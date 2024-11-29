Нейрографика: что это за метод и можно ли с его помощью решить свои проблемы

Нейрографика: что это за метод и когда он появился
Нейрографика — это современный метод творческого самовыражения и работы с внутренними состояниями, разработанный российским психологом Павлом Пискаревым в 2014 году. Как не раз признавался в интервью автор метода, необычное слово «нейрографика» прошло ему в голову из ниоткуда во время перелета из России в Израиль.
На официальном сайте проекта утверждается, что с помощью нейрографики можно творчески трансформировать мир, подобрать графическое решение под любую задачу. С помощью фигур и волнистых линий снять внутренние ограничения, накопившиеся за годы жизни, и научиться управлять обстоятельствами.
Руководитель центра профилактики и здоровья взрослого населения, врач-терапевт Видновской клинической больницы минздрава Московской области Зарема Тен трактует нейрографику как метод, сочетающий в себе элементы арт-терапии, психологии и нейропсихологии.
В чем суть метода нейрографики
Нейрографика основывается на рисовании специальных «нейролиний» — плавных, непрерывных линий, которые не повторяются и не имеют резких углов. Как отмечает Зарема Тен, процесс включает несколько этапов:
- Определение проблемы: осознание задачи или внутреннего конфликта, который вы хотите проработать.
- Рисование нейролиний: они проводятся спонтанно, что помогает ослабить контроль сознания и активировать творческие зоны мозга.
- Соединение элементов: линии и фигуры объединяются, чтобы создать единый гармоничный образ.
- Добавление цвета: это помогает завершить процесс трансформации эмоций.
По мнению практикующего психолога, коуча по детско-родительским отношениям Ларисы Окулик, нейрографику можно применять и детям, и взрослым, она действительно может помочь в управлении эмоциями, борьбе со стрессом и поиске решений.
«Нейрографика действительно влияет на наш мозг, открывает новые возможности для самовыражения и формирует новые нейронные связи. Она подходит как для детей, так и для взрослых. С ее помощью мы можем проработать свои ограничивающие установки, тревоги, страхи, неуверенность в себе, эмоции, снять стресс, найти новые, неочевидные решения», — рассказала «Газете.Ru» Лариса Окулик.
Фантастики здесь никакой нет: только чистая физика. Как отмечает психолог, давно известно, что кисть руки непосредственно связана с головным мозгом, и чем лучше она развита, тем эффективнее работает «серое вещество». Это применяется, например, при подготовке детей к школе: их учат рисовать спирали и крючки, чтобы затем сформировался почерк, а качество почерка, в свою очередь, будет положительно влиять на успеваемость.
«О связи руки и мозга знают не только учителя: например, в Китае для претендента на высший пост в правительстве есть отдельное требование — знать и идеально изображать тысячу иероглифов», — подчеркнула Лариса Окулик.
На каких принципах основан метод нейрографики
По словам Заремы Тен, метод нейрографики базируется на ряде научных и художественных принципов:
- Арт-терапия. Процесс рисования способствует снижению тревожности и стрессового напряжения;
- Нейропсихология. Работа с линиями и фигурами стимулирует активность различных зон мозга, включая те, что отвечают за креативность и эмоциональную регуляцию;
- Гештальт-принципы. Формирование завершенного, цельного образа помогает справляться с внутренними конфликтами и улучшает восприятие мира;
- Осознанность. Сам процесс рисования помогает переключить внимание от негативных мыслей на творческую деятельность.
Предприниматель, основатель АНО «Тренинговый Центр Игропрактики», практикующий детский психолог-педагог Екатерина Кирюхина рассказала, что в процессе рисования у человека не только образуются новые нейронные связи в мозге, но и активируются зоны, ответственные за эмоциональное удовлетворение и снижение стресса.
«Согласно исследованиям, проводимым за рубежом, нейрографика может снижать уровень кортизола, гормона стресса, в крови у 75% опрошенных (выборка из 85 человек). Это происходит за счет активации зоны мозга, отвечающей за удовлетворение и расслабление. В исследованиях также указывается, что после сеансов нейрографики у участников отмечается значительное улучшение самочувствия. Во время сеансов участники сосредотачиваются на своих чувствах и переживаниях, что позволяет трансформировать стрессовые ситуации в более ресурсные состояния», — пояснила Кирюхина.
Какой язык заключен в нейрографике?
В нейрографике для работы с тревогой используются несколько ключевых фигур, отмечает Екатерина Кирюхина:
- Круг. Символизирует гармонию, безопасность и позитивные начала, помогает создать ощущение спокойствия.
- Квадрат. Олицетворяет надежность и структурированность, может отражать состояние застоя или стабильности.
- Треугольник. Представляет активность и целеустремленность, но также может сигнализировать о конфликте или эмоциональном возбуждении.
- Нейрографическая линия. Основной инструмент, соединяющий фигуры и позволяющий прорабатывать эмоции, сглаживать острые углы и формировать новые нейронные связи.
Как нарисовать нейрографику
Екатерина Кирюхина рассказала, как правильно использовать нейрографическую линию для снятия тревоги. Если вы хотите самостоятельно применять этот метод, следуйте нескольким простым шагам:
- Определите проблему: сформулируйте и запишите, что вас беспокоит в позитивном ключе.
