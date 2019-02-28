Возбуждены уголовные дела по факту хищений средств ЧМ-2018 и Универсиады

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МВД России возбудило уголовные дела о хищении бюджетных средств после проведения чемпионата мира по футболу 2018 года и при подготовке к Всемирной зимней Универсиаде в Красноярске, сообщает ТАСС.

Глава министерства Владимир Колокольцев рассказал о нарушениях на расширенной коллегии по итогам 2018 года.

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«Для защиты бюджетных ассигнований, выделяемых на важные инфраструктурные проекты и федеральные целевые программы, организован мониторинг деятельности аукционных комиссий. Возбужден ряд уголовных дел по фактам хищений средств, направленных на подготовку и проведение чемпионата мира и зимней Универсиады в Красноярске», — заявил Колокольцев.

Мировое первенство проходило с 14 июня по 15 июля в городах России. Универсиада в Красноярске начнется 2 марта и завершится 12-го.

Ранее министр спорта России Павел Колобков обратился к представителям делегаций и участникам Универсиады.