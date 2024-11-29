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Нейрографика: что это за метод и можно ли с его помощью решить свои проблемы

Плюсы и минусы метода нейрографики: подробный разбор от психологов

Автор: Эксперты: , ,
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Anna Markina/Shutterstock/FOTODOM
Трансформацию жизни, решение всех проблем, снятие внутренних ограничений и множество других преимуществ обещают ученикам эксперты по нейрографике. Курсы по обучению специальной технике рисования, с помощью которой можно перепрограммировать реальность, заполнили интернет. Что это за метод, на чем он основан и так ли эффективна нейрографика, как ее «рисуют» — в материале «Газеты.Ru».

Нейрографика: что это за метод и когда он появился В чем суть метода нейрографики На каких принципах основан метод нейрографики Какой язык заключен в нейрографике? Как нарисовать нейрографику Какие цвета могут помочь в процессе нейрографики? Кому нейрографика не подходит: риски и противопоказания

Нейрографика: что это за метод и когда он появился

Нейрографика — это современный метод творческого самовыражения и работы с внутренними состояниями, разработанный российским психологом Павлом Пискаревым в 2014 году. Как не раз признавался в интервью автор метода, необычное слово «нейрографика» прошло ему в голову из ниоткуда во время перелета из России в Израиль.

На официальном сайте проекта утверждается, что с помощью нейрографики можно творчески трансформировать мир, подобрать графическое решение под любую задачу. С помощью фигур и волнистых линий снять внутренние ограничения, накопившиеся за годы жизни, и научиться управлять обстоятельствами.

Руководитель центра профилактики и здоровья взрослого населения, врач-терапевт Видновской клинической больницы минздрава Московской области Зарема Тен трактует нейрографику как метод, сочетающий в себе элементы арт-терапии, психологии и нейропсихологии.

В чем суть метода нейрографики

Нейрографика основывается на рисовании специальных «нейролиний» — плавных, непрерывных линий, которые не повторяются и не имеют резких углов. Как отмечает Зарема Тен, процесс включает несколько этапов:

  1. Определение проблемы: осознание задачи или внутреннего конфликта, который вы хотите проработать.
  2. Рисование нейролиний: они проводятся спонтанно, что помогает ослабить контроль сознания и активировать творческие зоны мозга.
  3. Соединение элементов: линии и фигуры объединяются, чтобы создать единый гармоничный образ.
  4. Добавление цвета: это помогает завершить процесс трансформации эмоций.

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Luiza Kamalova/Shutterstock/FOTODOM

По мнению практикующего психолога, коуча по детско-родительским отношениям Ларисы Окулик, нейрографику можно применять и детям, и взрослым, она действительно может помочь в управлении эмоциями, борьбе со стрессом и поиске решений.

«Нейрографика действительно влияет на наш мозг, открывает новые возможности для самовыражения и формирует новые нейронные связи. Она подходит как для детей, так и для взрослых. С ее помощью мы можем проработать свои ограничивающие установки, тревоги, страхи, неуверенность в себе, эмоции, снять стресс, найти новые, неочевидные решения», — рассказала «Газете.Ru» Лариса Окулик.

Фантастики здесь никакой нет: только чистая физика. Как отмечает психолог, давно известно, что кисть руки непосредственно связана с головным мозгом, и чем лучше она развита, тем эффективнее работает «серое вещество». Это применяется, например, при подготовке детей к школе: их учат рисовать спирали и крючки, чтобы затем сформировался почерк, а качество почерка, в свою очередь, будет положительно влиять на успеваемость.

«О связи руки и мозга знают не только учителя: например, в Китае для претендента на высший пост в правительстве есть отдельное требование — знать и идеально изображать тысячу иероглифов», — подчеркнула Лариса Окулик.

На каких принципах основан метод нейрографики

По словам Заремы Тен, метод нейрографики базируется на ряде научных и художественных принципов:

  • Арт-терапия. Процесс рисования способствует снижению тревожности и стрессового напряжения;
  • Нейропсихология. Работа с линиями и фигурами стимулирует активность различных зон мозга, включая те, что отвечают за креативность и эмоциональную регуляцию;
  • Гештальт-принципы. Формирование завершенного, цельного образа помогает справляться с внутренними конфликтами и улучшает восприятие мира;
  • Осознанность. Сам процесс рисования помогает переключить внимание от негативных мыслей на творческую деятельность.

Предприниматель, основатель АНО «Тренинговый Центр Игропрактики», практикующий детский психолог-педагог Екатерина Кирюхина рассказала, что в процессе рисования у человека не только образуются новые нейронные связи в мозге, но и активируются зоны, ответственные за эмоциональное удовлетворение и снижение стресса.

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TShaKopy/Shutterstock/FOTODOM

«Согласно исследованиям, проводимым за рубежом, нейрографика может снижать уровень кортизола, гормона стресса, в крови у 75% опрошенных (выборка из 85 человек). Это происходит за счет активации зоны мозга, отвечающей за удовлетворение и расслабление. В исследованиях также указывается, что после сеансов нейрографики у участников отмечается значительное улучшение самочувствия. Во время сеансов участники сосредотачиваются на своих чувствах и переживаниях, что позволяет трансформировать стрессовые ситуации в более ресурсные состояния», — пояснила Кирюхина.

Какой язык заключен в нейрографике?

В нейрографике для работы с тревогой используются несколько ключевых фигур, отмечает Екатерина Кирюхина:

  • Круг. Символизирует гармонию, безопасность и позитивные начала, помогает создать ощущение спокойствия.
  • Квадрат. Олицетворяет надежность и структурированность, может отражать состояние застоя или стабильности.
  • Треугольник. Представляет активность и целеустремленность, но также может сигнализировать о конфликте или эмоциональном возбуждении.
  • Нейрографическая линия. Основной инструмент, соединяющий фигуры и позволяющий прорабатывать эмоции, сглаживать острые углы и формировать новые нейронные связи.

