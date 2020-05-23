Медаль за победу на чемпионате мира — 2018 продана за €65 тысяч

Медаль за победу на чемпионате мира 2018 года по футболу продана на аукционе за €65 тысяч. Об этом сообщает Le Soir.

Напомним, что победу на российском мундиале одержала французская сборная. Имя игрока, решившего продать свою медаль, как и имя покупателя, не называется.

Отметим, что на аукционе также были проданы золотые награды чемпионатов мира 1994 и 2002 годов, на которых заветный кубок над головой поднимали бразильцы.

Ранее сообщалось, что грузинские легионеры «Рубина» Зурико Давиташвили и Хвича Кварацхелия вернулись в Казань.