Болельщики не включили игроков сборной России в символическую команду ЧМ-2018

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Международная федерация футбола (ФИФА) на своем официальном сайте опубликовала итоги голосования среди болельщиков на символическую сборную чемпионата мира — 2018, сообщает «Советский спорт».

Отмечается, что в команду не попал ни один футболист сборной России.

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Полностью сборная выглядит следующим образом:

Вратарь – Тибо Куртуа (сборная Бельгии, 19% от всех проголосовавших включили игрока в команду турнира);

Защитники – Диего Годин (Уругвай, 25,8%), Марсело (Бразилия, 18%), Тиаго Силва (Бразилия, 29,3%), Рафаэль Варан (Франция, 31,5%);

Полузащитники – Филиппе Коутиньо (Бразилия, 45,6%), Кевин де Брёйне (Бельгия, 30,6%), Лука Модрич (Хорватия, 49%);

Нападающие – Гарри Кейн (Англия, 36,3%), Килиан Мбаппе (Франция, 41,1%), Криштиану Роналду (Португалия, 25,2%).

Чемпионат мира — 2018 прошел с 14 июня по 15 июля в 11 города России.

Ранее были объявлены претенденты на звание лучшего игрока года по версии ФИФА.