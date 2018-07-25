На звание «Тренер года» Черчесова номинировали легенды футбола

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Стал известен состав Совета легенд Международной федерации футбола (ФИФА), который выбирал номинантов на звание «Тренер год». Об этом сообщает Sport24.

Накануне было объявлено, что наставник сборной России Станислав Черчесов также вошел в список кандидатов на награду.

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В числе номинаторов оказался бывший тренер российской сборной Фабио Капелло, а также легендарные футболисты Дидье Дрогба (Кот-д'Ивуар), Кака (Бразилия), Фрэнк Лэмпард (Англия), Лотар Маттеус (Германия), Алессандро Неста (Италия), Роналдо (Бразилия).

Помимо них в список вошли: Сами аль-Джабер (Саудовская Аравия), Эммануэль Амунеке (Нигерия), Чха Бом Гын (Южная Корея), Энди Роксбург (Шотландия), Карлос Альберто Перрейра (Бразилия) и Уинтон Руфер (Новая Зеландия).