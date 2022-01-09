Королева простых британцев: за что любят Кейт Миддлтон

Британский принц Уильям занимает второе место в линии наследования престола, но его будущие подданные уже называют его жену Кейт Миддлтон королевой. За почти 11 лет, прошедшие с их свадьбы, она стала матерью троих детей, иконой стиля и достойной представительницей королевской семьи. Когда-то к ней относились с легким сомнением из-за того, что Кейт Миддлтон — не аристократка. Сегодня это называют преимуществом. «Газета.Ru» — о семье герцогини Кембриджской и о том, как она встретила принца Уильяма.

Герцогине Кембриджской Кейт Миддлтон исполнилось 40 лет. Жену наследника британского престола принца Уильяма, занимающего второе место в линии наследования, британцы сегодня уже называют идеальной королевой — элегантная, обаятельная мать троих детей за последние 11 лет сумела по-настоящему очаровать будущих подданных своего мужа. Британцев не смущает даже отсутствие у Кейт Миддлтон аристократических корней — когда в 2010 году было объявлено о ее помолвке с принцем Уильямом, ее называли первой простолюдинкой с XVII века, которая войдет в королевскую семью.

В конце прошлого года простое происхождение Кейт Миддлтон — дочь самостоятельно сделавших миллионное состояние Кэрол и Майкла Миддлтонов считается представительницей среднего класса британского общества — назвали преимуществом королевской семьи Великобритании. Как заявлял тогда биограф Виндзоров Нил Шейн, благодаря своему происхождению Кейт Миддлтон выглядит близкой жителям страны и вызывает у них симпатию.

«Думаю, поскольку она росла в нормальной, некоролевской среде, она понимает людей и некоторые из их проблем. Она что-то в жизни видела», — цитировала биографа британская пресса.

Нил Шейн признавал, что Кейт Миддлтон все равно принадлежит к привилегированному классу, но выражал уверенность, что она знакома с проблемами граждан. В качестве доказательства любви британцев к герцогине Кейт биограф напоминал, с каким восторгом ее приветствовали на премьере нового «Джеймса Бонда» в сентябре 2021 года.

Кейт Миддлтон действительно не аристократка. Ее родители Кэрол и Майкл Миддлтоны познакомились в юности, когда оба работали на British Airways: она была стюардессой, он — авиадиспетчером. Состояние они сделали уже будучи семейной парой — Миддлтоны основали компанию по онлайн-продаже вещей и оборудования для вечеринок, в том числе детских, под названием Party Pieces. Моделями для каталогов были и их дочери — Кейт и Пиппа.

close 100% Кейт Миддлтон, 1987 год Global Look Press

Деньги позволили им дать детям образование в элитных учебных заведениях — именно поэтому, как считают в Великобритании, Кейт Миддлтон говорит с великолепным аристократически произношением, не выдающим в ней девушку из простой, в прошлом рабочей семьи (один из ее предков по материнской линии в начале XIX века работал шахтером в Дареме на северо-востоке Англии). Кейт, как и ее сестра Пиппа и брат Джеймс, окончили школу Мальборо — одну из лучших в стране, где обучение, согласно газете Express, стоит 39 930 фунтов стерлингов в году и обеспечивает поступление в элитные университеты Великобритании.

«Мы могли часами сидеть и обсуждать всех мальчиков в школе, которые нам нравились, — рассказывала в 2010 году в интервью Mail on Sunday школьная подруга Кейт Миддлтон Джессика Хэй. — Но Кэтрин всегда говорила: «Мне никто не нравится. Они все немного грубые». А потом она шутила: «Нет никого, кто был бы таким, как Уильям… Наверняка он добрый. По нему видно».

Принц Уильям учился тогда в Итонской школе.

close 100% Кейт Миддлтон в конце 1990-х Global Look Press

Они встретились в Шотландии, в Сент-Эндрюсском университете, куда оба поступили в 2001 году на факультет истории искусств (принц Уильям позже перевелся на географический). Считается, что они начали общаться уже в первом семестре — как рассказывал Vogue, принц и Кэтрин Миддлтон вместе обедали в столовой, а если Уильям пропускал лекции, то его сокурсница делилась с ним конспектами. Отношения были приятельскими. Однако когда на втором курсе Кейт Миддлтон приняла участие у любительском показе мод, Уильям заметил, что его подруга весьма привлекательна.

Романтические отношения сложатся, впрочем, позже — уже после того, как Уильям, Кейт и двое их друзей снимут жилье за пределами кампуса. Впервые о том, что у принца Уильяма есть девушка, пресса официально написала в 2004 году, когда они публично появились вместе на швейцарском курорте.

В 2007 году принц Уильям и Кейт Миддлтон расстались — ходили слухи, что их отношения не одобряли аристократические друзья наследника престола. Таблоид Mirror писал, что над Кейт Миддлтон просто смеялись из-за ее происхождения. «Она напористая, довольно слащавая и безумная мещанка», — говорил один из источников в королевской семье изданию. Он жаловался, что подруга принца использует слова, которые употребляют люди простого происхождения. При этом, как утверждало издание, самому Уильяму было комфортно не только с самой Кейт, но и с ее семьей. «Уильям поладил с Кэрол. Ему нравилось валяться на диване у них дома в Беркшире и наслаждаться нормальной жизнью», — рассказывал другой собеседник Mirror.

close 100% Кейт Миддлтон и принц Уильям, 2005 год Global Look Press

Расставание растянулось на год. А в конце 2010-го принц Уильям и Кейт Миддлтон объявили о помолвке — наследник престола сделал предложение невесте во время отпуска в Кении, вручив ей кольцо с сапфиром, принадлежавшее его матери. Свадьба состоялась 29 апреля 2011 года в Вестминстерском аббатстве. По примерным оценкам, ее посмотрели больше 36 млн человек.

После этого пресса некоторое время публиковала фотографии Кэрол Миддлтон жующей жвачку или — уже после свадьбы — распускала слухи о том, что принцесса Анна, тетя Уильяма, отказывается приседать перед Кейт Миддлтон в реверансе.

Держась подальше от прессы в первые годы брака, Кейт сумела доказать публике и журналистам, что стала достойной партнершей будущего короля. Сейчас среди старших членов королевской семьи Кейт и Уильям показывают себя как настоящие труженики, появляясь на важных мероприятиях и поддерживая людей во время пандемии. Пресса же уже давно не решается публиковать пикантные истории о том, как Кейт с детства была влюблена в Уильяма и сделала все, чтобы стать его женой.