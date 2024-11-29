Нейрографика: что это за метод и можно ли с его помощью решить свои проблемы Плюсы и минусы метода нейрографики: подробный разбор от психологов

Трансформацию жизни, решение всех проблем, снятие внутренних ограничений и множество других преимуществ обещают ученикам эксперты по нейрографике. Курсы по обучению специальной технике рисования, с помощью которой можно перепрограммировать реальность, заполнили интернет. Что это за метод, на чем он основан и так ли эффективна нейрографика, как ее «рисуют» — в материале «Газеты.Ru».

Нейрографика: что это за метод и когда он появился

Нейрографика — это современный метод творческого самовыражения и работы с внутренними состояниями, разработанный российским психологом Павлом Пискаревым в 2014 году. Как не раз признавался в интервью автор метода, необычное слово «нейрографика» прошло ему в голову из ниоткуда во время перелета из России в Израиль.

На официальном сайте проекта утверждается, что с помощью нейрографики можно творчески трансформировать мир, подобрать графическое решение под любую задачу. С помощью фигур и волнистых линий снять внутренние ограничения, накопившиеся за годы жизни, и научиться управлять обстоятельствами.

Руководитель центра профилактики и здоровья взрослого населения, врач-терапевт Видновской клинической больницы минздрава Московской области Зарема Тен трактует нейрографику как метод, сочетающий в себе элементы арт-терапии, психологии и нейропсихологии.

Основная цель нейрографики — помочь человеку выразить эмоции, осознать свои внутренние состояния и трансформировать их в гармоничные образы с помощью линий и фигур. Зарема Тен врач-терапевт Видновской клинической больницы Минздрава Московской области

В чем суть метода нейрографики

Нейрографика основывается на рисовании специальных «нейролиний» — плавных, непрерывных линий, которые не повторяются и не имеют резких углов. Как отмечает Зарема Тен, процесс включает несколько этапов:

Определение проблемы: осознание задачи или внутреннего конфликта, который вы хотите проработать.

Рисование нейролиний: они проводятся спонтанно, что помогает ослабить контроль сознания и активировать творческие зоны мозга.

Соединение элементов: линии и фигуры объединяются, чтобы создать единый гармоничный образ.

Добавление цвета: это помогает завершить процесс трансформации эмоций.

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По мнению практикующего психолога, коуча по детско-родительским отношениям Ларисы Окулик, нейрографику можно применять и детям, и взрослым, она действительно может помочь в управлении эмоциями, борьбе со стрессом и поиске решений.

«Нейрографика действительно влияет на наш мозг, открывает новые возможности для самовыражения и формирует новые нейронные связи. Она подходит как для детей, так и для взрослых. С ее помощью мы можем проработать свои ограничивающие установки, тревоги, страхи, неуверенность в себе, эмоции, снять стресс, найти новые, неочевидные решения», — рассказала «Газете.Ru» Лариса Окулик.

Фантастики здесь никакой нет: только чистая физика. Как отмечает психолог, давно известно, что кисть руки непосредственно связана с головным мозгом, и чем лучше она развита, тем эффективнее работает «серое вещество». Это применяется, например, при подготовке детей к школе: их учат рисовать спирали и крючки, чтобы затем сформировался почерк, а качество почерка, в свою очередь, будет положительно влиять на успеваемость.

«О связи руки и мозга знают не только учителя: например, в Китае для претендента на высший пост в правительстве есть отдельное требование — знать и идеально изображать тысячу иероглифов», — подчеркнула Лариса Окулик.

На каких принципах основан метод нейрографики

По словам Заремы Тен, метод нейрографики базируется на ряде научных и художественных принципов:

Арт-терапия . Процесс рисования способствует снижению тревожности и стрессового напряжения;



. Процесс рисования способствует снижению тревожности и стрессового напряжения; Нейропсихология. Работа с линиями и фигурами стимулирует активность различных зон мозга, включая те, что отвечают за креативность и эмоциональную регуляцию;



Работа с линиями и фигурами стимулирует активность различных зон мозга, включая те, что отвечают за креативность и эмоциональную регуляцию; Гештальт-принципы . Формирование завершенного, цельного образа помогает справляться с внутренними конфликтами и улучшает восприятие мира;



. Формирование завершенного, цельного образа помогает справляться с внутренними конфликтами и улучшает восприятие мира; Осознанность. Сам процесс рисования помогает переключить внимание от негативных мыслей на творческую деятельность.

