Далич останется главным тренером сборной Хорватии
Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич останется на своем посту, сообщает Sport24.
«Мы решили все проблемы. С нетерпением жду новых вызовов», — передает слова Далича пресс-служба Федерации футбола Хорватии.
Официальное подписание нового соглашения между сторонами состоится на следующей неделе.
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«Я рад, что мы открыто обсудили те вещи, которые можно улучшить в будущем. Вместе мы пойдем к новым победам», — сказал президент Федерации футбола Хорватии Давор Шукер.
На чемпионате мира в России хорваты под руководством Далича заняли второе место, уступив команде Франции в финале со счетом 2:4.
Ранее 60 тысяч человек встретили тренера сборной Хорватии в родном городе.