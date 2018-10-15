Завершивший карьеру в сборной Франции игрок желал команде поражения на ЧМ-2018

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Защитник лондонского «Арсенала» Лоран Косьельни принял решение завершить карьеру в сборной Франции, сообщает ТАСС.

«Я думаю, что дал сборной Франции все, что мог. Мое время в этой команде закончено», — сказал Косьельни в интервью телеканалу Canal+.

Перед стартом чемпионата мира 2018 года в России защитник получил травму ахиллова сухожилия, из-за чего не смог выступить на турнире. Футболист признался, что не желал сборной Франции победы на мундиале.

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«Победа сборной Франции нанесла мне гораздо больший психологический ущерб, чем моя травма. Меня многие разочаровали, не только тренер, это был удар в спину. Когда вы в хорошей форме, у вас много друзей, но стоит получить травму, и через определенный период времени вас забывают», — заявил Косьельни.

На чемпионате мира 2018 года, который прошел с 14 июня по 15 июля в 11 городах России, сборная Франции стала победителем турнира.