Мир моды скорбит о бывшем редакторе Vogue. Анна Винтур хранит молчание

Андре Леон Телли, бывший редактор журнала Vogue, на показе коллекции Public School Spring 2016 во время Недели моды в Нью-Йорке, 13 сентября 2015 год

Скончавшегося накануне Андре Леона Телли многие называют великим — не только из-за огромного роста, но и гигантского вклада, который он сделал в развитие индустрии. Сын вашингтонского таксиста, росший во времена сегрегации, он сумел стать первым в истории темнокожим креативным директором Vogue и завоевать репутацию одного из главных знатоков мира моды. Впрочем, в последние несколько лет его жизнь была омрачена обидой на Анну Винтур.

Мир моды скорбит по скончавшемуся минувшей ночью Андре Леону Телли — модному журналисту, бывшему креативному директору Vogue, организатору балов Института костюма Met Gala, ведущему передачи «Топ-модель по-американски». Эксперт в области стиля, он занимал особенное положение в модной индустрии — огромный, ростом 198 см, экстравагантный мужчина в ярких шляпах, тюрбанах, расшитых кафтанах, был другом многих модельеров и безоговорочным авторитетом для всех, кто имел отношение к моде.

close 100% Креативный директор Vogue Андре Леон Телли и телеведущая Тайра Бэнкс на праздновании запуска телеканалом CW сериалов «Высшее общество», «Стюардессы» и 14-го цикла «Топ-модели по-американски» в Нью-Йорке, 23 февраля 2010 год Peter Kramer/AP

О кончине Андре Леона Телли — он скончался в госпитале пригорода Нью-Йорка, Уайт-Пленс, на 74 году жизни — официально сообщило консалтинговое агентство TAA PR.

«С глубокой печалью сообщаем о кончине нашего дорогого друга и клиента, непоколебимого Андре Леона Телли, 18 января 2022 ода в Нью-Йорке, — говорится в заявлении. — Господин Телли в течение долгого времени был величайшим креативным директором Vogue в те годы, когда журнал захватывал мир и становился модной Библией».

Авторы сообщения добавили, что Андре Леон Телли во время пяти десятилетий своей деятельности в мире моды стал другихм таких модельеров, как Ив Сен-Лоран, Палома Пикассо, Карл Лагерфельд, и «его пристрастием было открывать, питать и поддерживать молодых дизайнеров».

«Прощай, дорогой Андре! Никто не видел мир таким роскошным, как ты, — написала в своем Instagram в связи с кончиной журналиста модельер Дайен вон Фюрстенберг. — Никто не был таким огромным и таким душевным. В мире стало меньше радости. Я любила тебя и смеялась вместе с тобой в течение 45 лет… Уже скучаю по твоим громким возгласам. Я так тебя люблю».

close 100% Андре Леон Телли беседует с репортером на открытии выставки «Черные модельеры» в Технологическом институте моды в Нью-Йорке, 6 декабря 2016 год Seth Wenig/AP

Для мира моды Андре Леон Телли стал первооткрывателем, визионером, который за несколько десятков лет предугадал нынешний вектор развития индустрии в сторону этнического разнообразия. Он родился во времена сегрегации, в 1948 году в Вашингтоне, где его отец работал таксистом, а вырос — в Северной Каролине вместе с бабушкой, которая за всю жизнь не пустила на порог своего дома ни одного белого человека. «Это было ее правило. Единственным белым, который вошел в ее дом, был коронер», — рассказывал модный авторитет в одном из интервью.

Андре Леон Телли считал, что любовь к прекрасному привила ему именно бабушка, работавшая уборщицей в университете Дьюк в Дареме, в Северной Каролине. Мир моды он открыл для себя в 10 лет, увидев журнал Vogue в публичной библиотеке — и позже, в автобиографической книге «А.Л.Т.: Воспоминания», вышедшей в 2003 году, написал, что бабушку и главного редактора Vogue Диану Вриланд объединяло общее понимания принципов стиля.

«Для меня в моде не существует правил, кроме одного — идеальной ухоженности, — писал креативный директор Vogue. — Этому меня научили две главные женщины в моей жизни - моя бабушка Бенни Франсез Дэвис и королева стиля, легендарный редактор американского Vogue Диана Вриланд».

Он признавал, что женщины были «далеки друг от друга». Но общее у них было — страсть к лоску.

