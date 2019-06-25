Экс-нападающий ЦСКА вспомнил об инциденте на ЧМ-2018

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Бывший нападающий ЦСКА Ивица Олич вспомнил об инциденте, который произошел во время чемпионата мира — 2018 с участием защитника сборной Хорватии Домагоя Виды, передает газета «Известия».

После победы над сборной России Вида обратился к украинским болельщикам и посвятил им этот результат.

«Домагой играл в киевском «Динамо» и даже не мог подумать, что эта фраза может привести к таким последствиям. Я его отлично знаю как игрока и как человека. Могу с уверенностью сказать, что он не хотел никого обидеть или спровоцировать. На него было оказано серьезное давление. Но Домагой сразу сказал, что любит Россию, счастлив находиться в этой стране и благодарен вашим болельщикам за поддержку сборной Хорватии»,— сказал Олич.

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