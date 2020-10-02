Россия получит от ФИФА $100 млн за проведение чемпионата мира

Глава Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков заявил, что Россия получит $100 млн от Международной федерации футбола (ФИФА) за проведение чемпионата мира 2018 года, передает Sport24

Функционер отметил, что в переговорах организации удалось увеличить сумму с $60 млн.

«Более половины этой суммы зарезервировано для обеспечения региональных центров РФС объектами всесезонной инфраструктуры. В том числе планируется строительство малоформатных манежей», — приводит слова Дюкова официальный сайт РФС.

Глава организации отметил, что сумма финансовой помощи региональным федерациям футбола и межрегиональным объединениям будет увеличена в два раза.

Ранее глава ФИФА Джанни Инфантино поблагодарил РФС за возобновление турниров во время пандемии коронавируса.