Пять матчей по футболу на новых стадионах посетили 132 тысячи зрителей

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Вице-премьер России Ольга Голодец заявила, что на матчи на новых стадионах, построенных к чемпионату мира 2018 года, пришли 132 тыс. зрителей, передает корреспондент «Газеты.Ru».

«После чемпионата мира у нас прошло уже пять игр, и на этих стадионах в общей сложности были 132 тыс. зрителей. Изменилась сама аудитория. Сегодня на футбольных матчах и в фан-зонах не только болельщики, которых мы привыкли видеть, но люди, которые приходят с семьями. Живой интерес к футболу», — сказала Голодец.

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По ее словам, после мундиаля из регионов стали поступать запросы на открытие большего количества спортивных секций.

Чемпионат мира по футболу проходил с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию церемонии вручения государственных наград футболистам сборной России.