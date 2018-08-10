Далич останется главным тренером сборной Хорватии

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Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич останется на своем посту, сообщает Sport24.

«Мы решили все проблемы. С нетерпением жду новых вызовов», — передает слова Далича пресс-служба Федерации футбола Хорватии.

Официальное подписание нового соглашения между сторонами состоится на следующей неделе.

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«Я рад, что мы открыто обсудили те вещи, которые можно улучшить в будущем. Вместе мы пойдем к новым победам», — сказал президент Федерации футбола Хорватии Давор Шукер.

На чемпионате мира в России хорваты под руководством Далича заняли второе место, уступив команде Франции в финале со счетом 2:4.

Ранее 60 тысяч человек встретили тренера сборной Хорватии в родном городе.