Как нарисовать нейрографику

Екатерина Кирюхина рассказала, как правильно использовать нейрографическую линию для снятия тревоги. Если вы хотите самостоятельно применять этот метод, следуйте нескольким простым шагам:

  • Определите проблему: сформулируйте и запишите, что вас беспокоит в позитивном ключе.
  • Погрузитесь в эмоцию, которую испытываете.
  • Нарисуйте линию на бумаге в течение 5–10 секунд, не задумываясь о результате. Линия должна отражать ваше текущее состояние. Если на рисунке появились острые углы, округлите их, проводя повторно по ним.
  • Подберите 3–4 цвета и раскрасьте фигуры внутри линии.
  • Оцените результат: после завершения рисунка погрузитесь в свое эмоциональное состояние. Ощущение облегчения и спокойствия свидетельствует о положительном результате сеанса.

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Anastassiya Bezhekeneva/Shutterstock/FOTODOM

Какие цвета могут помочь в процессе нейрографики?

  • Красный: символизирует энергию и активность, может вызывать возбуждение.
  • Оранжевый: ассоциируется с радостью и креативностью, стимулирует позитивные эмоции.
  • Желтый: олицетворяет оптимизм и радость, улучшает настроение.
  • Зеленый: символизирует гармонию и спокойствие, помогает расслабиться.
  • Синий: создает ощущение прохлады и сосредоточенности, способствует логическому мышлению.
  • Фиолетовый: ассоциируется с творчеством и духовностью, вдохновляет на новые идеи.

Как отмечает Лариса Окулик, процесс создания нейрографики — затягивающий и приятный. Через выход на подсознательное он помогает найти решение волнующего вопроса, успокоить эмоции, преодолеть стресс и в итоге улучшить качество жизни.

Кому нейрографика не подходит: риски и противопоказания

Многие практики и отзывы пользователей подтверждают, что нейрографика может быть полезным инструментом для снятия стресса и тревожности, улучшения настроения и эмоционального состояния, повышения творческой активности, принятия сложных решений и осознания себя. Однако Зарема Тен советует помнить о том, что эффект нейрографического рисунка зависит от индивидуальных особенностей и глубины проблемы. Она рекомендует рассматривать метод скорее как дополнительный инструмент для психологического восстановления, нежели универсальное решение.

«Рисование методом нейрографики не подходит людям, которые не готовы к творческим практикам или скептически относятся к арт-терапии. Тем, кто сталкивается с серьезными психическими расстройствами, требующими медицинского вмешательства. Личностям с низкой мотивацией к осознанной работе над собой», — подчеркнула врач.

В свою очередь, Лариса Окулик отмечает, что нейрографика подходит и детям, и взрослым. При этом для негативных сторон жизни она опасна. Сам создатель метода говорит о четырех рисках нейрографики, которые могут навредить человеку:

  • Невежество. Если у практикующего нейрографику нет достаточных знаний и опыта, метод может быть применен во вред.
  • Острота углов. Все треугольники должны быть обработаны закруглениями, иначе работа может быть неверно интерпретирована.
  • Отсутствие связующих объектов. Если объединить элементы неправильно, рисунок потеряет гармонию или даже смысл.
  • Эффект золотого маркера. Металлизированные маркеры использовать нельзя: они искажают восприятие рисунка и могут способствовать неверной интерпретации результатов.

«С учетом этих четырех рисков я бы посоветовала начинающим пройти обучение этому методу, а лишь затем его применять. Причем курсы должны быть достаточно фундаментальными, потому что нам важно не навредить человеку. Я считаю, что нейрографику может практиковать лишь человек, обладающий значительными знаниями в области психологии», — подчеркнула Лариса Окулик.

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Anna Markina/Shutterstock/FOTODOM

Тем временем, Екатерина Кирюхина советует воздержаться от рисования методом нейрографики следующим людям:

  • Детям до семи лет: им сложно осознавать и прорабатывать эмоции.
  • Беременным женщинам: влияние на эмоциональное состояние из-за уровня гормонов непредсказуемо.
  • Лицам с тяжелыми психическими заболеваниями: метод может усугубить симптомы.

«Важно помнить, что занятия нейрографикой должны проходить под руководством опытного инструктора, и только после консультации с лечащим врачом при наличии психических заболеваний», — добавила она.

Чтобы понять, действительно ли нейрографика способна помочь человеку эмоционально восстановиться, повысить креативность и вылечить стресс, адвокат, управляющий партнер адвокатского бюро Москвы «Матюнины и Партнеры» Олег Матюнин советует обратиться к официальным источникам. В частности, предлагает рассмотреть «Методические рекомендации по организации профилактической работы с несовершеннолетними, склонными к совершению противоправных деяний, в организациях социального обслуживания» — документ, разработанный Министерством труда и социальной защиты РФ и направленный в органы социальной защиты с письмом от 12.04.2022 N 26-6/10/В-4751.

«В рекомендациях буквально написано следующее: «Нейрографика позволяет проживать чувства, прорабатывать гнев, страхи, тревожные состояния, преобразовывать их в положительные эмоции, устранять внутренние конфликты, провоцирующие развитие психосоматических заболеваний, планировать события, перемены к лучшему, налаживать взаимоотношения с близкими, друзьями». На каких исследованиях основаны такие далеко идущие выводы, не поясняется», — отметил он.

Олег Матюнин подчеркнул, что последнее слово в этом вопросе может быть только за результатами научных исследований. Сам факт упоминания модных психологических терминов даже в официальных документах не свидетельствует об их эффективности и необходимости.

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