«У нас дома сверкало все — от дверных ру­чек до канделябров и посуды; белье, скатерти и полотенца были все­гда белоснежны и накрахмалены. Точно так же обустраивала пространство вокруг себя Диана Вриланд: все-все, даже подошвы башмаков, должно быть в идеальном состоянии. Как-то я ужинал у нее, на мне были розовые шелковые сабо Manolo Вlahnik; когда я положил ногу на ногу, она возмущенно округлила глаза: «Андре! Твои туфли — само совершенство, но нужно быть совершенством со всех сторон! Чтобы в следующий раз подошва бы­ла отполирована!» — делился воспоминаниями Андре Леон Телли.

close 100% Андре Леон Телли и М. Мак Эвой на вечеринке Карла Лагерфельда в Le Palace, 1978 год Guy Marineau/Global Look Press

К миру моды, о котором он мечтал с 10 лет, Андре Леону Телли удалось прикоснуться в 1974-м, когда он, выпускник университета Брауна, специализировавшийся на французской литературе — он планировал стать преподавателем французского языка — стал стажироваться у Дианы Вриланд в музее «Метрополитен» в Нью-Йорке (к тому времени она уже оставила пост главреда Vogue и стала консультантом Института костюма). Диана Вриланд была настолько потрясена его компетенцией, что даже начала платить ему по $50 в неделю. В 1975 году Андре Леон Телли получил место в парижском бюро издания Women's Wear Daily и проработал там пять лет.

В 1983 году он попал в Vogue — его карьера в издании началась в 1983-м в качестве главы службы новостей, а в 1988 году он занял место креативного директора журнала.

В 1995 году Андре Леон Телли ненадолго (и не совсем) покинул Vogue: он переехал в Париж, чтобы работать в журнале W, оставаясь внештатным редактором любимого журнала. В 1998-м он вернулся в Vogue в качестве «внештатного редактора», как называлась его должность, и оставался там до 2013 года — до тех пор, пока не возглавил запустившийся в России глянцевый журнал Numero.

close 100% Андре Леон Телли на Met Gala, посвященном выставке «Александр МакКуин: Дикая красота», 2 мая 2011 год Evan Agostini/AP

Помимо этого, он работал консультантом по стилю у Барака и Мишель Обамы. В течение нескольких лет восседал в жюри популярного реалити-шоу Тайры Бэнкс «Топ-модель по-американски». Кроме того, вплоть до 2018 года Андре Леон Телли занимался организацией балов Института костюма Met Gala. Но после того, как главный редактор Vogue, под эгидой которого проходит мероприятие, Анна Винтур передала его обязанности другому человеку, между бывшими соратниками возникла стена непонимания.

В 2020 году вышла его книга «Мои шифоновые окопы», в которой он откровенно рассказал, в частности, о глянцевом закулисье и о причинах охлаждения отношений с Анной Винтур.

«Анна Винтур, со всей своей надменностью и холодностью, определила мой потолок и, видимо, решила, что более высокой должности я не достоин, — написал Андре Леон Телли. — Я, например, не мог стать консультантом Института костюма музея «Метрополитен», в то время как другие талантливые редакторы курировали шоу. Анна не видела меня в роли куратора. Это было обидно. В конце концов, я учился у лучшей — Дианы Вриланд».

Позже он заявлял, что книга была «любовным письмом» Винтур. «Конечно, мне больно, но это любовное письмо как о радостях, так и о горестях, которыми была наполнена моя жизнь рядом с Анной Винтур», — говорил Андре Леон Телли в интервью телеведущей Гейл Кинг на канале CBS в передаче «This Morning». — Но эта книга поможет очистить шелуху вокруг нее. Она — об опыте черного мужчины в очень изолированном мире».

close 100% Главный редактор Vogue Анна Винтур и редактор Vogue Андре Леон Телли на презентации коллекции Oscar de la Renta Fall 2007 во время Недели моды в Нью-Йорке, 5 февраля 2007 год Diane Bondareff/AP

Андре Леон Телли не отрицал, что стал первым в мире темнокожим креативным директором Vogue — благодаря доверию Винтур. Но требовал к себе справедливого отношения. «Я много ей должен. Думаю, в свою очередь, она много должна мне», — говорил он.

Винтур же, видимо, его не простила за откровения в книге. «Анна считала Андре другом на протяжении 30 лет, и, разумеется, она опечалена тем, как он представил многие аспекты их дружбы, — говорил источник People. — Но он, конечно, имеет право рассказывать то, как он это помнит. Она желает ему всего наилучшего».

В Instagram Анны Винтур и Vogue пока не появилось соболезнований в связи с кончиной многолетнего креативного директора.