Предприниматель, основатель АНО «Тренинговый Центр Игропрактики», практикующий детский психолог-педагог Екатерина Кирюхина рассказала, что в процессе рисования у человека не только образуются новые нейронные связи в мозге, но и активируются зоны, ответственные за эмоциональное удовлетворение и снижение стресса.

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«Согласно исследованиям, проводимым за рубежом, нейрографика может снижать уровень кортизола, гормона стресса, в крови у 75% опрошенных (выборка из 85 человек). Это происходит за счет активации зоны мозга, отвечающей за удовлетворение и расслабление. В исследованиях также указывается, что после сеансов нейрографики у участников отмечается значительное улучшение самочувствия. Во время сеансов участники сосредотачиваются на своих чувствах и переживаниях, что позволяет трансформировать стрессовые ситуации в более ресурсные состояния», — пояснила Кирюхина.

Какой язык заключен в нейрографике?

В нейрографике для работы с тревогой используются несколько ключевых фигур, отмечает Екатерина Кирюхина:

Круг. Символизирует гармонию, безопасность и позитивные начала, помогает создать ощущение спокойствия.



Символизирует гармонию, безопасность и позитивные начала, помогает создать ощущение спокойствия. Квадрат. Олицетворяет надежность и структурированность, может отражать состояние застоя или стабильности.



Олицетворяет надежность и структурированность, может отражать состояние застоя или стабильности. Треугольник . Представляет активность и целеустремленность, но также может сигнализировать о конфликте или эмоциональном возбуждении.



. Представляет активность и целеустремленность, но также может сигнализировать о конфликте или эмоциональном возбуждении. Нейрографическая линия. Основной инструмент, соединяющий фигуры и позволяющий прорабатывать эмоции, сглаживать острые углы и формировать новые нейронные связи.

Как нарисовать нейрографику

Екатерина Кирюхина рассказала, как правильно использовать нейрографическую линию для снятия тревоги. Если вы хотите самостоятельно применять этот метод, следуйте нескольким простым шагам:

Определите проблему: сформулируйте и запишите, что вас беспокоит в позитивном ключе.



Погрузитесь в эмоцию, которую испытываете.



Нарисуйте линию на бумаге в течение 5–10 секунд, не задумываясь о результате. Линия должна отражать ваше текущее состояние. Если на рисунке появились острые углы, округлите их, проводя повторно по ним.



Подберите 3–4 цвета и раскрасьте фигуры внутри линии.



Оцените результат: после завершения рисунка погрузитесь в свое эмоциональное состояние. Ощущение облегчения и спокойствия свидетельствует о положительном результате сеанса.

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Какие цвета могут помочь в процессе нейрографики?

Красный: символизирует энергию и активность, может вызывать возбуждение.



символизирует энергию и активность, может вызывать возбуждение. Оранжевый : ассоциируется с радостью и креативностью, стимулирует позитивные эмоции.



: ассоциируется с радостью и креативностью, стимулирует позитивные эмоции. Желтый : олицетворяет оптимизм и радость, улучшает настроение.



: олицетворяет оптимизм и радость, улучшает настроение. Зеленый : символизирует гармонию и спокойствие, помогает расслабиться.



: символизирует гармонию и спокойствие, помогает расслабиться. Синий : создает ощущение прохлады и сосредоточенности, способствует логическому мышлению.



: создает ощущение прохлады и сосредоточенности, способствует логическому мышлению. Фиолетовый: ассоциируется с творчеством и духовностью, вдохновляет на новые идеи.

Как отмечает Лариса Окулик, процесс создания нейрографики — затягивающий и приятный. Через выход на подсознательное он помогает найти решение волнующего вопроса, успокоить эмоции, преодолеть стресс и в итоге улучшить качество жизни.