- Погрузитесь в эмоцию, которую испытываете.
- Нарисуйте линию на бумаге в течение 5–10 секунд, не задумываясь о результате. Линия должна отражать ваше текущее состояние. Если на рисунке появились острые углы, округлите их, проводя повторно по ним.
- Подберите 3–4 цвета и раскрасьте фигуры внутри линии.
- Оцените результат: после завершения рисунка погрузитесь в свое эмоциональное состояние. Ощущение облегчения и спокойствия свидетельствует о положительном результате сеанса.
Какие цвета могут помочь в процессе нейрографики?
- Красный: символизирует энергию и активность, может вызывать возбуждение.
- Оранжевый: ассоциируется с радостью и креативностью, стимулирует позитивные эмоции.
- Желтый: олицетворяет оптимизм и радость, улучшает настроение.
- Зеленый: символизирует гармонию и спокойствие, помогает расслабиться.
- Синий: создает ощущение прохлады и сосредоточенности, способствует логическому мышлению.
- Фиолетовый: ассоциируется с творчеством и духовностью, вдохновляет на новые идеи.
Как отмечает Лариса Окулик, процесс создания нейрографики — затягивающий и приятный. Через выход на подсознательное он помогает найти решение волнующего вопроса, успокоить эмоции, преодолеть стресс и в итоге улучшить качество жизни.
Кому нейрографика не подходит: риски и противопоказания
Многие практики и отзывы пользователей подтверждают, что нейрографика может быть полезным инструментом для снятия стресса и тревожности, улучшения настроения и эмоционального состояния, повышения творческой активности, принятия сложных решений и осознания себя. Однако Зарема Тен советует помнить о том, что эффект нейрографического рисунка зависит от индивидуальных особенностей и глубины проблемы. Она рекомендует рассматривать метод скорее как дополнительный инструмент для психологического восстановления, нежели универсальное решение.
«Рисование методом нейрографики не подходит людям, которые не готовы к творческим практикам или скептически относятся к арт-терапии. Тем, кто сталкивается с серьезными психическими расстройствами, требующими медицинского вмешательства. Личностям с низкой мотивацией к осознанной работе над собой», — подчеркнула врач.
В свою очередь, Лариса Окулик отмечает, что нейрографика подходит и детям, и взрослым. При этом для негативных сторон жизни она опасна. Сам создатель метода говорит о четырех рисках нейрографики, которые могут навредить человеку:
- Невежество. Если у практикующего нейрографику нет достаточных знаний и опыта, метод может быть применен во вред.
- Острота углов. Все треугольники должны быть обработаны закруглениями, иначе работа может быть неверно интерпретирована.
- Отсутствие связующих объектов. Если объединить элементы неправильно, рисунок потеряет гармонию или даже смысл.
- Эффект золотого маркера. Металлизированные маркеры использовать нельзя: они искажают восприятие рисунка и могут способствовать неверной интерпретации результатов.
«С учетом этих четырех рисков я бы посоветовала начинающим пройти обучение этому методу, а лишь затем его применять. Причем курсы должны быть достаточно фундаментальными, потому что нам важно не навредить человеку. Я считаю, что нейрографику может практиковать лишь человек, обладающий значительными знаниями в области психологии», — подчеркнула Лариса Окулик.
Тем временем, Екатерина Кирюхина советует воздержаться от рисования методом нейрографики следующим людям:
- Детям до семи лет: им сложно осознавать и прорабатывать эмоции.
- Беременным женщинам: влияние на эмоциональное состояние из-за уровня гормонов непредсказуемо.
- Лицам с тяжелыми психическими заболеваниями: метод может усугубить симптомы.
«Важно помнить, что занятия нейрографикой должны проходить под руководством опытного инструктора, и только после консультации с лечащим врачом при наличии психических заболеваний», — добавила она.
Чтобы понять, действительно ли нейрографика способна помочь человеку эмоционально восстановиться, повысить креативность и вылечить стресс, адвокат, управляющий партнер адвокатского бюро Москвы «Матюнины и Партнеры» Олег Матюнин советует обратиться к официальным источникам. В частности, предлагает рассмотреть «Методические рекомендации по организации профилактической работы с несовершеннолетними, склонными к совершению противоправных деяний, в организациях социального обслуживания» — документ, разработанный Министерством труда и социальной защиты РФ и направленный в органы социальной защиты с письмом от 12.04.2022 N 26-6/10/В-4751.
«В рекомендациях буквально написано следующее: «Нейрографика позволяет проживать чувства, прорабатывать гнев, страхи, тревожные состояния, преобразовывать их в положительные эмоции, устранять внутренние конфликты, провоцирующие развитие психосоматических заболеваний, планировать события, перемены к лучшему, налаживать взаимоотношения с близкими, друзьями». На каких исследованиях основаны такие далеко идущие выводы, не поясняется», — отметил он.
Олег Матюнин подчеркнул, что последнее слово в этом вопросе может быть только за результатами научных исследований. Сам факт упоминания модных психологических терминов даже в официальных документах не свидетельствует об их эффективности и необходимости.