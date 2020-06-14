Черчесов вспомнил о победе над Испанией на чемпионате мира — 2018

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» вспомнил о победе над национальной командой Испании на чемпионате мира — 2018.

За день до начала мундиаля, который прошел в России, испанская команда уволила главного тренера Хулена Лопетеги и поставила на его место Фернандо Йерро, который являлся спортивным директором Федерации футбола Испании. По словам Черчесова, именно эта рокировка сыграла важную роль.

«И мы заметили, что это тот специалист, который до конца все-таки свою команду не понял. И мы подумали, что здесь у нас какое-то преимущество будет. Ну, естественно, и наш двенадцатый игрок, наш болельщик», — заявил специалист.

Основное и дополнительное время закончилось ничейным результатом — 1:1, а вот в серии пенальти Россия оказалась сильней — 4:3.

Ранее сообщалось, что Андрей Аршавин войдет в структуру «Зенита».