Кому нейрографика не подходит: риски и противопоказания

Многие практики и отзывы пользователей подтверждают, что нейрографика может быть полезным инструментом для снятия стресса и тревожности, улучшения настроения и эмоционального состояния, повышения творческой активности, принятия сложных решений и осознания себя. Однако Зарема Тен советует помнить о том, что эффект нейрографического рисунка зависит от индивидуальных особенностей и глубины проблемы. Она рекомендует рассматривать метод скорее как дополнительный инструмент для психологического восстановления, нежели универсальное решение.

«Рисование методом нейрографики не подходит людям, которые не готовы к творческим практикам или скептически относятся к арт-терапии. Тем, кто сталкивается с серьезными психическими расстройствами, требующими медицинского вмешательства. Личностям с низкой мотивацией к осознанной работе над собой», — подчеркнула врач.

В свою очередь, Лариса Окулик отмечает, что нейрографика подходит и детям, и взрослым. При этом для негативных сторон жизни она опасна. Сам создатель метода говорит о четырех рисках нейрографики, которые могут навредить человеку:

Невежество . Если у практикующего нейрографику нет достаточных знаний и опыта, метод может быть применен во вред.



. Если у практикующего нейрографику нет достаточных знаний и опыта, метод может быть применен во вред. Острота углов. Все треугольники должны быть обработаны закруглениями, иначе работа может быть неверно интерпретирована.



Все треугольники должны быть обработаны закруглениями, иначе работа может быть неверно интерпретирована. Отсутствие связующих объектов . Если объединить элементы неправильно, рисунок потеряет гармонию или даже смысл.



. Если объединить элементы неправильно, рисунок потеряет гармонию или даже смысл. Эффект золотого маркера. Металлизированные маркеры использовать нельзя: они искажают восприятие рисунка и могут способствовать неверной интерпретации результатов.

«С учетом этих четырех рисков я бы посоветовала начинающим пройти обучение этому методу, а лишь затем его применять. Причем курсы должны быть достаточно фундаментальными, потому что нам важно не навредить человеку. Я считаю, что нейрографику может практиковать лишь человек, обладающий значительными знаниями в области психологии», — подчеркнула Лариса Окулик.

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Тем временем, Екатерина Кирюхина советует воздержаться от рисования методом нейрографики следующим людям:

Детям до семи лет: им сложно осознавать и прорабатывать эмоции.



им сложно осознавать и прорабатывать эмоции. Беременным женщинам: влияние на эмоциональное состояние из-за уровня гормонов непредсказуемо.



влияние на эмоциональное состояние из-за уровня гормонов непредсказуемо. Лицам с тяжелыми психическими заболеваниями: метод может усугубить симптомы.

«Важно помнить, что занятия нейрографикой должны проходить под руководством опытного инструктора, и только после консультации с лечащим врачом при наличии психических заболеваний», — добавила она.

Чтобы понять, действительно ли нейрографика способна помочь человеку эмоционально восстановиться, повысить креативность и вылечить стресс, адвокат, управляющий партнер адвокатского бюро Москвы «Матюнины и Партнеры» Олег Матюнин советует обратиться к официальным источникам. В частности, предлагает рассмотреть «Методические рекомендации по организации профилактической работы с несовершеннолетними, склонными к совершению противоправных деяний, в организациях социального обслуживания» — документ, разработанный Министерством труда и социальной защиты РФ и направленный в органы социальной защиты с письмом от 12.04.2022 N 26-6/10/В-4751.

«В рекомендациях буквально написано следующее: «Нейрографика позволяет проживать чувства, прорабатывать гнев, страхи, тревожные состояния, преобразовывать их в положительные эмоции, устранять внутренние конфликты, провоцирующие развитие психосоматических заболеваний, планировать события, перемены к лучшему, налаживать взаимоотношения с близкими, друзьями». На каких исследованиях основаны такие далеко идущие выводы, не поясняется», — отметил он.

Олег Матюнин подчеркнул, что последнее слово в этом вопросе может быть только за результатами научных исследований. Сам факт упоминания модных психологических терминов даже в официальных документах не свидетельствует об их эффективности и необходимости.