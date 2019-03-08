Российский стадион признан лучшим в мире

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«Волгоград Арена» признана лучшим стадионом в мире по версии портала StadiumDB, сообщает «Советский спорт».

В тройке лучших, за результатам зрительского голосования, также числятся «Самара Арена» и стадион «Нижний Новгород». Это первый раз, когда в тройке лидеров оказались арены из одной страны.

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В опросе экспертов «Самара-Арена» также попала в топ, заняв третье место. Лучшей была названа венгерская арена DVTK-stadion, второе место отдали Suzhou OSC Stadium в Китае.

Во время чемпионата мира 2018 года «Самара Арена», принадлежащая «Крыльям Советов», приняла четыре встречи группового этапа турнира, а также игры 1/8 и 1/4 финала.

Ранее наставник московского «Локомотива» Юрий Семин не оценил качество газона на стадионе «Казань Арена».