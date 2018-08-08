Черчесов заявил о попытках поймать на допинге игроков сборной России

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Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов заявил, что во время подготовки к чемпионату мира — 2018 национальная команда регулярно проверялась на допинг, передает «Советский спорт».

«Практически каждый день нас проверяли на допинг и ничего не нашли. Меня часто спрашивали про допинг, но у нас нет места такому явлению. Где он есть, мы не знаем. До чемпионата мира на одном сборе нас вообще каждый день проверяли. Приезжали из ФИФА, УЕФА и РУСАДА, почти всю команду проверили. Но меня, скажу честно, не проверяли ни разу», – рассказал Черчесов в интервью программе «Действующие лица».

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На чемпионате мира — 2018 россияне под руководством Черчесова дошли до четвертьфинала, где уступили команде Хорватии.

Ранее сообщалось, что Украина обвинила СССР в проблемах с допингом.