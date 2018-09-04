Петербургский таксист подарил игроку сборной Англии счастливый браслет

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Полузащитник сборной Англии и лондонского «Тоттенхэма» Деле Алли рассказал, что во время чемпионата мира в России таксист из Санкт-Петербурга подарил ему счастливый браслет, сообщает «Советский спорт».

После первого матча группового этапа мирового первенства против команды Туниса (1:2), в котором Алли получил повреждение, футболист отправился в одну из клиник города на Неве на такси. Когда хавбек выходил из машины, таксист вручил ему подарок.

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«Он сказал, что браслет приносит удачу», — цитирует игрока Standart.

Последующее обследование не выявило серьезной травмы, а футболист смог продолжить выступление за команду, которая заняла четвертое место на турнире.

«Я сохранил браслет. Я не ношу его на руке, но он лежит в моей сумке», — отметил Алли.

Ранее сообщалось, что российские фанаты поддержали Алли национальным гимном.