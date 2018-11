Гетры игрока сборной России с матча ЧМ-2018 переданы в музей ФИФА

Гетры полузащитника сборной России Романа Зобнина, в которых он играл в матче 1/4 финала чемпионата мира против команды Хорватии, переданы в музей Международной федерации футбола (ФИФА), сообщает «Советский спорт».

Как отмечает официальный аккаунт музея в твиттере, гетры российского игрока стали первым атрибутом, связанным с мундиалем в России.

На домашнем чемпионате мира российская команда дошла до стадии четвертьфинала, где в серии пенальти уступила сборной Хорватии (2:2, по пенальти — 3:4).

Ранее сообщалось, что сборная России определилась с цветом формы на матч против команды Швеции на заключительный матч группового этапа Лиги наций.

Thanks for having us Russia, and thanks for providing the history for the first object of our 2018 #WorldCup showcase



Roman Zobnin played every minute for Russia, up until their exit in the quarter-finals



His socks from this game are now on show at the #FIFAMuseum pic.twitter.com/H7kNwEwNUh