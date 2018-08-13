Калинич объяснил причины отказа от серебряной медали чемпионата мира
Нападающий сборной Хорватии по футболу Никола Калинич рассказал о причинах своего отказа от серебряной медали чемпионата мира, пишет «Советский спорт».
«Что случилось, то случилось. Тренер не захотел рассчитывать на меня, и я это принял. Я не хотел эту медаль, потому что не внес вклад в успех команды, не разделил с ней это достижение. Теперь можем оставить это позади», — передает слова форварда As.
Об отказе от серебряной медали Калинич сообщил 20 июля. Игрок был отчислен из состава сборной после отказа выходить на замену в первом матче группового этапа с Нигерией, после чего ни разу не появился на поле. Несмотря на это, главный тренер хорватов Златко Далич с футболистами предложили Калиничу получить медаль, но тот ответил: «Спасибо, но я не играл в России».
Сборная Хорватии на мундиале впервые в истории страны завоевала серебряные медали чемпионата мира, проиграв в финале Франции со счетом 2:4. Калинич выступает за хорватскую сборную с 2008 года, проведя за это время 35 матчей и забив 14 мячей.
Ранее стало известно, что нападающий итальянского «Милана» и сборной Хорватии Никола Калинич продолжит карьеру в Испании.