбургской школе декоративного искусства, но профессиональную деятельность начал в другой области — в моде: в 24 года Мюглер переехал в Париж, где получал подработки в качестве дизайнера, а в 1973 году создал первую личную коллекцию под названием «Café de Paris». Свой первый бутик Тьерри Мюглер открыл в 1978 году.

close 100% Показ коллекции Thierry Mugler осень-зима 1992 Guy Marineau/Global Look Press

С самого начала в его коллекциях был свой стиль — который останется узнаваемым навсегда. Гипертрофированно широкие плечи, утянутая талия и подчеркнутая линия бедер, эстетика 40-х и 50-х в сочетании с футуристическими элементами костюмов из научно-фантастических фильмов делали наряды Мюглера абсолютно вневременными.

«Когда вы смотрите на его одежду, совершенно невозможно сказать, к какому времени она относится, — говорил Тьерри-Максим Лорио, куратор выставки Couturissime, собравшей работы мастера. — Потому что он никогда не следовал трендам, а творил в своем собственном мире на основе своего воображения, что, думаю, сейчас редкость, поскольку люди хотят попадать в струю и продавать».

Куратор утверждал, что задачей Тьерри Мюглера было создавать сильных женщин в мире без мужчин. «Он давал женщинам возможность становиться теми, кем они хотят быть», — полагал Лорио.

close 100% Показ коллекции Thierry Mugler весна-лето 1985 Guy Marineau/Global Look Press

Сам Мюглер, говоря о своих первых шагах в моде, утверждал, что поначалу хотели создавать одежду «чистых парижских силуэтов». «Маленький черный костюм, тренч, черное платье, платье-русалка», — перечислял он в беседе с WWD.

Однако славу ему принесла не парижская простота, а театральность — его показы становились зрелищными спектаклями. Например, к 10-летию своей марки в 1984 году он организовал показ в форме рок-концерта на 6000 зрителей. А в 1995-м устроил шоу в парижском «Зимнем цирке» (Cirque d'Hiver). Тогда супермодели Наоми Кэмпбелл, Ева Герцигова и Джерри Холл прошли парадом мимо зрителей, а закончилось представление выступлением Джеймса Брауна.

Пик славы Тьерри Мюглера пришелся на 80-е и 90-е. Его знали не только как модельера. В 1988 году вышла книга его фотографий, а в 1992-м он получил международное признание и как основатель парфюмерной линии, выпустив аромат Angel, имевший необычайный коммерческий успех. Тогда же, в 1992-м, Тьерри Мюглер запустил кутюрную линию своего дома.

close 100% Показ коллекции Thierry Mugler весна-лето 1985 Guy Marineau/Global Look Press

В 2002 году Тьерри Мюглер закрыл бренд — он решил отойти от модной индустрии. «Мода — это прекрасно, это как 3-D искусство на человеке. Но этого было недостаточно, поэтому я решил заняться творчеством в других областях. Для меня она стала неподходящим инструментом. Но парфюмерия интересует меня до сих пор», — объяснял он.

Новой областью стала, в частности, работа над костюмами для канадского Cirque du Soleil.

Дом Tierry Mugler возродился в 2010 году — креативным директором стал Никола Формичетти, усвоивший ДНК бренда: по его работам можно было безошибочно понять, что его эстетика дома унаследована от Тьерри Мюглера. Сам же мастер в последние 10 лет тесно работал со звездами. В 2009 году он стал советником по стилю Бейонсе, создав наряды для ее концертного тура «I Am… World Tour». В его нарядах выходили Леди Гага, Ким Кардашьян, Меган Фокс. Именно Мюглер был, в частности, автором знаменитых «голых платьев» двух последних.

close Ким Кардашьян, Карди Би, Бейонсе Тьерри Мюглер (21 декабря 1948 — 23 января 2022) Синди Кроуфорд во время показа Thierry Mugler в Париже, 1990 год Дайана Росс и Тьерри Мюглер на показе сезона весна-лето в Париже, 1990 год Мадонна во время показа Thierry Mugler в Париже, 1990 год Полную галерею можно посмореть

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В 2019 году рэперша Карди Би вышла на красную дорожку «Грэмми» в платье-устрице из коллекции Мюглера 1995 года — в очередной раз подтвердив вневременной характер его работ.

«Когда я одел ее на «Грэмми», у людей снесло крышу, — рассказывал позже модельер. — Ее выступление было невероятным, люди были заворожены, потому что режиссура, свет, хореография, — все было идеальным».

Мюглер стремился сделать идеальным и себя — отойдя от моды, он активно занялся бодибилдингом.

«Одной из причин, по которой я оставил моду, было то, что за 20 лет бессонных ночей, создавая супергероев и супергероинь, я совершенно истрепался, — рассказывал он журналу Numero в 2017 году. — Дошло до того, что меня стало бесить то, что я улучшаю других, принижая себя, и я сказал себе: «Хватит этой ерунды, теперь я буду заботиться о себе и стану таким, каким был в детстве: сильным, физически развитым, веселым борцом». Не забывайте, что я танцевал в течение 15 лет».

Тогда же Мюглер опроверг предположения, что он прибегал к эстетической косметологии и имплантам: он признался, что в тренажерном зале произошел инцидент, когда его лицо было «полностью раздроблено» — и его пришлось реконструировать.